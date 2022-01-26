Дистанционное электронное голосование в России. История и особенности

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, ДЭГ на выборах всех уровней будет проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информационных систем.

Электронное голосование

Дистанционное электронное голосование проводится с применением специального программного обеспечения, без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе. Для участия в голосовании избирателю не нужно находиться в дни выборов на территории своего избирательного участка. Проголосовать дистанционно можно при помощи компьютера или телефона.

Возможность использования такой формы голосования на федеральных выборах была закреплена в российском законодательстве 23 мая 2020 года федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В настоящее время ДЭГ проводится на основе ст. 64 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ст. 81 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". В соответствии с избирательным законодательством решение о проведении электронного голосования принимает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ или по ее поручению соответствующая избирательная комиссия субъекта Федерации.

История применения ДЭГ в России

В России до 2021 года голосование с использованием информационных технологий применялось трижды: в 2019 году на выборах депутатов Мосгордумы, в 2020 г. в ходе общероссийского голосования по принятию изменений в конституцию РФ и на дополнительных выборах в Госдуму. При этом, по данным ЦИК, явка на ДЭГ всегда превышала 90%.

Впервые ДЭГ было применено в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве в ходе выборов депутатов городской думы. Оно проводилось в качестве эксперимента на основе регионального закона от 22 мая 2019 года и федерального закона от 29 мая 2019 года (оба документа имеют одинаковое название - "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва"). ДЭГ было организовано в трех столичных избирательных округах из 45: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный), №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). По данным ЦИК, возможностью электронного голосования воспользовались 10,2 тыс. избирателей из 11,2 тыс., подавших заявления. В целом при помощи ДЭГ проголосовали 9,95% от всех принявших участие в выборах.

В ходе общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ, которое прошло 1 июля 2020 года, ДЭГ по решению ЦИК проводилось в двух субъектах Федерации: Москве и Нижегородской области. Заявки на участие в нем подали 1,19 млн избирателей, проголосовали 1,1 млн (17,5% от принявших участие в общероссийском голосовании). 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях при помощи ДЭГ избирали депутатов Государственной думы на дополнительных выборах. Из 31,57 тыс. избирателей, подавших заявления на электронное голосование, своим правом воспользовались 28,9 тыс. (9,67% от принявших участие в выборах).

23 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который сделал допустимым использование дистанционного электронного голосования при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдума субъекта РФ и местного референдума. В тот же день был подписан федеральный закон "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве". Позднее, 19 мая 2021 года в столице был принят закон "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве в 2021 году".

Электронное голосование в 2021 году

В 2021 году ДЭГ применялся в ходе единого дня голосования в РФ. 17, 18 и 19 сентября состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, а также региональных и муниципальных органов власти. По решению Центральной избирательной комиссии РФ от 25 мая 2021 года электронное голосование в эти дни проводилось в семи субъектах Федерации: городах Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

Москва, Нижегородская, Ярославская и Курская области были выбраны как регионы, уже имеющие опыт проведения ДЭГ. Мурманская область и Севастополь вошли в список в качестве эксперимента, поскольку, по сведениям ЦИК, многие избиратели из этих регионов в сентябре должны были находиться в отъезде. Применение ДЭГ в Ростовской области позволяло принять участие в голосовании жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые получили гражданство РФ в упрощенном порядке, но не имеют постоянной регистрации на территории России.

Участвовать в дистанционном электронном голосовании могли граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, зарегистрированные по месту жительства на территории одного из семи субъектов Федерации. Проголосовать можно было как за федеральный список кандидатов на выборах в Госдуму РФ, так и за одномандатников. Жители Донбасса, включенные в списки избирателей Ростовской области, но не имеющие постоянной регистрации на территории РФ, могли голосовать на выборах депутатов Госдумы только по федеральному избирательному округу.

Все участники ДЭГ должны были быть зарегистрированы на Едином портале государственных услуг с подтвержденной учетной записью в этой системе. Подготовку и проведение ДЭГ осуществляла территориальная избирательная комиссия в составе 12 человек с правом решающего голоса, сформированная Центризбиркомом.

Подать заявление можно было на Едином портале госуслуг (в Москве также на портале mos.ru в личном кабинете пользователя) со 2 августа по 13 сентября включительно. Само дистанционное голосование проводилось с 08:00 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября на порталах vybory.gov.ru и mos.ru. При этом в Москве избиратели получили право воспользоваться т. н. отложенным голосованием, которое давало возможность изменить свое решение и проголосовать за другого кандидата или партию.

