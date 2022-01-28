Хроника конфликта и поставок на Украину современных видов оружия

ТАСС-ДОСЬЕ. С ноября 2021 года в странах Запада и на Украине стали звучать заявления о возможности вторжения России на украинскую территорию, что привело к усилению общей напряженности в Донбассе, где с момента подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений в феврале 2015 года никак не удается обеспечить устойчивый режим прекращения огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередные обвинения Москвы в агрессивных планах "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил возможности провокаций со стороны Киева с целью оправдать попытки силового решения внутриукраинского конфликта. Кроме того, в Москве обратили внимание, что на этом фоне США и страны НАТО все активнее ведут "военное освоение" территории Украины, что создает дополнительные угрозы безопасности в регионе.

2015-2020 годы

С февраля 2015 года, когда при содействии лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) был подписан комплекс мер по выполнению минских соглашений, по июль 2020 года республики Донбасса и официальный Киев в рамках контактной группы несколько десятков раз брали на себя обязательства о перемирии и введении режима прекращения огня, в том числе "бессрочного и всеобъемлющего". Однако каждый раз эти договоренности оказывались сорванными. Одновременно власти Украины все это время на переговорах с США и странами НАТО продолжали настаивать на необходимости широких поставок в страну современных видов вооружений, чтобы противостоять "российской агрессии" в Донбассе.

Военное сотрудничество Вашингтона и Киева начало активно развиваться практически сразу после госпереворота в 2014 году. Принятый Конгрессом США акт "О поддержке свободы Украины" разрешал безвозмездную передачу стране вооружений и предусматривал оказание помощи в подготовке войск. В 2015-2017 годах США не продавали и передавали безвозмездно Украине летальное вооружение - осуществлялись лишь поставки бронеавтомобилей, разведывательных беспилотников, радиолокационных систем, раций, бронежилетов и проч.

Решение о продаже летального оружия было принято администрацией президента Дональда Трампа в декабре 2017 года. А уже весной 2018 года Конгресс и Госдепартамент одобрили продажу первых 37 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму $47 млн (в стоимость включены технические средства подготовки, транспортировка, обучение украинских военнослужащих). 1 октября 2019 года была разрешена продажа еще 150 ракет и двух ракетных установок Javelin на $39,2 млн.

Первая партия Javelin поступила на Украину в апреле 2018 года, вторая - в июне 2020 года. Кроме того, в мае 2018 года подразделения Нацгвардии Украины получили 500 американских ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 (условия поставки не разглашались). В сентябре 2018 года украинской стороне были переданы два патрульных катера класса Island, которые вошли в состав украинских военно-морских сил под названиями "Старобельск" и "Славянск". В мае 2020 года США предоставили ВС Украины материально-техническую помощь на общую сумму $25 млн для оснащения украинских подразделений в зоне операции в Донбассе, а в июне 2020 года передали Украине очередную партию Javelin, а также другое оружие и оборудование на $60 млн. Тогда же Госдеп одобрил список новых военных закупок Украины на $600 млн. В нем 16 патрульных катеров Mark VI (шесть из них будут поставлены на безвозмездной основе в рамках военной помощи), 32 дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk A2 (по две на катер) с 30-мм автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II, 20 электронно-оптических систем FLIR, 16 нелетальных инфразвуковых излучателей LRAD (Long Range Acoustic Device; "дальнодействующее акустическое устройство"), 16 систем распознавания "свой-чужой", а также услуги по техобслуживанию судов.

На лето 2020 года пришелся и новый виток напряженности в Донбассе. Практически ежедневно ВСУ вели обстрелы позиций Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также объектов гражданской инфраструктуры, применяя при этом вооружения, которые в соответствии с минскими соглашениями должны были быть отведены от линии соприкосновения. В результате возникла прямая угроза возобновления полномасштабных боевых действий.

С целью остановить дальнейшее ухудшение обстановки 3 июля в Берлине собрались политсоветники "нормандской четверки". В повестке дня стоял вопрос о выработке дополнительных мер по контролю за соблюдением постоянного режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе, о котором стороны договорились еще в июле 2019 года. Наконец 22 июля 2020 года согласованный пакет дополнительных мер был одобрен в ходе видеоконференции контактной группы и с 27 июля вступил в силу.

