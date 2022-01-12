Биография Михаила Зеленского

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 января 2022 года в Доминиканской Республике на 47-м году жизни умер российский телеведущий Михаил Зеленский.

Михаил Владимирович Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего.

В 1996 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры (ныне Дальневосточная государственная академия физической культуры) по специальности "менеджер по спорту". После этого прошел обучение в Москве в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания (ныне Академия медиаиндустрии).

В середине 1990-х Михаил Зеленский работал в Хабаровске диджеем на радиостанции "Радио-А", затем вел на ГТРК "Дальневосточная" музыкально-развлекательную программу "Лабиринт".

После переезда в Москву в 1997-1998 годах был ведущим информационной передачи на радиостанции "Ностальжи".

В 1998-1999 годах вел информационные выпуски на телеканале "ТВ Центр".

С 1999 по 2001 год был ведущим выпусков программы "Вести" (РТР, ныне "Россия-1").

С 2001 по 2011 год Михаил Зеленский вел передачу "Вести-Москва" ("Россия-1"). В 2006-2010 году также являлся ведущим линейного эфира на телеканале "Россия-24".

С 2011 по 2013 год был ведущим ток-шоу "Прямой эфир" ("Россия-1"), в 2014 году - информационной передачи "Вести-Москва. Неделя в городе" на том же телеканале.

В 2015 году снял документальный фильм "Валаам. Остров спасения".

В 2016 году стал ведущим проекта "Билет в Большой" ("Россия-Культура").

С 2017 года Михаил Зеленский был ведущим программы "Новости культуры" ("Россия-Культура").

В 2020 году входил в жюри телеконкурса "Большие и маленькие", посвященного детскому и юношескому танцу ("Россия-Культура").

Член Академии российского телевидения (2017).

Михаил Зеленский был победителем профессионального конкурса "Москва-Медиа" в номинации "Лучший телеведущий" (2011).