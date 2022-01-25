Местное самоуправление в России. Характеристики и предлагаемые изменения

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 января 2022 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Документ разработан в развитие новых положений Конституции РФ, одобренных в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, о единой системе публичной власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления.

ТАСС рассказывает о местном самоуправлении (МСУ) в России и предлагаемых изменениях его правового статуса.

Местное самоуправление

В настоящее время организация местного самоуправления в России регулируется Конституцией РФ и федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года.

Местное самоуправление - форма самоорганизации населения для самостоятельного решения через муниципальные и местные органы вопросов местного значения и управления муниципальной собственностью. К вопросам местного значения относятся составление бюджета муниципального образования, установление и отмена местных налогов и сборов, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения своих муниципальных округов и прочее, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение граждан жилыми помещениями, предоставление бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для обеспечения жителей услугами связи, торговли и так далее.

МСУ характеризуется наличием территории, закрепленной за муниципальным образованием, своих представительных органов и форм непосредственного участия граждан в местном самоуправлении, муниципальной собственностью и бюджетом. Органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения.

В соответствии с Конституцией РФ местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

До 2020 года местное самоуправление, согласно основному закону, было полностью отделено от органов государственной власти. МСУ не входит в систему общей публичной власти в РФ. В соответствии с изменениями в российскую конституцию 2020 года, органы госвласти получили право участвовать в формировании местного самоуправления и назначении их должностных лиц.

В структуру органов МСУ входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, контрольный орган муниципального образования и другие.

Глава муниципального образования - высшее должностное лицо (мэр или глава города, района, поселка, муниципального образования и так далее). Он представляет муниципалитет в отношениях с органами местного самоуправления других образований и органами государственной власти, гражданами и организациями, подписывает нормативные правовые акты и так далее. Населенные пункты могут сами определять способ избрания своих руководителей - в ходе прямых выборов или депутатами местного законодательного органа из своего состава.

Глава муниципального образования, избранный на прямых выборах или из числа депутатов представительного органа, может одновременно исполнять полномочия председателя местного парламента и возглавлять администрацию. В феврале 2015 года в законодательство внесли поправки, устанавливающие еще один способ избрания главы муниципального образования - депутатами местного парламента из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В этом случае избранный глава руководит местной администрацией.

Виды муниципальных образований

В настоящее время закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" предусматривает восемь видов муниципальных образований: муниципальный район, городской округ, внутригородская территория (для городов федерального значения), городское или сельское поселение, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район, муниципальный округ.

По данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2021 года (более поздние данные не опубликованы) в России насчитывалось 20 303 муниципальных образований. Из них 1 606 - муниципальные районы, 100 - муниципальные округа, 630 - городские округа (в том числе три с внутригородским делением), 19 - внутригородские районы, 267 - внутригородская территория (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе), 1 346 - городские и 16 332 - сельские поселения.

Новый законопроект о местном самоуправлении

16 декабря 2021 года в Государственную думу РФ внесли проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Авторами законопроекта являются председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Согласно документу в России предполагается ввести всего три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) городов федерального значения. Таким образом устанавливается одноуровневая система организации самоуправления на местах и исключаются случаи, когда одно муниципальное образование находится внутри другого. При этом муниципальные образования будут формироваться не по территориальному разграничению, как в настоящее время, а по так называемому принципу привязки к населению (исходя из численности и плотности его жителей).

Законопроект устанавливает единый для всех должностных лиц МСУ срок полномочий - пять лет. В соответствии с документом глава муниципального образования будет избираться на прямых выборах населением либо представительным органом этого образования из состава его депутатов или из числа кандидатов (не менее двух), предложенных главой соответствующего субъекта Федерации. При этом упраздняется возможность избрания руководителя муниципалитета из числа претендентов, предложенных конкурсной комиссией.

Законопроект также закрепляет единственный способ формирования местного законодательного органа - путем муниципальных выборов (сейчас, в частности, законодательный орган городского округа с внутригородским делением может формироваться из депутатов представительных органов районов) и определяет перечень полномочий депутатов представительного органа.

Согласно законопроекту одним из оснований для отставки главы муниципального образования станет систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов МСУ, которые закреплены указами президента РФ. С соответствующей инициативой руководитель субъекта Федерации вправе обратиться в представительный орган муниципального образования. Глава региона также может вынести предупреждение, объявить выговор руководителю муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих полномочий.

Предполагается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года будет установлен переходный период, в течение которого администрации и депутатские советы городских, сельских поселений и так далее прекратят существование, а сами территории войдут в состав городских или муниципальных округов. В это время новые выборы главы и депутатов нынешних поселений, муниципальных районов проводиться не будут.