Он предусматривал прямой запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов. Вводился запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в число дополнительных мер было включено: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Ответный огонь в случае наступательных действий допускался только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР или ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. При этом все эти меры не могли быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны были действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Однако практически сразу же Минобороны Украины издало распоряжение, фактически исключившее из соглашения основной его пункт - о невозможности открывать ответный огонь без попытки сначала задействовать координационный механизм. В этом распоряжении прямо говорилось, что "в случае нарушения противником "режима тишины" и создания угрозы жизни украинским военнослужащим, Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

Тем не менее благодаря принятию пакета мер до конца 2020 года на линии соприкосновения сторон в Донбассе сохранялась относительная тишина. Число обстрелов снизилось в несколько раз по сравнению с первой половиной 2020 года или в несколько десятков раз по сравнению с активной фазой конфликта в 2014-2015 годах.

2021 год

Однако в 2021 году ситуация вновь стала ухудшаться. Число и интенсивность огня в регионе выросла до уровня годовой давности. С обеих сторон появились убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. 12 января в Берлине вновь собрались политсоветники "нормандской четверки". Затем в марте и апреле они провели несколько раундов переговоров в режиме видеоконференции. На одной из них Киев вновь отказался в полной мере выполнять обязательства от 22 июля 2020 года, а именно использовать координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК под предлогом невозможности вести прямой диалог с республиками Донбасса.

Вплоть до начала апреля оставался также неурегулированным вопрос опубликования Министерством обороны Украины приказа, в котором должны были быть в полном объеме, без каких-либо изъятий, прописаны все обязательства сторон по дополнительным мерам соблюдения "режима тишины". Республики Донбасса такие приказы издали сразу же. Добиться выполнения этого пункта от Минобороны Украины удалось лишь 7 апреля, то есть восемь месяцев спустя после соответствующих договоренностей.

После этого число ежедневных обстрелов стало постепенно снижаться. Однако в течение всех последующих месяцев на линии соприкосновения то и дело возникали серьезные инциденты, которые приводили к гибели военнослужащих и мирных граждан, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры. 11 сентября ударный беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на нефтебазу в Донецке. Детонация спровоцировала пожар, который продолжался несколько часов. Огнем было уничтожено около 1 300 тонн топлива.

13 октября впервые за период конфликта украинская сторона захватила в плен сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Как отмечали в ЛНР, вооруженное нападение произошло во время согласованных с украинской стороной работ по очистке дороги у КПВВ "Первомайск-Золотое". В ноябре и в декабре произошло еще два случая захвата киевскими силовиками военнослужащих оборонного ведомства ЛНР.

26 октября, власти ДНР и украинские СМИ сообщили о занятии ВСУ села Старомарьевка в серой зоне (территория между позициями противоборствующих сил). При этом с утра и до позднего вечера войска Киева наносили удары по всем ключевым направлениям на линии разграничения с ДНР, применялась артиллерия, минометы, вооружение БМП и гранатометы. В этот же день генштаб ВСУ сообщил, что по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Донбассе впервые был впервые применен турецкий Bayraktar.

В 2019 году Украина закупила у Турции предположительно шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar и провела их испытание. По неофициальным данным, сделка составила $69 млн. В июле 2021 года еще шесть БПЛА Bayraktar были переданы ВСУ Украины. В сентябре 2021 года Министерство обороны Украины и турецкая компания Baykar подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий строительство в Киевской области центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА и обучения персонала. В декабре 2021 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о запуске на Украине собственного производства ударных БПЛА Bayraktar TB2. В том же месяце американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецкой оборонной компании сообщило, что Украина приобрела у Турции значительно больше беспилотников ("десятки дронов"), чем сообщалось ранее. В настоящее время выполняется заказ как минимум на 20 БПЛА. Чуть ранее, в июле 2021 года, также стало известно, что Киев и Анкара подписали рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских вооруженных сил. На 2021 год Киев предусмотрел на финансирование проекта 3,8 млрд гривен ($140,7 млн). Закладка киля первого корвета состоялась на судостроительном заводе в Стамбуле в начале сентября 2021 года.

На осень пришлись и новые массовые поставки вооружений на Украину из США. В октябре - ноябре США отправили на Украину несколько партий военной помощи общей стоимостью $60 млн, которую Киев получил в рамках договоренностей, ранее достигнутых в ходе встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября. Так, в октябре Украина получила боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, медицинские средства и 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним. В ноябре на Украину были направлены два патрульных катера типа Island для обеспечения морской безопасности страны в акваториях Черного и Азовского морей (получили названия "Фастов" и "Сумы"). Перед отправкой катера прошли в США техническое обслуживание и довооружение.

2022 год

С начала 2022 года на фоне продолжающихся обвинений в адрес России относительно якобы ведущейся ею подготовки "вторжения на Украину" США, а также другие страны НАТО продолжили активные поставки в страну современных систем вооружений.

