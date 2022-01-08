Хронология пожаров в домах престарелых в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 января 2022 года в Кемерово в результате пожара в частном пансионате для престарелых "Золотой век" погибли четверо, 48 были эвакуированы. По данным источника ТАСС, пожар начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования.

За последние пять лет сообщалось как минимум о восьми ЧП (с учетом пожара 8 января 2022 года) в российских домах престарелых и интернатах для пожилых людей, в результате которых жертвами становились по меньшей мере три человека. В хронологию не вошли случаи пожаров в психиатрических больницах и реабилитационных центрах для наркозависимых.

27 августа 2017 года в Красноярске на улице Авиационной произошел пожар в доме престарелых "Жемчужина". Жертвами ЧП стали три человека, еще 34 человека удалось спасти. Местные жители еще до приезда спасателей помогали пенсионерам покидать горящее здание. О том, что в нем находится дом престарелых, многие узнали только после пожара: соседи думали, что это обычный частный дом. По данным регионального Минсоцразвития, учреждение не входило в официальный реестр учреждений социальной защиты. Пожар начался с загоревшейся трубы бани на соседнем с пансионатом участке, а с бани огонь перешел на террасу и верхний этаж здания. В декабре 2019 года в краевой прокуратуре сообщили журналистам, что суд в Красноярске признал владелицу пансионата виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил ее к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.

18 октября 2017 года в Иркутске при пожаре в частном доме-интернате для престарелых на улице Курортная пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы с отравлениями продуктами горения. Позднее трое умерли в больницах. Причиной ЧП стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Интернат не был зарегистрирован в законном порядке. В декабре 2020 года Куйбышевский районный суд Иркутска признал 42-летнюю хозяйку дома престарелых виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года.

8 апреля 2020 года в Москве по адресу 3-я Мякининская улица, 12 произошел пожар в частном доме престарелых "Третий возраст". В нем жили и лечились в том числе маломобильные люди. Всего в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, погибли пять человек. Четверо (в т.ч. трое постояльцев) скончались на месте ЧП, 16 пострадавших были госпитализированы, 10 апреля умерла в больнице одна из них - пожилая женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв паров топлива в котельной.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в непринятом в эксплуатацию здании. В связи с тем, что его нет в Росреестре, здание не проверялось контрольно-надзорными органами. Следственный комитет (СК) РФ в связи с пожаром возбудил два уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Единственным фигурантом дела стал техник ООО "СК "Третий возраст" Александр Колодный, вину он не признал. Пресненский суд Москвы дважды отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Колодного. О судебном разбирательстве над ним не сообщалось.

11 мая 2020 года в результате пожара в частном доме престарелых (по другим данным - в хосписе) "Второй дом" в Красногорске (Московская область) погибли девять пожилых людей. Еще 10 пострадавших были госпитализированы, трое из них умерли в больницах, общее число жертв составило 12 человек. Причиной пожара стала неисправность электропроводки. По информации администрации Красногорска, учреждение действовало без необходимых документов. В сеть "Второй дом" на тот момент входило пять пансионатов в подмосковных Звенигороде, Слободе, Озерецком, Нахабине и Красногорске. 2 августа 2021 года суд в Красногорске приговорил владельца дома престарелых, Дмитрия Новикова, к шести с половиной годам колонии общего режима.

4 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге по адресу проспект Красных Командиров, 93 произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание возникло на кровле и втором этаже здания. На месте пожара были обнаружены тела трех погибших. Еще три человека были доставлены в больницу. Источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что все погибшие были пожилыми людьми, а в здании ранее располагался частный пансионат для престарелых, однако хозяин отрицал это и заявлял, что все погибшие являются его родственниками. После пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. В СК РФ сообщили, что в здании осуществлялась предпринимательская деятельность - оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе. Дело о пожаре рассматривается Красносельским районным судом Санкт-Петербурга, по нему проходят владельцы пансионата - Салават Муртазин и Елена Тайнолюб.

15 декабря 2020 года в результате пожара в частном пансионате "Дом милосердия" в селе Ишбулдино (Абзелиловский район, Башкирия) погибли 11 человек - семь мужчин и четыре женщины в возрасте от 53 до 80 лет. Пять человек спаслись, из них трое были госпитализированы. Пансионат не имел лицензии. Также в нем не было систем противопожарной защиты, не соблюдались противопожарные требования. 14 июля 2021 года Абзелиловский районный суд признал директора пансионата Расиму Махиянову виновной по ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил к трем годам колонии общего режима. Также по делу о пожаре проходит сотрудник МЧС, который в ходе проверки выявил нарушения противопожарной безопасности, но не принял меры к их устранению.

9 января 2021 года в рабочем поселке Боровский (Тюменская область) произошел пожар в частном незарегистрированном доме престарелых. Возгорание возникло в бане, огонь перекинулся на жилые помещения. От отравления угарным газом погибли семь человек. По делу о пожаре проходит владелец дома престарелых, Ольга Вильямсон. Ей вменяют ч. 1 ст. 171, ч. 3 ст. 109, ст. 168, ст. 238 ("незаконное предпринимательство"; "причинение смерти по неосторожности"; "уничтожение чужого имущества по неосторожности"; "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Дело рассматривается Тюменским районным судом.