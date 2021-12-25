История распада СССР. Предпосылки и основные шаги

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 1991 года, 30 лет назад, Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.

ТАСС подготовил материал о событиях, которые привели к ликвидации Советского Союза.

Предпосылки распада СССР

Образованный в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик создавался руководством партии большевиков как база "будущей мировой революции". Для привлечения в его состав как можно большего числа социалистических республик в советских конституциях за каждой из них было закреплено право свободного выхода из Советского Союза. В частности, в последнем основном законе страны - конституции 1977 года - эта норма содержалась в статье 72. Начиная с 1956 года в состав советского государства входили 15 союзных республик.

С правовой точки зрения СССР был асимметричной федерацией (его субъекты имели различный статус) с элементами конфедерации. При этом союзные республики находились в неравноправном положении. В частности, у РСФСР не было собственной компартии, академии наук, республика являлась для остальных членов Союза основным донором финансовых, материальных и кадровых ресурсов.

Единство советской государственной системы обеспечивалось Коммунистической партией Советского Союза (КПСС). Она была построена по жесткому иерархическому принципу и дублировала все государственные органы Союза. В статье 6 Конституции СССР 1977 года за компартией был закреплен статус "руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его политической системы, государственных и общественных организаций".

К 1980-м годам СССР оказался в состоянии системного кризиса. Значительная часть населения разуверилась в догмах официально декларируемой коммунистической идеологии. Проявилось экономическое и технологическое отставание Советского Союза от западных государств. Попытка реформирования политической системы в годы перестройки 1985-1991 годов привела к обострению всех имевшихся противоречий. В 1988-1990 годах по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была значительно ослаблена роль КПСС. В 1988 году началось сокращение партаппарата, была проведена реформа избирательной системы. В 1990 году в Союзе была изменена конституция, ликвидирована статья 6, в результате чего КПСС полностью отделили от государства. При этом межреспубликанские отношения не подвергались пересмотру, что привело на фоне ослабления партийных структур к резкому росту сепаратизма и обострению этнических конфликтов в союзных республиках (к середине 1990 года в результате межнациональных столкновений более 600 тыс. граждан СССР стали беженцами или вынужденными переселенцами).

"Парад суверенитетов"

В стране началось движение за независимость республик, в ходе которого их власти провозглашали верховенство республиканских законов над союзными. Этот процесс получил название "парад суверенитетов". 16 ноября 1988 года Верховный Совет (ВС) Эстонской ССР принял декларацию о государственном суверенитете республики и внес изменения в республиканскую конституцию, которые позволяли приостанавливать действие союзных законов на территории Эстонии. 26 мая и 28 июля 1989 года аналогичные акты были приняты Литовской и Латвийской ССР. 11 и 30 марта 1990 года в Литве и Эстонии и 4 мая того же года в Латвии были подписаны законы о восстановлении независимых государств. Среди других республик первым суверенитет провозгласил Азербайджан (23 сентября 1989 года). В течение 1990 года подобные акты были приняты во всех союзных республиках.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята 12 июня 1990 года I съездом народных депутатов республики. Во второй половине 1990 года руководство РСФСР во главе с председателем Верховного Совета Борисом Ельциным значительно расширило полномочия российского правительства, министерств и ведомств. Собственностью республики были объявлены находящиеся на ее территории предприятия, отделения союзных банков и др. 24 декабря 1990 года ВС РСФСР принял закон, согласно которому действие союзных актов на территории республики могло быть приостановлено, если они нарушают суверенитет РСФСР. Предусматривалось также, что все решения органов власти СССР вступают в силу в российской республике только после их ратификации местным Верховным Советом.

17 марта 1991 года в РСФСР было проведено голосование по вопросу учреждения поста президента республики (за - 69,85%). 12 июня 1991 года им был избран Борис Ельцин.

Попытки заключения нового Союзного договора

С целью остановить дезинтеграцию президент СССР Михаил Горбачев на последнем XXVIII съезде КПСС 2-13 июля 1990 года предложил заключить новый Союзный договор, который предусматривал сохранение СССР как федерации равноправных суверенных республик. За союзными органами власти сохранялся узкий объем полномочий: организация обороны и обеспечение государственной безопасности, выработка и осуществление внешней политики, разработка стратегии экономического развития и т. д. Эта инициатива была поддержана 3 декабря 1990 года ВС СССР и 24 декабря того же года IV съездом народных депутатов СССР. На съезде также было принято решение о проведении всесоюзного референдума о сохранении СССР "как обновленной федерации равноправных суверенных республик". Референдум состоялся 17 марта 1991 года. В нем приняли участие 80% граждан, имевших на это право. За сохранение Союза высказались 76,4% избирателей, против - 21,7%. Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония отказались от проведения плебисцита на своей территории.

