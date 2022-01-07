Хронология катастроф легких вертолетов в России

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 7 января 2022 года в Благовещенском районе Башкирии в 4 км от деревни Карагайкуль потерпел крушение вертолет Eurocopter AS350 Ecureuil. Воздушное судно следовало из Уфы в село Павловка Нуримановского района Башкирии, на борту находились пилот и два пассажира. На месте происшествия погиб один человек, при транспортировке в больницу умер один из пострадавших. Третий человек получил травмы средней степени тяжести.

С начала 2021 года зафиксировано не менее семи таких ЧП (с учетом крушения в ночь на 7 января 2022 года).

17 апреля 2021 года близ поселка Ильский в Северском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2 (регистрационный номер RA-20977) ООО "Мал-Авиа", выполнявший авиационно-химические работы. Пилот 1960 года рождения от полученных травм умер.

8 мая 2021 года в районе озера Синичкино (Камчатский край) потерпел крушение вертолет Ми-2 (регистрационный номер RA-15715), принадлежавший частному лицу. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли. Расследовавшие катастрофу эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили, что вертолет перевозил опасный груз (баллоны с пропаном) в нарушение установленных требований. Наиболее вероятной причиной катастрофы названо непринятие командиром воздушного судна решения о возврате на аэродром вылета или посадке на выбранную с воздуха площадку в условиях ухудшения метеоусловий. В результате, по версии МАК, при выполнении разворота пилот потерял контроль за высотой полета, что привело к столкновению вертолета с деревьями и землей.

17 мая 2021 года в районе острова Мудьюг (Архангельская область) потерпел крушение вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-06358) частного лица. На борту находились командир воздушного судна и три пассажира. В результате авиапроисшествия погибли пилот и один из пассажиров (его тело было найдено 27 мая), два пассажира получили ранения различной степени тяжести.

3 октября 2021 года в Московской области вертолет Robinson R44 (регистрационный номер RA-04172) частного лица потерпел крушение в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино при выполнении учебно-тренировочного полета. На борту находились три человека - двое мужчин и женщина, все они погибли. По данным источника ТАСС, предварительно, причиной крушения могла стать ошибка пилота. Еще одна версия причин катастрофы - техническая неисправность.

10 декабря 2021 года в районе озера Каракуль Таштыпского района Республики Хакасия потерпел крушение вертолет Robinson R66 (регистрационный номер RA-07397), принадлежавший ООО "Кустард". Воздушное судно выполняло полет из Новокузнецка (Кемеровская обл.) в Республику Алтай. На борту находился только пилот, он погиб. Вертолет получил повреждения.

27 декабря 2021 года близ села Азино (Удмуртия) потерпел крушение вертолет Ми-2 (регистрационный номер RA-15671) АО "Казанское авиапредприятие". Пилот погиб, служебный пассажир получил травмы, воздушное судно было разрушено.