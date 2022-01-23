Биография Армена Саркисяна

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2022 года президент Республики Армения Армен Саркисян объявил, что уходит в отставку. В официальном заявлении, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что "это абсолютно не эмоциональное решение". По словам Саркисяна, "у президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике". Согласно Конституции Республики Армения вся полнота исполнительной власти сконцентрирована в руках премьер-министра республики.

Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване Армянской ССР (ныне Республика Армения) в семье архитектора.

В 1976 году окончил факультет физики Ереванского государственного университета (ЕГУ) по специальности "теоретическая физика и математика", в 1978 году - аспирантуру кафедры теоретической физики ЕГУ.

Кандидат физико-математических наук. В 1981 году защитил в Ереванском госуниверситете диссертацию на тему "Сверхплотные небесные конфигурации по биметрической теории тяготения".

В 1976-1990 годах работал ассистентом, преподавателем физического факультета ЕГУ. Основал отделение математического моделирования сложных систем кафедры теоретической физики университета.

В 1979-1991 годах был членом Коммунистической партии Советского Союза.

В 1984 году уехал в Великобританию, где в течение года работал стажером-исследователем и преподавал в Институте астрономии Кембриджского университета (Insitute of Astronomy, University of Cambridge).

С 1986 по 1992 год был преподавателем и научным сотрудником в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Одновременно в 1990-1992 годах заведовал лабораторией математического моделирования сложных систем кафедры теоретической физики физического факультета ЕГУ.

Читал лекции в университетах Германии, США, Греции, Великобритании. С 1992 года - приглашенный профессор, почетный старший исследователь колледжа Queen Mary and Westfield College Лондонского университета (University of London).

В 1991 году перешел на дипломатическую работу. Был временным поверенным в делах Армении в Великобритании.

С января 1993 года по ноябрь 1996 года - чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Стал первым послом республики за границей после обретения Арменией независимости в 1991 году.

В 1993-1994 годах одновременно был старшим послом Армении в Европе. На этой должности занимался согласованием различных вопросов с дипломатическими представителями Армении в европейских странах.

В 1995-1996 годах по совместительству работал послом республики в Бельгии, Ватикане, Люксембурге и Нидерландах, руководил армянским представительством при Европейском союзе.

4 ноября 1996 года был назначен премьер-министром Республики Армения, сменив на этом посту Гранта Багратяна. 7 марта 1997 года подал в отставку из-за болезни (в Лондоне ему была сделана операция на гортани). Отставка была принята 20 марта того же года, новым премьер-министром страны стал глава самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян.

В 1998 году Армен Саркисян был назначен советником председателя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам СНГ. Выступил инициатором создания в Лондоне Агентства по поощрению инвестиций, импорта и торговли с Арменией.

В 1998-2000 годах вновь возглавлял посольство Армении в Великобритании, а также был послом в Ватикане по совместительству. В 2000 году оставил дипломатическую службу.

С 2000 по 2013 год занимался наукой, преподавал в том числе в Кембриджском университете. Являлся старшим советником ЕБРР, был учредителем и директором Евразийского центра в Кембриджской бизнес-школе Джаджа (Cambridge Judge Business School) при университете. Основатель ежегодного Евразийского медиафорума, учредитель ежегодной конференции бизнес-школы Кембриджского университета. Был председателем Давосского глобального совета энергетической безопасности Всемирного экономического форума (World Economic Forum), сопредседателем Института Восток - Запад (East West Institute).

Участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний, был советником в Alcatel, Lucent, British Petrolium, Merrill Lynch - Bank of America и других. В 2002 году стал основателем и директором консалтинговой компании Eurasia House International. По данным СМИ, Армен Саркисян также является учредителем группы компаний Knightsbridge Group, которая работает в различных сферах промышленности в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.

Член совета Всеармянского благотворительного союза, учредитель благотворительного фонда "Ереван - моя любовь" и других.

В 2002-2011 годах был гражданином Великобритании. По словам Армена Саркисяна, он подал заявку на получение британского гражданства из-за того, что это было "необходимо для его деятельности", а отказался от него, когда такая необходимость отпала.

27 сентября 2013 года вновь был назначен на должность посла в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 22 мая 2014 года стал послом в Ирландии по совместительству.

18 января 2018 года правящая Республиканская партия Армении (РПА) приняла решение выдвинуть Армена Саркисяна кандидатом в президенты страны. Согласно новой редакции конституции президент Армении как глава государства получал только ограниченные представительские функции, а вся полнота исполнительной власти сконцентрирована в руках премьер-министра республики. Армен Саркисян дал свое согласие 19 февраля, а 23 февраля правящая в Армении коалиция официально выдвинула его кандидатом на пост президента.

В ходе предвыборной кампании Саркисян заявил, что видит свою задачу на посту главы государства в содействии внешним и внешнеэкономическим связям республики, в поощрении инвестиций и в упрочении отношений с армянской диаспорой. Среди первоочередных целей он назвал развитие экономики и создание новых рабочих мест, повышение уровня образование молодежи, укрепление гражданского общества.

2 марта 2018 года депутаты Национального собрания Армении тайным голосованием избрали Армена Саркисяна президентом республики. Выборы были безальтернативными. Из 105 депутатов в голосовании участвовал 101. За кандидатуру Саркисяна высказались 90 парламентариев, против - 10, один бюллетень был признан недействительным. Инаугурация состоялась 9 апреля 2018 года.

Армен Саркисян имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1992).

Является почетным доктором Национальной академии наук Армении (1999). Член Международного института стратегических исследований и Британского астрономического общества. Почетный член панармянского академического и научного общества.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (Армения, 2017) и церковными наградами Ватикана и Армении.

Автор более 50 научных статей и пособий по политологии, экономике, теоретической физике, астрофизике и компьютерному моделированию.

Женат, имеет двоих детей. Супруга - Нунэ Саркисян (родилась в 1954 году), по образованию - филолог, имеет степень магистра искусств, автор книг для детей на армянском, русском и английском языках. Сыновья - Вардан и Айк.