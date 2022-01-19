Биография нового главы АСВ Андрея Мельникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2022 года совет директоров государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) назначил Андрея Мельникова на должность генерального директора. Он займет этот пост 26 января 2022 года и сменит Юрия Исаева, который станет зампредом Центрального банка России.

Андрей Геннадьевич Мельников родился 3 сентября 1969 года в Москве.

В 1992 году с отличием окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист-математик".

Еще до окончания вуза был приглашен в качестве специалиста в группу экспертов, созданную при администрации президента РСФСР (впоследствии - администрация президента РФ), где работал до 1994 года.

В 1994-1998 годах работал руководителем информационно-аналитического отдела Российского торгово-финансового союза. В апреле - ноябре 1998 года был заместителем начальника, начальником отдела Департамента кредитной политики Министерства экономики РФ.

В 1998-1999 годах был руководителем исполнительной дирекции регионального общественного фонда "Экономика и народовластие". Также в 1998 году стал членом группы по созданию Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), в дальнейшем занимался практическими вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.

В 1999 году стал экономическим советником, затем заместителем генерального директора АРКО Александра Турбанова.

В 2004 году АРКО было ликвидировано, вместо него было создано Агентство по страхованию вкладов, которое также возглавил Турбанов. В 2004-2016 годах Андрей Мельников занимал пост заместителя главы АСВ (оставался в этой должности после того, как директором агентства в 2012 году стал Юрий Исаев). Курировал вопросы страхования депозитов физлиц и АНО "Фонд защиты вкладчиков" (с 2014 года).

С 30 декабря 2016 года по 21 декабря 2017 года - министр экономического развития Республики Крым. Подал в отставку по семейным обстоятельствам.

В 2018-2019 годах Андрей Мельников являлся вице-президентом Ассоциации банков России.

22 июля 2019 года был назначен первым заместителем гендиректора АСВ.