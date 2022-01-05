Что известно о врио премьер-министра Казахстана Алихане Смаилове

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил временное исполнение обязанностей премьер-министра республики на первого вице-премьера Казахстана Алихана Смаилова.

Правительство республики во главе с Аскаром Маминым отправлено в отставку на фоне массовых акций протеста в Казахстане, вызванных повышением цен на сжиженный газ. Беспорядки начались в республике 2 января, одним из основным требованием протестующих стала отставка кабинета министров.

Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алма-Ате (Алматы).

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте Республики Казахстан по специальности "государственное управление".

В 1993-1995 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест", в 1995-1996 годах - главным специалистом отдела торговли и промышленности администрации Алма-Аты.

В 1996-1998 годах - заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства.

В марте - апреле 1998 года - заместитель председателя комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В 1998-1999 годах - главный эксперт, заведующий экономическим сектором отдела Администрации президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. С августа по ноябрь 1999 года - государственный инспектор организационно-контрольного отдела администрации президента республики.

В 1999-2003 годах - председатель Агентства Республики Казахстан по статистике.

В 2003 году - заместитель министра иностранных дел Казахстана.

В 2003-2006 годах - председатель правления Государственной страховой компании по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

В 2006-2007 годах и в 2008-2009 годах - заместитель министра финансов Республики Казахстан.

В 2007-2008 годах - президент национального холдинга "КазАгро".

В 2009-2014 годах вновь возглавлял Агентство Республики Казахстан по статистике.

В 2014-2015 годах - председатель комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С декабря 2015 года по сентябрь 2018 года - помощник Нурсултана Назарбаева.

С 18 сентября 2018 года по 25 февраля 2019 года - министр финансов республики.

25 февраля 2019 года был назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов Казахстана. Занимал должность до мая 2020 года.

С 18 мая 2020 года - первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан (переназначен 18 января 2021 года).

Член Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан (с 2016 года), Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте Республики Казахстан (с 2020 года), представитель Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии (с 2019 года) и др.

Владеет русским языком.

Советник 1-го ранга.

Награжден орденом "Парасат" (2020).