Хронология конфликтов на киргизско-таджикской границе

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 января 2022 года на одном из участков границы Киргизии и Таджикистана произошли перестрелки между военнослужащими двух государств. Это не первый вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе. ТАСС подготовил материал о таких столкновениях за последние годы.

Киргизско-таджикская граница

Длина государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет более 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более 550 км линии границы, остальные 400 км считаются спорными. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия.

Конфликты на границе

Начиная с 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло 11 серьезных столкновений. При этом пять приграничных инцидентов пришлось на 2014 год.

В 2016-2018 годах наступил период относительного затишья. Несмотря на возникавшие конфликты, стороны воздерживались от применения огнестрельного оружия. Серьезные столкновения возобновились в 2019 году.

Хронология с 2019 года

13 марта 2019 года в районе приграничных киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад возник конфликт из-за строительства киргизскими дорожными службами в районе спорной территории объездной автодороги. По данным киргизской стороны, участники беспорядков применили огнестрельное оружие, были ранены три человека. По сведениям властей Таджикистана, в результате конфликта погибли двое граждан страны, более 30 получили ранения.

22 июля 2019 года в районе киргизского села Аксай вновь начался конфликт между местными жителями и гражданами Таджикистана, проживающими в анклаве Ворух. По версии официального Бишкека, причиной стало установка жителями анклава флагштока перед въездом в Ворух, что вызвало недовольство в соседнем Аксае. В Душанбе считают, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории Воруха. Во время беспорядков стороны конфликта применяли охотничье оружие, камни и палки. Один гражданин Таджикистана был убит и более 30 человек с обеих сторон получили ранения и травмы, в том числе пограничники и сотрудники милиции.

16 сентября 2019 года на спорном участке киргизско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии произошел вооруженный конфликт между пограничниками двух государств. В результате перестрелки один киргизский пограничник погиб и еще 13 человек, в том числе местные жители, получили ранения. С таджикской стороны три человека погибли и десять были ранены. По версии Бишкека, причиной инцидента стало строительство гражданами Таджикистана "объекта на спорном участке границы".

8 мая 2020 года в местечке Кумазор Исфаринского района Согдийской области Таджикистана на таджикско-киргизской границе произошел конфликт из-за земельного спора, в результате которого двое граждан Таджикистана получили тяжелые огнестрельные ранения. По версии киргизской стороны, пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизским коллегам и гражданам. В свою очередь в пресс-службе погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана заявили, что зачинщиками конфликта стали граждане соседней республики, а киргизские пограничники открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана. 9 мая дипведомства двух стран обменялись нотами протеста в связи с инцидентом на границе.

28 апреля 2021 года между жителями приграничных сел Киргизии и Таджикистана начался конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", принадлежность которого оспаривают обе стороны. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими двух стран. В Бишкеке заявили, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновений применяли пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24. В тот же день вечером Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии, пострадали 153. Основная часть убитых и раненых - гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены 129 одноэтажных жилых домов и 84 других объекта, включая школу, пожарную часть, детсад, здание отдела милиции, 4 погранпоста, 27 АЗС и библиотеку. Из зоны конфликта в общей сложности были эвакуированы около 40 тыс. мирных жителей. В Душанбе заявили о 16 погибших и более 110 пострадавших. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, в ходе конфликта на границе с Киргизией были полностью разрушены 14 домов в приграничных селах страны, в безопасные места эвакуированы около 15 тыс. местных жителей.