11 января 2022 года телеканал CNN сообщил, что в декабре 2021 года администрация президента США Джо Байдена тайно одобрила выделение Украине дополнительной военной помощи на сумму $200 млн. Решение было принято за несколько недель до переговоров США и РФ по стратегической стабильности в Женеве.

В январе США отправили на Украину несколько пакетов военной помощи. Так, 22 января Киеву было передано 90 тонн летального оружия, 23 января - еще более 80 тонн. По данным украинской стороны, в основном это ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. 25 января прибыла партия вооружений весом 79 тонн, которая, по сообщению посольства США в Киеве, включала 300 ракет Javelin.

Всего, по данным Пентагона, с 2014 года Соединенные Штаты выделили уже более $2,7 млрд на поддержку украинских ВС. Кроме того, США регулярно отправляют на Украину своих инструкторов для подготовки кадров вооруженных сил, Национальной гвардии, Погранслужбы и полиции (группы инструкторов подлежат ротации). С апреля 2021 года на Украине работают 200 военнослужащих Оперативно-тактической группы Raven Национальной гвардии штата Вашингтон.

В январе к поставкам активно подключились еще несколько стран НАТО.

17 января 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон начал поставлять Киеву легкое противотанковое оружие. По информации украинских СМИ, речь идет о современных противотанковых комплексах NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon; "легкое противотанковое оружие нового поколения"), разработанных в Швеции. NLAW представляет собой легкий переносной противотанковый гранатомет одноразового действия с дальностью стрельбы от 20 до 800 м. Украине было передано порядка 2 тыс. подобных комплексов. По данным заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, большая партия противотанковых гранатометов NLAW была направлена в зону силовой операции Киева в Донбассе. 21 января стало также известно, что Британия отправила на Украину 30 бойцов недавно созданного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций для обучения украинских военных обращению с NLAW. На Украине с 2015 года работает миссия британских военных инструкторов ORBITAL. При их участии подготовку прошли уже более 22,5 тыс. украинских военнослужащих.

20 января Чехия сообщила, что планирует передать Украине в качестве военной помощи артиллерийские снаряды. 26 января официальный аккаунт Минобороны этой страны в социальной сети Twitter подтвердил, что на Украину будет отправлено более 4 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм.

21 января стало известно, что страны Балтии - партнеры США по НАТО - отправят на Украину вооружения американского производства: Эстония - комплексы Javelin, а Латвия и Литва - зенитные ракетные комплексы Stinger. Разрешение на эти поставки было получено от Госдепартамента. Ранее, в 2014 и 2019 годах, Литва уже поставляла Киеву оружие и боеприпасы советского производства, снятые с вооружения литовской армии. В октябре 2021 года официальный Вильнюс одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.

О возможности оказания военной помощи Киеву заявил в январе и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. С 2015 года канадские военные проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. 27 января Джастин Трюдо сообщил, что программа будет продлена на Украине до 2025 года, а численность канадских военных инструкторов увеличится до 400 человек.

На этом фоне сдержанную позицию продолжают занимать Германия и Франция, а также нейтральная Швеция.

ФРГ традиционно не поставляют вооружения в страны и регионы, где ведутся военные действия. Вопреки настойчивым просьбам украинской стороны представители германских властей неоднократно заявляли, что Берлин не будет продавать Киеву летальное оружие. Тем не менее 22 января стало известно, что Германия выделила €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. А 26 января в Министерстве обороны ФРГ сообщили, что украинским ВС будет передано 5 тыс. военных касок. При этом Германия продолжает блокировать передачу Украине Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Франция в январе ограничилась поставками на Украину несколько новых вертолетов Airbus Н125. Всего Киев ожидает получить 55 таких машин, которые используются для широкого круга задач, включая пожаротушение, аэросъемку, поиск и спасение, патрулирование и так далее.

24 января Швеция заявила, что не намерена экспортировать оружие на Украину. Глава шведского МИД Анн Линде пояснила, что страна не поставляет оружие государствам, находящимся в состоянии конфликта. При этом Швеция выразила готовность поддержать Украину "участием в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путем большой помощи в области реформ".

На этом фоне обстановка в Донбассе в январе в целом остается пока без существенных изменений. За минувший месяц на линии соприкосновения отмечено 68 случаев нарушения режима тишины. 22 января диверсионная группа ВСУ в районе Светлодарской дуги вновь захватила в плен одного военнослужащего Народной милиции ЛНР. —0—нл/снб/стк/анс.