Анонимизированные результаты волеизъявления избирателей по мере их поступления шифровались с использованием специального ключа зашифрования и хранились в базе данных специального программного обеспечения. После завершения голосования они были расшифрованы.

К наблюдению за ДЭГ допускали наблюдателей от избирательных объединений, кандидатов и субъектов общественного контроля (общественных палат и советов). Наблюдатели вправе были знакомиться со списками участников голосования, присутствовать при формировании ключа зашифрования и ключа расшифрования и пр.

Итоги ДЭГ 2021 года

15 сентября 2021 года, по завершении этапа регистрации избирателей на ДЭГ, глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что в списки избирателей включены 2 млн 650 тыс. 339. Из них в Москве - 2 млн 14 тыс. 765 человек, в Севастополе - 20 тыс. 772, в Курской области - 55 тыс. 581, в Мурманской - 49 тыс. 205, в Нижегородской - 126 тыс. 493, в Ростовской (включая живущих в ДНР и ЛНР россиян) - 301 тыс. 991, в Ярославской области - 86 тыс. 532 человека.

После проведения выборов ЦИК на заседании 24 сентября сообщил, что в списки участников ДЭГ вошли 2 млн 650 тыс. 285 избирателей, из них 95,69% (2 млн 535 тыс. 978) приняли участие в электронном голосовании. Электронный формат предпочел каждый третий россиянин, имевший к нему доступ. Наиболее частый возраст принявших участие в ДЭГ - 36-45 лет (28,8%). За "Единую Россию" было отдано 17,02% голосов, за КПРФ - 14,61%, за "Новых людей" - 7,81%, за ЛДПР - 7,55%, за СРЗП - 7,17%. Остальные партии получили 15,84% голосов. При этом в Москве из записавшихся на ДЭГ 2 млн 14 тыс. москвичей проголосовали 1 млн 943 тыс. избирателей, что составило 96,47%.

Использование системы ДЭГ стало одним из самых спорных в избирательной кампании. Наиболее острую полемику вызвало голосование в Москве, где для этого использовалась не федеральная, а собственная платформа. Результат онлайн-голосования был опубликован спустя семь часов после сборки ключа расшифрования, что превысило ожидания организаторов и вызвало дискуссии о причинах длительности процесса. Однако организаторы связали задержку с высокой активностью избирателей, а также с большим числом тех, кто решил воспользоваться отложенным голосованием (около 300 тыс. избирателей). Итоги ДЭГ в Москве существенно повлияли на результаты голосования как минимум в восьми из 15 столичных одномандатных округов, что вызвало критику со стороны оппозиции, чьи кандидаты в итоге не прошли в Госдуму.

КПРФ заявила, что не признает итоги дистанционного электронного голосования в Москве. В Пресненский районный суд столицы были поданы 32 административных исковых заявления от компартии и ее депутатов, однако 10 ноября 2021 г. все они были отклонены.

Перспективы применения ДЭГ

15 декабря 2021 года Памфилова сообщила, что комиссия на выборах в следующем году планирует "немного расширить" применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома.

26 января 2022 года зампредседателя ЦИК Николай Булаев сказал, что Центризбирком на сегодняшний день получил шесть заявок от регионов о желании использовать дистанционное электронное голосование на выборах в единый день голосования в текущем году.

Законопроект о единых правилах проведения ДЭГ

16 декабря 2021 года депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин внесли в Госдуму законопроект об установлении единых правил проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. Поправки вносятся в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Согласно законопроекту дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в РФ будет проходить с использованием ГАС "Выборы" или других государственных информсистем, в том числе региональных, прошедших сертификацию. Федеральные кампании будут проводиться только на общероссийской платформе, на местных выборах регионы смогут применять свои системы онлайн-голосования.

Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать ЦИК, а в случае их совпадения с днями голосования на других выборах или референдумах ЦИК РФ будет принимать решение с учетом предложений региональных избиркомов. В свою очередь избирательные комиссии субъектов РФ могут использовать на местных выборах свои платформы, уже применявшиеся в ходе федеральных кампаний, а также самим определять порядок этого голосования.

Документ устанавливает, что все поданные заявления граждан, желающих участвовать в ДЭГ, проходят проверку и сопоставление с данными регистра избирателей и участников референдума ГАС "Выборы". После формируются списки участников дистанционного электронного голосования. Участник онлайн-голосования исключается из соответствующего списка избирателей или участников референдума.

19 января 2022 года комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о единых правилах проведения ДЭГ.