Биография Анатолия Квашнина

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 января 2022 года в Москве умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Герой Российской Федерации Анатолий Квашнин. По информации главы аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина, причиной смерти стал COVID-19.

Анатолий Васильевич Квашнин родился 15 августа 1946 года в Уфе (Башкирская АССР, СССР; ныне Республика Башкортостан, РФ) в семье военнослужащего.

В 1969 году окончил автотракторный факультет и военную кафедру Курганского машиностроительного института. В 1976 году стал выпускником Военной академии бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского, в 1989 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС СССР.

Кандидат социологических наук (1997). Доктор военных наук (2004). Член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (2000).

После окончания института был призван в ряды Советской армии. Служил инженером-лейтенантом, командовал танковым взводом 201-й мотострелковой дивизии Туркестанского военного округа (Душанбе). В 1971 году принял решение продлить службу, был зачислен в кадровый военный состав, занял должность заместителя командира танковой роты по технической части.

В 1976 году был назначен начальником штаба - заместителем командира танкового полка. В октябре 1977 года за отличие по службе Анатолию Квашнину было досрочно присвоено воинское звание майора. В августе 1978 года начал командовать танковым полком, а в феврале 1981 года - переведен с повышением в Центральную группу войск, где занял должность начальника штаба - заместителя командира 31-й танковой дивизии 28-го армейского корпуса (Чехословакия).

В июне 1982 года полковника Квашнина назначили в Среднеазиатский военный округ на должность командира 78-й танковой дивизии (город Аягуз Семипалатинской области Казахской ССР, ныне Казахстан). В октябре 1984 года был произведен в генерал-майоры.

После окончания в 1989 году академии Генштаба получил назначение в Белорусский военный округ первым заместителем командующего 28-й армией (Гродно). С мая по август 1992 года командовал 7-й танковой армией (Борисов).

В августе 1992 года Анатолий Квашнин был переведен в Генеральный штаб Вооруженных сил РФ, где он сначала стал заместителем начальника Главного оперативного управления, а в феврале 1993 года - первым заместителем начальника этого же управления.

В декабре 1994 года генерал-лейтенант Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа (одновременно возглавлял группировку федеральных войск в Чечне).

С мая 1997 года по июль 2004 года Анатолий Квашнин был начальником Генерального штаба ВС РФ - первым заместителем министра обороны (в 1997-2001 годах оборонное ведомство возглавлял Игорь Сергеев, в 2001-2007 годах - Сергей Иванов). В ноябре 1997 года Квашнину было присвоено звание генерала армии. С июня 2000 года по 2004 года он одновременно входил в состав Совета безопасности РФ, а с мая 2001 года - в Государственную комиссию по химическому разоружению. В 1999 году уководил в Дагестане боевыми действиями против вторгнувшихся из Чечни бандформирований.

Закрытым указом президента РФ Бориса Ельцина от 27 октября 1999 года Анатолий Квашнин был удостоен звания Героя Российской Федерации ("за успешное выполнение заданий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе и проявленные при этом мужество и героизм") с вручением медали "Золотая Звезда".

Также в 1999 году принимал участие в планировании операции батальона российских Воздушно-десантных войск по взятию под контроль аэропорта Слатина в Косово (так называемый марш-бросок на Приштину). Целью операции было недопущение вторжения сухопутных сил НАТО в Косово. В июле 2004 года Анатолий Квашнин был освобожден от должности начальника Генштаба, находился в распоряжении министра обороны РФ Сергея Иванова. В сентябре того же года уволен в запас.

В сентябре 2004 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. В декабре 2004 года Анатолию Квашнину был присвоен чин действительного государственного советника РФ 1-го класса. Входил в Совет при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. В сентябре 2010 года был освобожден от должности полпреда президента, 15 августа 2011 года вышел в отставку.

Проживал в Новосибирске.

Генерал армии (1997).

Анатолий Квашнин был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II (2010), III (2004) и IV (2001) степеней, орденом Александра Невского (2016), орденом Мужества (1996), орденом Почета (2006), "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени (1989). Имел иностранные ордена и медали, в т.ч. орден Почетного легиона (Франция, 2004) и орден Югославской звезды I степени (1999).

Почетный гражданин Махачкалы (Дагестан, 2000).