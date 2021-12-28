Международное общество "Мемориал". История и деятельность

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 декабря 2021 года Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом). Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

История

В августе 1987 года в Москве была создана инициативная группа "За увековечение памяти о жертвах репрессий", которая вскоре стала называть себя "Мемориалом". Затем подобные группы появились также в других регионах СССР. В июне 1988 года группа "Мемориал" провела в Москве митинг, посвященный памяти жертв политического террора. На нем обсуждалась концепция возведения памятника в столице, а также создание архива, музея и библиотеки, которые хранили бы память о жертвах репрессий. Митинг собрал около 300 человек, на нем выступили академик АН СССР Андрей Сахаров, известный своим участием в диссидентском движении, правозащитник Сергей Ковалев и другие. В июле - августе 1988 года путем уличных опросов был сформирован общественный совета "Мемориала", его первым председателем стал Андрей Сахаров.

28-30 января 1989 года на учредительной конференции в Москве было создано Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество "Мемориал". В первый день работы конференции был принят устав организации, согласно которому целями "Мемориала" стали сохранение и увековечение памяти о жертвах сталинизма, оказание помощи пострадавшим от репрессий, создание в Москве и на территории СССР мемориальных комплексов и памятников жертвам советского террора, восстановление исторической правды о преступлениях сталинизма и другие. Учредителями общества выступили инициативная группа граждан, а также "Литературная газета", журнал "Огонек", Союз архитекторов СССР, Союз дизайнеров СССР, Союз кинематографистов СССР, Союз театральных деятелей СССР, Союз художников СССР. У истоков "Мемориала" стояли члены неформального политического объединения - клуба "Демократическая перестройка" (был основан в 1988 году). Одним из создателей и первым председателем общества, предшественника современного "Мемориала", был лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Сахаров.

Международный "Мемориал"

19 апреля 1992 года в Москве состоялась учредительная конференция Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" и был принят его устав. Также на этой конференции был принят устав Российского историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал". 15 ноября 2002 года международный "Мемориал" прошел госрегистрацию как некоммерческая организация (НКО), российский "Мемориал" был зарегистрирован как НКО 17 января 2003 года.

Международное общество "Мемориал" является центральной организацией одноименного правозащитного движения, объединяет независимо действующие российские и зарубежные организации. Основными целями "Мемориала" являются содействие развитию гражданского общества и построение демократического правового государства, недопущение возврата к тоталитаризму, а также "распространение демократических ценностей", "формирование правового сознания граждан". Деятельность общества направлена на "восстановление исторической справедливости по отношению к жертвам политических репрессий".

Члены организации

Международный "Мемориал" - это добровольный союз организаций, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу. Его членами могут быть как общественные организации, так и физические лица. Все организации, входящие в это объединение, имеют общие цели и задачи, зафиксированные в уставах, но остаются самостоятельными в своей деятельности. В финансовом и хозяйственном смысле они независимы и не отвечают по обязательствам друг друга.

По данным сайта общества, в настоящее время международный "Мемориал" объединяет порядка 60 организаций. Из них более 50 действуют в России, шесть - на Украине, по одной - в Бельгии, Германии, Франции, Италии и Чехии. Российская сеть организационно поддерживается российским "Мемориалом". Центром работы движения в Москве является Правозащитный центр "Мемориал" (учрежден 12 декабря 1992 года, зарегистрирован как НКО 25 ноября 2002 года).

Руководство

Высшим руководящим органом Международного общества "Мемориал" является конференция, созываемая не реже, чем раз в четыре года. Последняя (десятая) отчетно-перевыборная конференция прошла 22-24 ноября 2018 года.

Постоянно действующий руководящий орган - правление (избирается сроком на четыре года). В 1998-2017 годах председателем правления был правозащитник Арсений Рогинский (1946-2017). С 2018 года правление международного "Мемориала" возглавляет Ян Рачинский.

Деятельность

Основные направления деятельности международного "Мемориала" - выявление и распространение информации о преступлениях тоталитарных режимов ХХ века, нарушениях прав человека в зонах массовых конфликтов. Эта информация публикуется в отчетах и докладах организации. Проекты по увековечению памяти жертв репрессий ведутся совместно с государственными и ведомственными архивами. Общество издает бесплатную просветительскую газету "30 октября" (в качестве названия выбрана дата российского Дня памяти жертв политических репрессий).

