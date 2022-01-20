Биография первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 января 2022 года исполняется 85 лет первому президенту Республики Татарстан Герою труда РФ Минтимеру Шаймиеву.

Минтимер Шарипович Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).

В 1959 году окончил факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института (ныне Казанский государственный аграрный университет).

В 1959-1962 годы работал инженером, главным инженером Муслюмовской районной ремонтно-технической станции (Татарстан).

С 1962 по 1967 год - управляющий Мензелинским межрайонным объединением "Сельхозтехника".

В 1963 году вступил в КПСС. С 1967 по 1969 годы - инструктор, заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Татарского обкома КПСС.

В 1969 году занял должность министра мелиорации и водного хозяйства Татарской АССР.

В 1983 году был назначен первым заместителем председателя Совета министров республики. Одновременно в 1983-1985 годы являлся секретарем Татарского обкома КПСС.

С 1985 по 1989 годы - председатель Совета министров Татарской АССР.

В 1986 году избирался депутатом Верховного Совета РСФСР XI созыва, в 1989 году - народным депутатом СССР по Мензелинскому территориальному округу № 389 (Татарская АССР). Неоднократно был депутатом Верховного Совета Татарстана.

В 1989-1990 годы - первый секретарь Татарского обкома КПСС.

В апреле 1990 года избран председателем Верховного Совета Татарской АССР.

В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС вошел в состав центрального комитета партии.

В 1991-2010 годы - президент Республики Татарстан.

Впервые был избран на пост главы республики 12 июня 1991 года, получив 70,6% голосов избирателей (выборы проводились на безальтернативной основе). 4 июля того же года Шаймиев официально вступил в должность.

В 1994-2001 годы одновременно с исполнением полномочий президента республики являлся членом Совета Федерации РФ. Был избран в Совфед 13 марта 1994 года по Татарстанскому двухмандатному округу №16, затем входил в верхнюю палату российского парламента по должности. Был членом комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

24 марта 1996 года Минтимер Шаймиев вновь был избран главой Татарстана. Выборы проводились на безальтернативной основе, так как никто из кандидатов не смог собрать необходимого для регистрации числа подписей избирателей. За Минтимера Шаймиева отдали голоса 97,14% избирателей. 3 апреля состоялась его инаугурация.

С мая 1996 года был членом Национального экономического совета, с марта 1997 года - заместителем председателя Федеральной комиссии по проблемам Чеченской Республики.

В апреле 1999 года стал одним из учредителей, членом президиума политсовета избирательного блока "Вся Россия" (с августа 1999 года - движение "Вся Россия"). В конце августа 1999 года движение объединилось с общественно-политической организацией "Отечество" в избирательный блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР). 1 декабря 2001 года на базе ОВР и партии "Единство" была создана Всероссийская политическая партия "Единство и Отечество" - "Единая Россия" (с 2003 года - "Единая Россия"). В 2001-2010 годы Минтимер Шаймиев являлся сопредседателем высшего совета "Единой России".

В 1999-2010 годы - председатель Совета безопасности Татарстана.

В 2000-2010 годы - член Государственного совета РФ, в 2000-2001 годы - член президиума Госсовета.

25 марта 2001 года вновь победил на выборах президента республики, получив 79,52% голосов избирателей. Второе место занял депутат Госдумы РФ Сергей Шашурин (5,78%). Минтимер Шаймиев вступил в должность 12 апреля того же года.

15 марта 2005 года, после отмены прямых выборов глав регионов, президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Татарстана кандидатуру Шаймиева для наделения его полномочиями главы республики. 25 марта парламент утвердил его в этой должности (за - 89 депутатов, против - четверо, воздержался один). В тот же день состоялась инаугурация.

Полномочия Минтимера Шаймиева на посту руководителя республики истекали 25 марта 2010 года. 22 января 2010 года он обратился к президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на должность главы Татарстана, чтобы дать возможность"проявить себя молодому поколению политиков". При этом на пост президента республики Шаймиев порекомендовал премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова. 4 февраля 2010 года Госсовет наделил Минниханова полномочиями руководителя региона.

В феврале 2010 года Минтимер Шаймиев стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд "Возрождение"), созданного по его инициативе. Основной задачей фонда является воссоздание и сохранение исторических памятников: древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

С 21 апреля 2010 года - государственный советник Татарстана.

На выборах президента РФ в 2012 году являлся доверенным лицом кандидата на пост главы государства Владимира Путина.

В 2017-2019 годы - специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.

Входил в состав Комиссии при президенте РФ по подготовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов РФ и местного самоуправления (2001-2004).

Член Российского исторического общества, попечительского совета Российской шахматной федерации.

Герой Труда РФ (2017).

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1997, 2007, 2010, 2014). Награжден орденами Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской Революции (1976), Дружбы народов (1987), медалью П. А. Столыпина I степени (2012). Имеет Почетные грамоты президента (2008) и правительства РФ (1997, 2007, 2008). Удостоен орденов «Честь и слава» II степени (Абхазия, 2004), «Достык» I степени (Казахстан, 2010).

Лауреат премии правительства РФ 2019 г. в области культуры (за проект музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и остров-града Свияжск).

Имеет ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010), «Дуслык» (Татарстан, 2015), святого благоверного князя Даниила Московского I степени (1997) и преподобного Сергия Радонежского I степени (2005). Награжден высшей наградой Совета муфтиев России — орденом почета «Аль-Фахр» I степени (2005).

Почетный профессор Московского государственного института международных отношений МИД РФ, почетный доктор Казанского федерального университета (2015).

Лауреат Международной премии татарского народа им. Кул Гали (1994), премии Союза журналистов РФ «За открытость в общении с прессой» (1997), национальной театральной премии РФ «Золотая маска» в номинации «За поддержку театрального искусства России» (1999), премии «Российский Национальный Олимп» в номинации «Президент года» (2001, 2004) и др.

В 1998 г. Международный биографический центр в Кембридже (Великобритания) присвоил Минтимеру Шаймиеву звание «Человек года».

О первом главе республики написано несколько книг, в частности, ему посвящен отдельный том серии «Жизнь замечательных людей: биография продолжается» (2016).