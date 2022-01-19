Что известно об уголовных делах в отношении Петра Порошенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене. Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать бывшего украинского лидера или внести за него залог в размере $35,8 млн.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах, возбужденного по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины.

О том, в чем на Украине обвиняют Петра Порошенко, - в материале ТАСС.

О фигуранте

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в Болграде Одесской области. Выпускник Киевского университета им. Т. Г. Шевченко ("экономист-международник"), кандидат юридических наук (2002). В 1990-х занимался бизнесом, в частности, поставками какао-бобов и пряностей. Впоследствии стал основателем группы Roshen, крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине. В 1993 году возглавил ЗАО "Укрпроминвест", в которое вошли около 50 компаний и предприятий, включая группу Roshen, телевизионный "5 канал" и другие. В 1998 году был избран депутатом Верховной рады III созыва. В 2000 году создал и возглавил Партию солидарности Украины (с 2014 года - Блок Петра Порошенко). Впоследствии был народным депутатом Украины IV-V созывов (2002-2007). В 2004-2005 годах являлся доверенным лицом оппозиционного кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. После прихода последнего к власти в результате т.н. оранжевой революции возглавлял Совет национальной безопасности и обороны (2005). Входил в руководство партии сторонников Ющенко "Народный союз "Наша Украина". В 2009-2010 годах был главой МИД Украины. После избрания новым президентом страны Виктора Януковича Порошенко в марте 2012 года стал министром экономического развития и торговли. Покинул госслужбу спустя семь месяцев в связи с избранием в Верховную раду VII созыва. 25 мая 2014 года, после событий "евромайдана", закончившихся госпереворотом и отстранением от власти Януковича, Порошенко был избран новым президентом Украины. 21 апреля 2019 года на очередных президентских выборах уступил победу кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому. С 2019 года - председатель партии "Европейская солидарность" (бывший Блок Петра Порошенко), депутат Верховной рады IX созыва.

Петр Порошенко неоднократно попадал в списки богатейших людей Украины по версии журнала Forbes. В 2021 году журнал оценивал его состояние в $1,6 млрд (седьмое место в списке 100 богатейших украинцев). Он является собственником 26 компаний, в том числе ряда телекомпаний, заводов, банка и других. Сумма его декларированного дохода за 2020 год составляла 222 млн гривен (порядка $7 млн 986 тыс.).

Об уголовных делах

После поражения на президентских выборах 2019 года Петр Порошенко стал на Украине фигурантом нескольких уголовных дел. Его обвиняли в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе и "при подписании минских соглашений", злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти и других. В отношении Порошенко также было возбуждено дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде", о причастности к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры.

В октябре 2019 года глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба сообщал, что в общей сложности Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Они находятся на разных стадиях расследования, но по всем экс-президент проходит как свидетель.

18 ноября 2019 года ГБР Украины подтвердило, что передало в генпрокуратуру документы о привлечении Порошенко к уголовной ответственности в рамках расследования его "неправомерного влияния" на проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия в марте - мае 2019 года. Речь идет о правонарушениях по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Злоупотребление властью или служебным положением". Однако впоследствии в офисе Генерального прокурора заявили, что большинство подозрений в отношении Петра Порошенко "не имеют юридической перспективы".

В мае 2020 года экс-президент стал свидетелем по уголовному делу о контрабанде нескольких десятков картин всемирно известных художников (Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова и др.). Однако на допрос в Государственное бюро расследований он не явился, а позднее открыл выставку полотен, фигурирующих в деле, в музее имени Ивана Гончара. По словам Порошенко, все картины были приобретены им на законных основаниях. Однако суд арестовал 42 картины и одну литографию из коллекции экс-президента. Позднее, 10 января 2022 года, Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции как "безосновательное". При этом расследование уголовного дела продолжается.

10 июня 2020 года офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении еще одного обвинения Петру Порошенко. Он подозревается в том, что в 2018 году вынудил главу СВР Украины Егора Божка назначить заместителем главы разведслужбы Сергея Семочко.

В ноябре 2021 года сам Петр Порошенко сообщил, что в отношении него на Украине возбуждено порядка 130 уголовных дел, 40 из которых впоследствии были закрыты.

Дело о госизмене

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований Украины направило по месту жительства Петра Порошенко уведомление в том, что он подозревается в государственной измене и содействии террористическим организациям по делу о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. По данным следствия, экс-президент причастен к "организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий <...> на общую сумму около 1,5 млрд грн" (более $53 млн). По версии ГБР, Порошенко действовал "по предварительному сговору группы лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России, и способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР". Дело против экс-президента возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. С 17 декабря экс-президент находится за границей. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Позднее Петр Порошенко пообещал вернуться на родину 17 января 2022 года. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях и встретится с руководством офиса генпрокурора.

24 декабря 2021 года Печерский районный суд Киева дал согласие на задержание Петра Порошенко в рамках расследуемого ГБР "угольного дела". Украинские СМИ сообщили, что офис генпрокурора подготовил ходатайство в суд, в котором просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (около $36 млн).

Арест имущества

6 января 2022 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество экс-президента. По данным СМИ, арестованы квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли Петра Порошенко в ряде инвестиционных фондов, в телерадиокомпаниях, страховых компаниях, банках и других учреждениях и предприятиях. Постановление суда не распространяется на наличные средства бывшего президента.

При этом украинское агентство журналистских расследований "Следствие.инфо" сообщило, что Петр Порошенко заблаговременно переписал основную часть своего бизнеса, в том числе кондитерскую корпорацию Roshen, на сына Алексея, чтобы избежать ареста этих активов. Из расследования следует, что сейчас экс-президенту принадлежит около десяти компаний, среди которых Международный инвестиционный банк и фитнес-клуб "Пятый элемент".

Защита Порошенко заявила, что главная цель судебного решения состоит в препятствовании политической деятельности экс-президента, и подала апелляцию на арест имущества.

Возвращение на Украину

17 января 2022 года Петр Порошенко вернулся в Киев авиарейсом из Варшавы для участия в заседании Печерского районного суда, который должен был принять решение об избрании меры пресечения экс-президенту. Адвокаты Порошенко заявили, что их подзащитному не было предъявлено обвинение, а также не вручена повестка на судебное заседание. От государственных адвокатов Порошенко отказался.

В ходе судебного заседания обвинение просило арестовать экс-президента на два месяца с альтернативой внесения залога в $35,8 млн, а также обязать его сдать все паспорта и предписать ему носить электронный браслет в случае, если будет внесен залог.

Заседание длилось около 11 часов, из них пять последних судья находился в совещательной комнате для вынесения вердикта. Все это время сторонники экс-президента проводили акцию в его поддержку у стен суда.

В итоге суд отложил вынесение решения о мере пресечения Петру Порошенко до 19 января.