При участии общества разработан закон "О реабилитации жертв политических репрессий" (принят в 1991 году), принята Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий (2015).

Организацией собраны базы данных "Жертвы политического террора в СССР", "Расстрелы в Москве" и другие. В 2020 году электронный банк данных жертв политических репрессий содержал более 3,25 млн справок о репрессированных. Выпускаются Книги памяти (свыше 600 томов по 60 регионам РФ).

По инициативе "Мемориала" в Москве был открыт памятник жертвам репрессий - "Соловецкий камень" в сквере у Политехнического музея на Лубянской площади (1990). С 2008 года ежегодно 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, у "Соловецкого камня" проводится памятная акция "Возвращение имен". На этом месте с 10:00 до 22:00 зачитываются имена людей, расстрелянных в годы советского террора - имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела.

Международным "Мемориалом" реализуются благотворительные программы: "Социальная поддержка жертв политических репрессий", "Историко-просветительская работа с молодежью по увековечению памяти жертв политических репрессий и сохранению семейной памяти", "Работа в сфере защиты прав человека" и др. Обществом запущен просветительский сайт "Уроки истории", который в первую очередь используется в качестве информационной площадки для школьного конкурса исторических исследований "Человек в истории. Россия - ХХ век" (проводится с 1998 года).

Деятельность организации неоднократно отмечалась общественными наградами. Среди них "Медаль Нансена" (2004; правозащитная премия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев), премия им. Макса ван дер Стула (2005; Нидерланды), премия "За свободу мысли" им. Андрея Сахарова (2009; Европарламент), премия мира Pax Christi International (2011, Бельгия), медаль Свободы Трумэна-Рейгана (2017, США) и другие.

Финансирование

Международное общество "Мемориал" существует на благотворительные пожертвования, доходы от ценных бумаг, издательской и предпринимательской деятельности и прочее.

Деятельность организации и ее отдельные проекты поддерживают Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), Благотворительный фонд Владимира Потанина, российский филиал "Фонда Фридриха Науманна за свободу" (Германия), Фонд "Память, ответственность и будущее" (Германия), Торонтский университет (Канада) и другие.

Согласно данным "Мемориала", в 2020 году работе общества оказывали содействие Архив президента РФ, Государственный архив РФ, Центральный архив ФСБ РФ, Российский государственный архив социально-политической истории и другие.

Включение организаций "Мемориала" в реестр НКО-иноагентов

21 ноября 2012 году в России вступил в силу федеральный закон (был подписан президентом РФ 20 июля 2012 года), обязывающий финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации, регистрироваться в качестве иностранных агентов.

Первым в реестр НКО-иноагентов, который ведет Министерство юстиции РФ, 21 июля 2014 года был включен Правозащитный центр "Мемориал" (Москва).

4 октября 2016 года в список иноагентов включили Международное общество "Мемориал". Как пояснили в Минюсте, это решение было принято в связи с установлением фактов получения организацией денежных средств из иностранных источников и выявлением признаков участия "Мемориала" в политической деятельности. 7 декабря того же года Тверской суд Москвы оштрафовал общество за отказ добровольно регистрироваться в качестве НКО-иноагента, штраф составил 300 тыс. рублей.

Иностранными агентами также признаны: Информационно-просветительский центр "Мемориал" (Екатеринбург), Научно-информационный центр "Мемориал" (Санкт-Петербург), Екатеринбургское общество "Мемориал" (Екатеринбург), Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязань).

Иск о ликвидации российского "Мемориала" в 2014 году

24 сентября 2014 года Минюст подал в Верховный суд РФ иск с требованием ликвидировать Российское общество "Мемориал". Поводом для иска послужила проверка, проведенная министерством в декабре 2012 года, по итогам которой было выявлено отсутствие у организации общероссийского статуса и документального подтверждения уставной деятельности.

В ноябре 2014 года на отчетно-перевыборных конференциях международного и российского "Мемориалов" были приняты поправки к уставам, устраняющие противоречия с действующим российским законодательством. Согласно поправкам, Международное общество "Мемориал" стало добровольным общественным союзом организаций, а Российское общество "Мемориал" - общероссийской общественной организацией, имеющей представительства в субъектах РФ. Документы об изменении уставов поступили в Минюст России 22 января 2015 года.

28 января 2015 года Верховный суд РФ отказал Минюсту в исковых требованиях. Таким образом дело о ликвидации российского "Мемориала" было прекращено. Решение суда вступило в законную силу через месяц.