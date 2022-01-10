Организация Договора о коллективной безопасности. Цели и задачи

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 января 2022 года в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Армении. Участниками объединения в настоящее время являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. От Киргизии в сессии СКБ участие примет премьер-министр республики Акылбек Жапаров вместо ушедшего в отпуск президента Садыра Жапарова.

Лидеры стран ОДКБ планируют обсудить вопрос о ситуации в Республике Казахстан, где несколько дней продолжаются массовые беспорядки и погромы, в результате которых пострадали тысячи человек, есть погибшие. По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева 6 января в Казахстан были направлены миротворцы ОДКБ.

ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Создана в 2002 году на основе Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года.

Договор стал первой попыткой создать систему коллективной безопасности на постсоветском пространстве. Он не ставил задачи создания военного блока, а предполагал механизм согласованных действий в интересах обеспечения коллективной безопасности и территориальной целостности стран - участниц.

С 2004 года организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Цели и задачи ОДКБ

Главной целью ОДКБ является отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств - членов без вмешательства в их внутренние дела. Военно-политические отношения между государствами организации носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими странами. Военные базы государств, не входящих в организацию, размещаются на территориях членов ОДКБ только с согласия всех партнеров по блоку.

Члены ОДКБ не могут вступать в военные союзы с третьими странами, а также участвовать в действиях, направленных против других стран организации.

Агрессия в отношении одного из участников ОДКБ (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) рассматривается как агрессия против всех членов Договора.

Договор не направлен против третьих стран. Он не затрагивает прав и обязательств стран ОДКБ по двусторонним соглашениям, а также не затрагивает право государств - участников на индивидуальную и коллективную оборону от агрессии в соответствии с Уставом ООН.

Высшим политическим органом является Совет коллективной безопасности, в который входят главы государств - участников организации. Высший координирующий орган - секретариат во главе с генеральным секретарем. С 1 января 2020 года пост генсека ОДКБ занимает представитель Белоруссии Станислав Зась.

Система коллективной безопасности

В систему коллективной безопасности ОДКБ входят Коллективные силы оперативного реагирования (около 18 тыс. человек), миротворческие силы (3,6 тыс.), Коллективные авиационные силы (КАС), а также региональные группы: Коллективные силы быстрого развертывания в Центральной Азии (КСБР ЦАР; около 5 тыс.), восточно-европейская (Россия и Белоруссия) и кавказская (Россия и Армения) группировки. Все эти структуры включены в состав единых войск организации - Коллективных сил, решение о создании которых было принято 19 декабря 2012 года.

Подготовка предложений и реализация решений по военной составляющей Договора о коллективной безопасности возложена на Объединенный штаб ОДКБ.

В организации также действует механизм военно-технического сотрудничества, который предусматривает поставки продукции военного назначения странам - участницам по льготным ценам, ведется подготовка кадров для вооруженных сил и силовых структур государств - членов ОДКБ на безвозмездной и льготной основе.

Механизм реагирования на кризисные ситуации

Согласно статье 2 договора ОДКБ в случае "возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств - участников" члены ОДКБ должны незамедлительно начать совместные консультации с целью координации своих позиций, выработать и принять меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы. В случае вооруженного нападения, угрожающего безопасности и территориальной целостности, на любое из государств - членов ОДКБ все участники организации по просьбе этого государства "незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную" (статья 4 договора ОДКБ).

10 декабря 2010 года в Москве на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ главы государств - членов организации приняли пакет документов по вопросам повышения эффективности системы кризисного реагирования.

Принятые изменения коснулись выработки и реализации мер по оказанию помощи государствам - участникам в целях нейтрализации угроз их безопасности, территориальной целостности и суверенитету. В случае агрессии или вооруженного нападения, включая нападение незаконных вооруженных формирований и бандгрупп, на одного из членов организации, страны ОДКБ обязуются незамедлительно предоставить всю необходимую помощь, включая военную, миротворческую, а также подразделений спецслужб, внутренних дел, погранведомств, органов чрезвычайного реагирования. При осуществлении этих мер государства - участники обязуются придерживаться соответствующих положений Устава ООН.