По итогам референдума весной - летом 1991 года был разработан проект договора, предусматривающий образование Союза Советских Суверенных Республик в форме федерации с расширенными правами ее членов. Документ предполагал создание де-факто конфедеративного государства, в котором большинство полномочий передавалось республикам. Сфера ведения Союза практически полностью совпадала со сферой совместного ведения центра и республик, контроль за налоговыми поступлениями в центр осуществлялся республиками, не упоминался общесоюзный Госбанк, не были прописаны сроки принятия новой конституции и др. ВС СССР 12 июля одобрил подписание документа, однако оговорил ряд принципиальных поправок в его текст. В частности, речь шла о сохранении единой банковской системы СССР, а также оставлении в компетенции союзных властей независимых от республик каналов налоговых поступлений (в итоге они не были включены в текст договора). Работа над документом получила название "новоогаревский процесс" по месту проведения переговоров (резиденция президента СССР Ново-Огарево). Участие в них не принимали республики Прибалтики, а также Армения, Грузия и Молдавия.

Подписание Союзного договора было запланировано на сентябрь - октябрь 1991 года, однако затем перенесено Михаилом Горбачевым на 20 августа 1991 года. Президент СССР опасался, что депутаты проголосуют против документа. В итоге заключение нового Союзного договора не состоялось из-за попытки государственного переворота, организованной 19-21 августа рядом представителей высшего советского и партийного руководства, образовавших Госкомитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). С целью не допустить подписания договора, который, по мнению членов ГКЧП, привел бы к распаду СССР, они отстранили от власти Михаила Горбачева и ввели в стране чрезвычайное положение. Попытка путча потерпела неудачу, однако усилила кризис в СССР. 24 августа Михаил Горбачев сложил полномочия генсека партии, 29 августа Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС на всей территории страны. Позднее, 6 ноября, Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР и роспуске их организационных структур.

Августовские события 1991 года усилили центробежные тенденции. Участники новоогаревских переговоров стали отказываться от ранее достигнутых договоренностей. 24 августа депутатами Верховного Совета Украины был принят Акт провозглашения независимости, согласно которому "создание самостоятельного украинского государства" было вызвано "смертельной опасностью, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР". 30 августа о независимости объявил Азербайджан, 31-го - Узбекистан и Киргизия.

14 ноября Михаил Горбачев и главы РСФСР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана приняли решение заключить 9 декабря новый договор о создании Союза Суверенных Государств в форме "конфедерации демократических государств" со столицей в Минске. Однако к этому времени большинство союзных республик уже провозгласили свой суверенитет. До конца года к ним присоединились остальные республики. Последним стал Казахстан, Верховный Совет которого 16 декабря 1991 года принял конституционный закон о государственной независимости.

Кроме того, 1 декабря на Украине прошел референдум о независимости и состоялись первые президентские выборы, победу на которых одержал председатель Верховного Совета республики Леонид Кравчук. Украинские власти объявили, что не намерены вступать в политические союзы, что поставило под угрозу подписание нового Союзного договора.

Демонтаж государственных структур СССР

24 августа 1991 года Совет министров РСФСР объявил, что в связи с поддержкой членов союзного правительства действий ГКЧП возлагает на себя руководство министерствами и ведомствами СССР, а также всеми подведомственными им организациями, расположенными на территории России. В тот же день Михаил Горбачев поставил перед Верховным Советом СССР вопрос о доверии кабинету министров. 28 августа ВС принял отставку союзного правительства и возложил функции исполнительного органа власти на созданный по инициативе Горбачева Комитет по оперативному управлению народным хозяйством.

