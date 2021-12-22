Биография предпринимателя Дмитрия Зимина

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2021 года на 89-м году жизни умер основатель компании "Вымпелком" Дмитрий Зимин.

Дмитрий Борисович Зимин родился 28 апреля 1933 года в Москве. Отец, Борис Николаевич Зимин, доцент Московского механико-машиностроительного института им. Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), в 1935 году был репрессирован и вскоре умер в лагере. В 1958 году реабилитирован посмертно. Мать, Берта Борисовна, работала машинисткой.

В 1957 году Дмитрий Зимин стал выпускником факультета радиоэлектроники летательных аппаратов Московского авиационного института (МАИ).

Доктор технических наук (1984).

После окончания вуза пять лет работал в лаборатории при МАИ, в 1962 году перешел на работу в Радиотехнический институт Академии наук СССР (ныне Радиотехнический институт им. академика А.Л. Минца, Москва), где занимал должности начальника лаборатории, начальника научного отдела, директора центра по разработке радиотехнического обеспечения. Занимался разработкой радиолокационных систем на основе фазированных антенных решеток. Был заместителем главного конструктора радиолокационной станции (РЛС) "Дон-2Н" Виктора Слоки. Эта РЛС входит в систему противоракетной обороны Центрального промышленного района, принята на вооружение в 1989 году.

После сокращения числа оборонных заказов в начале 1990-х годов Дмитрий Зимин создал предприятие "КБ Импульс" по проектированию и выпуску гражданской радиоаппаратуры.

В 1992 году вместе с американским инвестором Оги К. Фабелой II основал компанию АООТ "Вымпел-Коммуникации" (ныне ПАО "Вымпелком"). В 1993 году она получила лицензию на предоставление мобильной связи в центре Москвы и начала работу под брендом "Билайн". В компании Зимин занял пост президента и генерального директора. В 1996 году "Вымпелком" стал первой компанией из России, вышедшей на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

В 2001 году Дмитрий Зимин продал почти весь свой пакет акций "Вымпелкома", вышел из состава ее руководства, оставшись почетным президентом компании.

В 1997 году по инициативе Зимина был основан "Фонд некоммерческих программ "Би-Лайн". В 2002 году он был переименован в "Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина "Династия". Целью фонда был поиск и поддержка молодых исследователей в области естественных и общественных наук. Основные средства "Династия" получила от Зимина, но также от российских бизнесменов и зарубежных жертвователей, в том числе Норвежской академии наук. 25 мая 2015 года "Династия" была включена в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов, после чего Дмитрий Зимин объявил, что прекращает ее финансирование. Фонд прекратил деятельность 31 октября 2015 года.

В 2018 году на Бермудских островах Зиминым и его сыном Борисом был зарегистрирован фонд Zimin Family Foundation, который занялся финансированием различных научных проектов в разных странах мира. Такими проектами стали Институт устойчивого развития и "умных" городов при Университете штата Аризона (США), медико-биологический Институт Зимина при Тель-Авивском университете (Израиль), а также лаборатории при ряде других университетов.

Кроме того, при поддержке Зимина в 2005 году был основан некоммерческий научно-популярный проект "Элементы", а в 2008 году - премия "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

Дмитрий Зимин - лауреат специальной премии Минобрнауки "За покровительство российской науке" (2015). Был отмечен благодарностью президента РФ (2012).

В 2013 году был награжден медалью за благотворительность Британского траста Карнеги (2012).

Дмитрий Зимин - автор более 100 научных трудов и изобретений.