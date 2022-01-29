Биография руководителя Росжелдора Алексея Дружинина

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 января 2022 года стало известно, что новым руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Алексей Дружинин. Соответствующее распоряжение правительства было подписано 28 января 2022 года. До назначения главой Росжелдора Алексей Дружинин занимал пост исполнительного директора Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава.

Алексей Александрович Дружинин родился 24 февраля 1973 года в Москве.

В 1996 году окончил Московскую государственную юридическую академию (ныне Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина) по специальности "юриспруденция".

Работал ведущим инспектором контрольно-ревизионного отдела Западного таможенного управления Государственного таможенного комитета РФ.

В 1999-2002 годах - главный юрисконсульт, в 2002-2003 годах - начальник отдела нормативно-правовой работы и международных соглашений Центра фирменного транспортного обслуживания при Министерстве путей сообщения (МПС) РФ.

В 2003 году - заместитель начальника юридического управления, начальник правового управления МПС РФ. В 2004 году был назначен начальником юридического управления МПС РФ (министерство упразднено в марте 2004 года).

В 2004-2005 годах занимал должность начальника правового управления Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В 2005-2006 годах был заместителем директора департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Министерства транспорта РФ.

С 2006-го по 2008 год - заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ.

С марта 2008 года по июль 2014 года - директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ.

В декабре 2014 года был назначен заместителем исполнительного директора Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава (некоммерческая организация, защищающая интересы компаний - операторов подвижного состава). С июня 2015 года занимал пост исполнительного директора Союза.

Действительный государственный советник II класса (2009).

Награжден медалью "За развитие железных дорог" (2007).