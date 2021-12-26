Биография лауреата Нобелевской премии мира Десмонда Туту

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 декабря в ЮАР в возрасте 90 лет умер Десмонд Туту, первый чернокожий архиепископ этой страны, борец с апартеидом, лауреат Нобелевской премии мира 1984 года.

Происхождение и образование

Десмонд Мпило Туту родился 7 октября 1931 года в городе Клерксдорп (провинция Трансвааль, Южноафриканский Союз, ЮАС, с 1961 года - ЮАР). Его отец был учителем, мать работала кухаркой и уборщицей в школе для слепых. Большое влияние на Туту в детстве оказал англиканский священник Тревор Хаддлстон, белый уроженец Великобритании, выступавший против расовой сегрегации в ЮАС. После переезда семьи в Йоханнесбург в 1943 году Туту окончил среднюю школу для чернокожих, а затем - колледж. В 1954 году получил степень бакалавра гуманитарных наук.

С 1954 по 1957 год Десмонд Туту работал преподавателем в средней школе города Крюгерсдорп в провинции Гаутенг недалеко от Йоханнесбурга. В это время в стране складывалась, постепенно ужесточаясь, система апартеида, ставшего государственной идеологией после прихода к власти в 1948 году расистской Национальной партии. Новая политика предполагала раздельное существование разных расовых и этнических групп. При этом белое меньшинство (около 20% населения) полностью контролировало власть и экономические ресурсы, а все прочие группы (чернокожие африканцы, индийцы, пакистанцы, китайцы и другие) подвергались систематической дискриминации. В знак протеста против закона "Об образовании банту", передававшего школы для чернокожих в ведение Министерства по делам туземцев, Туту покинул сферу образования и принял решение заняться теологией.

Религиозная и общественная деятельность

В 1958 году он поступил в англиканский колледж Св. Петра (Йоханнесбург), по окончании которого получил сан священника и уехал продолжать образование в Англию. В 1966 году стал магистром теологии в Королевском колледже в Лондоне. Завершив учебу, вернулся в ЮАР и вновь стал преподавать, теперь уже - в Федеральной теологической семинарии (город Алис, провинция Восточный Кейп). В 1970 году в результате конфликта с властями Туту переехал в соседнее с ЮАР Королевство Лесото, где читал лекции в местном римско-католическом университете. В 1972 году получил пост ассистента директора теологического фонда Всемирного совета англиканских церквей (ВСАЦ) и снова уехал в Лондон.

Вернувшись на родину в 1975 году, Туту был назначен настоятелем Йоханнесбургского собора, став первым чернокожим африканцем, достигшим столь высокого положения в церковной иерархии, а через год - епископом Лесото. Используя свой авторитет и связи во ВСАЦ, он активно выступал с критикой режима апартеида, призывая правительство ЮАР к демократическим реформам. Свое мнение о системе он выражал предельно ясно: "расистские законы… являются воплощением зла, аморальны и полностью противоречат христианским ценностям". В то же время Туту осуждал методы вооруженной борьбы, используемые бойцами Африканского национального конгресса (АНК, идеологом движения был Нельсон Мандела), и настаивал на тактике ненасильственного сопротивления.

В 1978 году Туту был приглашен на должность генерального секретаря Южноафриканского совета церквей. В 1980-х годах он совершил несколько зарубежных поездок, посетив США, Великобританию, Италию, Австрию, Мозамбик, Замбию (а в 1988 году в составе делегации приезжал в СССР по случаю празднования тысячелетия крещения Руси). Выступая за рубежом, он призывал мировую общественность усилить давление на правительство ЮАР. Западным политикам импонировала его приверженность демократическим ценностям в сочетании с умеренными средствами их отстаивания, а также его неприятием коммунизма. Авторитет Туту в мире рос.

В 1984 году ему была присуждена Нобелевская премия мира "за мужество и героизм, проявленные в борьбе против апартеида". В своей нобелевской лекции Десмонд Туту выразил уверенность в том, что "мира нет там, где нет справедливости".

Архиепископ, завершение эпохи апартеида

В 1985 году Туту занял пост епископа Йоханнесбурга, а в 1986 году стал архиепископом Кейптаунским - главой Англиканской церкви в ЮАР. Вместо того, чтобы занять епископскую резиденцию, расположенную в "белом" квартале, он принципиально остался жить в "черном" пригороде Йоханнесбурга Соуэто.