2-5 сентября в Москве прошел V съезд народных депутатов СССР. В последний день его работы был принят закон "Об органах государственной власти и управлении СССР в переходный период", в соответствии с которым съезд самораспустился, вся полнота государственной власти перешла Верховному Совету СССР. Для "согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики" был учрежден Государственный совет СССР в качестве временного органа высшего союзного управления. В него вошли президент Советского Союза и главы РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Армении, Таджикистана, Азербайджана. На заседаниях Госсовета продолжалось обсуждение нового Союзного договора. 6 сентября, в противоречии с действовавшей Конституцией СССР, Госсовет признал независимость прибалтийских республик.

Эквивалентом союзного кабмина стал Межреспубликанский экономический комитет (МЭК) СССР, который возглавил бывший председатель российского правительства Иван Силаев. МЭК был образован на паритетных началах союзными республиками для координации управления народным хозяйством и согласованного проведения экономических реформ и социальной политики (в ноябре того же года стал исполнительным органом Экономического сообщества).

18 октября Михаил Горбачев и руководители восьми союзных республик (без Украины, Молдавии, Грузии и Азербайджана) подписали Договор об Экономическом сообществе суверенных государств. Документ признавал, что "независимые государства" являются "бывшими субъектами СССР", предполагал раздел общесоюзного золотого запаса, Алмазного и валютного фондов, сохранение рубля в качестве общей валюты, при возможности введения национальных валют, ликвидацию Центрального банка СССР и др.

22 октября вышло постановление Государственного совета СССР об упразднении союзного КГБ. На его базе было предписано создать Центральную службу разведки (ЦСР) СССР (внешняя разведка), Межреспубликанскую службу безопасности (внутренняя безопасность) и Комитет по охране государственной границы. КГБ союзных республик переводились "в исключительную юрисдикцию суверенных государств". Окончательно общесоюзная спецслужба была ликвидирована 3 декабря 1991 года.

14 ноября Госсовет принял постановление о ликвидации всех министерств и других центральных органов государственного управления СССР с 1 декабря 1991 года.

Создание СНГ

8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в правительственной резиденции Вискули (Беловежская Пуща, Белоруссия) подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в преамбуле которого констатировалось, что СССР как "субъект международного права и геополитическая реальность" с этого момента прекращает свое существование. 10 декабря документ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а также денонсировали Договор об образовании СССР, утвержденный I съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года.

Президент СССР Михаил Горбачев 9 декабря выступил с заявлением, в котором назвал принятие Соглашения о создании СНГ "скоропалительным", поскольку "судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик". По мнению президента СССР, распустить Советский Союз имел право только Съезд народных депутатов. В свою очередь Комитет конституционного контроля СССР принял заявление о юридической необоснованности подписанного в Вискулях соглашения. 12 декабря Михаил Горбачев в ходе встречи с представителями прессы сказал, что уйдет в отставку только в том случае, "если поставят крест на Союзном договоре" (опубликовано в "Комсомольской правде" 13 декабря).

В тот же день 12 декабря Соглашение о создании СНГ ратифицировал Верховный Совет РСФСР (за - 188, против - шесть, воздержались семь, 45 депутатов не голосовали). Одновременно российские депутаты денонсировали Договор об образовании СССР (за - 161, против - трое, воздержались девять, 83 не голосовали).

21 декабря в Алма-Ате руководители 11 бывших союзных республик подписали декларацию о целях и принципах СНГ, в которой подтвердили беловежские договоренности и прекращение существования СССР (в 1993 году в СНГ вступила 12-я республика - Грузия, вышла из Содружества в 2009 году). Тем самым процесс образования Содружества Независимых Государств был завершен.

Ликвидация СССР

17 декабря здание Верховного Совета СССР перешло в ведение Верховного Совета РСФСР. 19 декабря была прекращена деятельность МИД СССР, 20 декабря упразднен Госбанк. 23 декабря на встрече Михаила Горбачева и Бориса Ельцина было согласовано решение о прекращении деятельности Межгосударственного экономического комитета СССР и других союзных структур с 30 декабря.

25 декабря Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании республики в Российскую Федерацию. В тот же день в 19:00 по московскому времени Михаил Горбачев выступил в прямом эфире Центрального телевидения и объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. После этого с флагштока Московского Кремля был спущен государственный флаг СССР и поднят государственный флаг Российской Федерации.

26 декабря Совет республик Верховного Совета СССР (палата образована вместо Совета национальностей ВС на основании закона "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период") принял декларацию, в которой говорилось, что в связи с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.