Биография нового посла России в Белоруссии Бориса Грызлова

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом РФ в Белоруссии.

До настоящего времени Борис Грызлов, председатель высшего совета "Единой России", экс-глава МВД и бывший спикер Госдумы, занимал должность полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Российское диппредставительство в Белоруссии с 2021 года возглавлял Евгений Лукьянов.

Борис Вячеславович Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке в семье военного летчика.

В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича) по специальности "радиоинженер". В студенческие годы снялся в эпизодической роли в советском фильме "Земля Санникова" Альберта Мкртчяна и Леонида Попова.

Кандидат политических наук. В 2001 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил диссертацию на тему "Политические партии и российские трансформации: теория и политическая практика".

С 1973 по 1975 год был инженером в научно-производственном объединении им. Коминтерна (ныне АО "Российский институт мощного радиостроения", Санкт-Петербург).

В 1975-1977 годах служил в Вооруженных силах СССР.

В 1977-1996 годах работал в ленинградском производственном объединении (ПО) "Электронприбор". Возглавлял одно из подразделений предприятия, занимался разработкой интегральных схем оборудования для оборонной отрасли и народного хозяйства. В 1985 году был избран в профсоюзный комитет "Электронприбора", занимал пост председателя профкома.

В 1990-е годы занимался предпринимательской деятельностью, был соучредителем ряда фирм ("Борг", "BG", "ПетроЗИЛ" и др.), а также общества с ограниченной ответственностью, созданного на базе ПО "Электронприбор".

До 1991 года - член Коммунистической партии Советского Союза.

В 1996-1998 годах был учредителем Института ускоренного обучения руководящих работников, Центрального института городского хозяйства, а также "Центра карьеры".

В 1997-1999 годах возглавлял учебно-методический центр новых технологий обучения в Балтийском государственном техническом университете (БГТУ) им. Д. Ф. Устинова.

В 1998 году баллотировался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга как независимый кандидат по 43-му избирательному округу Приморского района, однако проиграл выборы в первом туре.

В 1999 году возглавлял штаб кандидата в губернаторы Ленинградской области - начальника Государственной налоговой инспекции по Санкт-Петербургу Виктора Зубкова. Зубков занял четвертое место на выборах (8,64%), и.о. губернатора области стал Валерий Сердюков (30,3%).

В 1999-2000 годах Борис Грызлов возглавлял межрегиональный фонд делового сотрудничества "Развитие регионов", учрежденный БГТУ им. Устинова и правительством Республики Карелия.

Осенью 1999 года стал руководителем городского избирательного штаба избирательного блока "Единство" (блок "Межрегиональное движение - Единство" , "Медведь"), созданного перед парламентскими выборами 1999 года. В феврале 2000 года "Единство" было реорганизовано в движение, в мае того же года - в одноименную политическую партию (лидер - Сергей Шойгу). В 2001 году на базе "Единства", организации "Отечество" и движения "Вся Россия" образована партия "Единая Россия".

В 1999-2001 годах - депутат Государственной думы III созыва. 19 декабря 1999 года был избран по федеральному списку движения "Единство", в январе 2000 года возглавил фракцию движения в парламенте. Его депутатские полномочия были прекращены досрочно 5 апреля 2001 года в связи с переходом в правительство.

В мае 2000 года был избран председателем политсовета партии "Единство". Занимал этот пост до 2001 года.

В 2001-2002 годах возглавлял созданный по инициативе президента Владимира Путина и федерального канцлера Германии Герхарда Шредера российско-германский дискуссионный форум "Петербургский диалог".

С 28 марта 2001 года по 24 декабря 2003 года - министр внутренних дел РФ в правительстве Михаила Касьянова, стал первым гражданским главой МВД. Сменил на этом посту Владимира Рушайло. В годы его работы, согласно указу президента РФ от 4 июня 2001 года, было проведено реформирование ведомства. В частности, ликвидированы РУБОПы, создано семь главных управлений МВД по федеральным округам, при этом министр внутренних дел получил право назначать руководителей управлений в регионах без согласования с главами субъектов РФ, и др. Был освобожден от должности главы МВД России в связи с избранием в Госдуму.

С 26 апреля 2001 года - член Совета безопасности РФ, с 24 апреля 2004 года по 11 апреля 2016 года - постоянный член Совбеза.

1 декабря 2001 года на учредительном съезде Всероссийской партии "Единство" и "Отечество" (24 декабря 2003 года переименована в "Единую Россию") вошел в состав ее высшего совета.

20 ноября 2002 года избран председателем высшего совета "Единой России" (переизбран 26 мая 2012 года, 22 января 2017 года, 4 декабря 2021 года).

В 2003-2011 годах - депутат, председатель Государственной думы РФ IV и V созывов. Был избран в Думу IV созыва 7 декабря 2003 года, на выборах возглавлял список кандидатов от партии "Единая Россия". Занял пост руководителя партийной фракции. 29 декабря 2003 года был избран председателем Госдумы IV созыва (за - 352 голоса).

27 ноября 2004 года стал председателем "Единой России", одновременно продолжал возглавлять высший совет партии.

Весной 2008 года на посту председателя партии его сменил премьер-министр Владимир Путин. В свою очередь Борис Грызлов остался председателем высшего совета "Единой России".

В 2004-2012 годах - председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в 2005-2007 годах - Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС, в 2007-2012 годах - Парламентской ассамблеи ОДКБ.

2 декабря 2007 года был избран в Государственную думу V созыва по списку "Единой России" (на выборах возглавлял Санкт-Петербургскую региональную группу). Возглавил фракцию "Единой России". 24 декабря 2007 года вновь был избран председателем Госдумы (за - 356 депутатов).

4 декабря 2011 года баллотировался в Госдуму VI созыва от "Единой России", был первым номером в региональной группе №72 (Тульская область). После избрания в парламент отказался от мандата, заявив, что "считает неправильным занимать должность председателя палаты более двух сроков подряд". Его преемником на посту спикера Госдумы стал Сергей Нарышкин.

С ноября 2012 года по декабрь 2016 года - председатель наблюдательного совета государственной корпорации "Росатом".

С 26 декабря 2015 года - полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

С декабря 2016 года - председатель совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

15 февраля 2018 года возглавил экспертный совет "Единой России" - новый консультативный орган, созданный для научного и экспертного сопровождения деятельности партии, в том числе идеологической, информационной и электоральной работы.

Глава попечительского совета Экспертного института социальных исследований (с 2017 года).

Награжден орденами Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней (2020, 2005, 2008), Александра Невского (2010), медалью П. А. Столыпина II степени (2011), а также орденом "Достык" I степени (Казахстан). Имеет Почетную грамоту правительства (2005) и благодарность президента РФ (2006).

Почетный гражданин города Владивостока (2006).