В 1980-х годах под давлением внутренней оппозиции и международного сообщества ЮАР начала отходить от политики апартеида. В 1989 году президентом стал Фредерик де Клерк, инициировавший переход к демократии. В 1990 году были легализованы оппозиционные партии, в том числе АНК, и после 27 лет заключения освобожден Нельсон Мандела. В этот период архиепископ Туту активно занимался посредничеством в переговорах не только между властью и оппозицией, но и между различными организациями африканцев.

Комиссия правды и примирения

В 1994 году новая конституция ЮАР провозгласила отказ от апартеида, АНК одержала победу на парламентских выборах, а Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом страны. По его приглашению Туту возглавил Комиссию правды и примирения, созданную для расследования политически мотивированных преступлений, связанных с нарушением прав человека в 1960-1994 годах. В 1996 г. он оставил пост архиепископа, чтобы полностью сосредоточиться на работе Комиссии. За период своей деятельности Комиссия рассмотрела 7112 дел, в отношении 849 фигурантов было принято решение об амнистии. Ее работа вызвала неоднозначные оценки в обществе: чернокожее население обвиняло Туту в излишней снисходительности, белое - в предвзятости и игнорировании преступлений, совершенных бойцами АНК.

Старейшина

В 2000-х годах Десмонд Туту продолжил участвовать в решении социальных, политических и межэтнических конфликтов как в своей стране, так и за ее пределами. Он неоднократно выступал в защиту прав человека, детей, женщин, ВИЧ-инфицированных и различных социально дискриминируемых групп. Принадлежа к числу видных христианских лидеров, Туту в то же время поддерживал защитников права на аборты, эвтаназию, гомосексуальные браки (в 2015 году в однополый брак вступила одна из дочерей Туту). Он также выступал с осуждением войны в Ираке, бомбардировок Палестины, нарушений прав человека в Бирме и американской тюрьме Гуантанамо. В 2007 году он был приглашен вступить в организацию всемирно известных общественных деятелей "Старейшины", в составе которой участвовал в разрешении конфликтов в Зимбабве, на Ближнем Востоке, на Кипре, в суданском регионе Дарфур.

Несмотря на смену режима, Туту продолжал выступать с критикой деятельности правительства ЮАР (по его мнению, утвердившаяся в качестве правящей партии АНК не справлялась с решением социальных проблем) и президентов Табо Мбеки и Джейкоба Зумы. Рассуждая о путях дальнейшего развития страны, он ввел в обиход метафору "радужная нация" как образ новой демократической Южной Африки, в которой мирно сосуществуют множество расовых, этнических и конфессиональных общин. Сформулированные им идеи легли в основу философской и теологической концепции "убунту" (африканского аналога европейского гуманизма). Ее главный тезис, выраженный во фразе "Я существую, потому что ты существуешь", подчеркнул свойственный традиционной модели африканского общественного устройства баланс и неразрывную связь индивидуума и коллектива.

В 2010 году Туту объявил об окончании общественной деятельности и уходе на отдых, однако продолжал выступать с комментариями по поводу различных социальных и политических проблем Африки и мира.

В 1998 году был учрежден Центр мира им. Десмонда Туту в Кейптауне, в 2004 году - Фонд борьбы с ВИЧ им. Десмонда Туту, а в 2007 году при его поддержке - Южноафриканский фонд борьбы с раком простаты (у самого Туту эта болезнь была диагностирована в 1997 году).

Десмонд Туту был удостоен множества национальных и международных наград и премий, в том числе медали свободы США (2009). В то же время сам он с 2000 года был распорядителем южноафриканской Премии примирения, которая ежегодно вручается лицам и организациям, добившимся успехов в мирном разрешении конфликтов.

Начиная с 1980-х годов, Туту опубликовал не менее десятка монографий, сборников проповедей и речей, в которых излагал свои политические, философские и религиозные взгляды. Наиболее известны его первая книга "Плач в пустыне: борьба за справедливость в Южной Африке" (1981) и сборник "Надежда и страдания" (1983). В 2020 году на русском языке вышла написанная им в соавторстве с Далай-ламой "Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире" (в литературной обработке Дугласа Абрамса), а в 2021 году "Книга прощения. Путь к исцелению себя и мира".

С 1955 года Туту состоял в браке с Ли Номализо Шенксане. У них три дочери и сын.