Механизм кризисного реагирования может быть задействован только в ответ на обращение одного из государств - членов организации. В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств - участников ОДКБ, либо угрозы международному миру и безопасности, члены организации незамедлительно начинают совместные консультации с целью координации своих позиций и принимают меры по оказанию помощи для устранения возникшей угрозы. Решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности принимается главами государств ОДКБ. При этом сохранен принцип консенсуса, но предусмотрена возможность принятия решений в ограниченном формате заинтересованных государств - членов. Так, если нет возражений от какого-либо государства - участника организации по ограниченному формату, остальные заинтересованные государства могут объединиться и принять совместное решение, которое будет реализовано от имени всей организации. Стороны, не голосовавшие за принятие данного решения, не будут нести ответственность за его последствия. Возможность блокирования одним из государств ОДКБ решения всей организации исключена.

Случаи обращения членов ОДКБ за помощью к организации

В 1996 и 1998-2000 годах государства Договора оказали помощь Узбекистану и Киргизии в связи с развитием событий в Афганистане в непосредственной близости к границам центральноазиатских государств. Странам была оказана военно-техническая помощь (поставки военной техники, оружия, боеприпасов, обмундирования), политическое содействие по линии министерств иностранных дел.

В июне 2010 года президент Киргизии Роза Отумбаева обратилась к ОДКБ из-за обострения внутриполитической ситуации, вызванным межэтническим конфликтом между киргизами и узбеками на юге республики. Власти Киргизии попросили ввести на ее территорию части Коллективных сил оперативного реагирования. Однако организация не стала применять военные силы, сославшись на то, что конфликт является внутренним делом Киргизии, а основанием для введения КСОР служит нарушение одним государством границ государства - участника ОДКБ. При этом Киргизии была оказана помощь в организации поисков зачинщиков беспорядков, координации сотрудничества по пресечению деятельности террористических групп и др. В республику направили спецсредства нелетального действия, спецтехнику, транспорт, вертолеты и др. На российскую авиабазу Кант был доставлен усиленный батальон 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России.

14 мая 2021 года и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян официально обратился в ОДКБ с просьбой начать консультации в соответствии со статьей 2 договора. Обращение последовало после того, как 12 мая Минобороны Армении сообщило, что Вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу республики, пройдя вглубь на 3,5 км. В Баку заявили, что передвижение азербайджанских войск "происходит на позициях, подконтрольных Азербайджану". 3 июля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что обострение ситуации является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения Договора о коллективной безопасности.

7 июля 2021 года Таджикистан обратился к ОДКБ с просьбой помочь в усилении охраны на границе с Афганистаном, территория которого практически полностью перешла под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ). 16 августа 2021 года генсек ОДКБ сообщил, что организация примет все необходимые коллективные меры в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану по решению глав государств Совета коллективной безопасности. В сентябре того же года страны ОДКБ приняли решение о подготовке программы по укреплению таджикско-афганской границы.

5 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой о помощи республике, где 2 января начались массовые беспорядки. Токаев расценил происходящее в Казахстане как "акт внешней агрессии" и возложил вину за события на "террористические банды", прошедшие подготовку за рубежом. 6 января Совет коллективной безопасности принял решение направить в республику на ограниченный период времени Коллективные миротворческие силы (КМС) организации для стабилизации и нормализации обстановки "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне". Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности. Основными задачами КМС ОДКБ являются охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. 6-8 января КМС в составе подразделений вооруженных сил России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана были переправлены в Казахстан. 9 января миротворцы завершили развертывание в республике и приступили к выполнению поставленных задач. По данным ОДКБ, численность миротворческой группировки в настоящее время составляет около 2,5 тыс. человек и при необходимости может быть увеличена.