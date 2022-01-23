Кто из президентов стран бывшего СССР досрочно покидал свой пост

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2022 года президент Республики Армения Армен Саркисян объявил, что уходит в отставку. В официальном заявлении, опубликованном на сайте главы государства, говорится, что "это абсолютно не эмоциональное решение". По словам Саркисяна, "у президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике". Согласно Конституции Республики Армения вся полнота исполнительной власти сконцентрирована в руках премьер-министра республики.

Армен Саркисян стал президентом Армении в апреле 2018 года, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году.

Главы государств постсоветского пространства, как правило, оставляли свой пост по истечении срока полномочий. Некоторые из них лишались поста в результате массовых беспорядков и цветных революций (в частности, Аскар Акаев, Киргизия; Эдуард Шеварднадзе, Грузия; Виктор Янукович, Украина). Лишь четверо лидеров государств бывшего СССР сложили свои полномочия добровольно до истечения их президентских сроков.

Борис Ельцин, Россия

Борис Ельцин занимал высший государственный пост более девяти лет: 25 мая 1990 года он был избран председателем Верховного Совета РСФСР, а 12 июня 1991 года победил на первых выборах президента РСФСР (переизбран 3 июля 1996 года). В годы его правления была изменена конституция страны, президент получил главенствующее положение в системе государственных органов власти. Был осуществлен переход к рыночной экономике, проведена масштабная приватизация госсектора и др. О своей досрочной отставке Ельцин объявил 31 декабря 1999 года в новогоднем телеобращении к россиянам. При этом он подчеркнул, что уходит не по состоянию здоровья, а "по совокупности всех проблем", и хочет, чтобы Россия "вошла в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми". При этом президент попросил прощения у сограждан за то, что "не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком <...> сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее". Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства РФ Владимир Путин, которого еще 9 августа 1999 года Ельцин назвал свои преемником. После ухода с государственного поста активной политической деятельностью Борис Ельцин не занимался. Он умер 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет.

Левон Тер-Петросян, Армения

Левон Тер-Петросян пришел к власти в 1990 году, после избрания председателем Верховного Совета Армении. Спустя год, 17 октября 1991 года, он стал первым президентом республики (переизбран 22 сентября 1996 года). При Тер-Петросяне произошла эскалация конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В 1995 году была принята новая конституция республики. 3 февраля 1998 года Тер-Петросян подал в отставку с поста президента в результате конфликта с правительством. Ряд членов кабинета, в том числе премьер Роберт Кочарян и министр обороны Вазген Саргсян, отказались поддерживать предложенный президентом план урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, который предполагал демилитаризацию зоны конфликта и возвращение Азербайджану ряда населенных пунктов, занятых в ходе боевых действий 1992-1994 годов. По словам Тер-Петросяна, сложившаяся ситуация "чревата серьезной угрозой дестабилизации страны" и под "давлением" он вынужден покинуть свой пост. Новым президентом в марте того же года был избран Роберт Кочарян. После отставки Тер-Петросян в течение нескольких лет занимался научной работой. В 2007 году вернулся к активной политической деятельности, став одним из лидеров оппозиции.

Владимир Воронин, Молдавия

Владимир Воронин, лидер Партии коммунистов Молдавии и депутат молдавского парламента, был избран президентом республики 4 апреля 2001 года (переизбран 4 апреля 2005 года). Воронин решил отказаться от должности президента после поражения компартии на парламентских выборах 2009 года. 11 сентября 2009 года, не дожидаясь окончания срока своих полномочий, глава государства объявил об отставке. Он заявил, что уходит "с тяжелым сердцем, передавая бразды правления страной в руки новой власти", которую обвинил в попытках "ликвидировать" Молдавию. После отставки Воронина в стране начался затяжной внутриполитический кризис: молдавский парламент несколько лет не мог избрать главу государства. Все это время обязанности президента, согласно конституции, исполняли спикеры парламента. Лишь в 2012 году новым главой Молдавии был избран Николай Тимофти, председатель Высшего совета магистратуры республики. Сам Владимир Воронин вместе с Партией коммунистов перешел в оппозицию по отношению к новой власти.

Нурсултан Назарбаев, Казахстан

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан 30 лет: с 1989 года как первый секретарь ЦК компартии Казахской ССР, с 1990 года как председатель Верховного Совета республики, а с 24 апреля 1990 года в качестве первого президента страны. После распада Советского Союза Назарбаев оказался руководителем самой большой по территории республики в Средней Азии. Под его руководством был осуществлен переход к рыночной экономике, Казахстан отказался от четвертого в мире атомного арсенала, оставшегося после распада СССР. Назарбаев стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества на постсоветском пространстве (с 2015 года - Евразийский экономический союз). 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства. Новым главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, бывший председатель верхней палаты парламента Казахстана. За Нурсултаном Назарбаевым был закреплен статус первого президента республики - лидера нации. До 2021 года он оставался председателем правящей партии "Нур Отан" (в ноябре 2021 года принял решение передать полномочия Токаеву, соответствующее решение должен утвердить съезд), а также Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, Назарбаев возглавлял Совет безопасности республики. 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков в Казахстане действующий президент Касым-Жомарт Токаев возложил на себя полномочия главы Совбеза.