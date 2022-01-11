Биография Давида Сассоли

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли умер 11 января 2022 года в возрасте 65 лет в Италии. ТАСС подготовил его биографию.

Давид Мария Сассоли родился 30 мая 1956 года во Флоренции.

Окончил факультет политологии Флорентийского университета.

Журналистская деятельность

В 1970-х годах начал сотрудничать с небольшими газетами и информационными агентствами, затем работал во французской редакции газеты Il Giorno.

В 1992-1996 годах Сассоли был специальным корреспондентом итальянской телерадиокомпании RAI (на канале TG3). В 2006-2009 годах был заместителем директора телеканала TG1.

Сотрудничал с различными газетами и журналами, вел блог на L'Huffington Post.

Европарламент

В июне 2009 года Сассоли стал депутатом ЕП от Демократической партии (ДП) Италии.

В 2013 году участвовал в праймериз ДП перед выборами мэра Рима, проиграл Иньяцио Марино (мэр в 2013-2015 годах).

В мае 2014 года Сассоли был переизбран депутатом ЕП. 1 июля того же года он занял пост вице-председателя ЕП, отвечал за бюджетную и евро-средиземноморскую политику.

Входил в комитеты по развитию, по транспорту и туризму. Являлся членом делегаций по связям с Израилем, Сербией и Панафриканским парламентом.

В мае 2019 году Сассоли был вновь переизбран в ЕП.

2 июля на саммите ЕС его кандидатура была предложена на пост нового председателя Европейского парламента (от фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов"). 3 июля 2019 года он был избран, во втором туре за него проголосовали 345 депутатов ЕП при минимально необходимых 334 голосах (всего принимали участие 667 членов ЕП из 751).

15 декабря 2021 года Сассоли заявил, что не намерен продлевать свой мандат на текущей должности в 2022 году.

Личные сведения

Давид Сассоли - соавтор книги "Хрупкая власть - Советы министров во время похищения Моро" (2013).

Увлекался футболом.

Был женат, есть сын Джулио и дочь Ливия.