{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Леонид Куравлев

Биография Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР умер 30 января 2022 года
Леонид Куравлев, 1978 год Николай Малышев/ТАСС
Описание
Леонид Куравлев, 1978 год
© Николай Малышев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января 2022 года стало известно, что на 86-м году жизни умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

Происхождение и образование

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 году в Москве в семье Вячеслава Яковлевича (1909-1979) и Валентины Дмитриевны (1916-1993) Куравлевых. Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером.

В 1953 году после неудачной попытки поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) устроился на работу в артель "Оптик" Мосгорхимпромсоюза.

В 1955 году поступил на актерское отделение ВГИКа, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. Окончил вуз в 1960 году.

Профессиональная деятельность

В 1960-1992 годах Леонид Куравлев входил в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

Будучи студентом, в 1958 году дебютировал в кино, исполнив роль солдата-сапера в фильме - курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере Куравлева стала приключенческая лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой он сыграл матроса.

Среди его наиболее известных киноработ: шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).

Также он снимался в фильмах: "Когда деревья были большими" (1961, Лев Кулиджанов), "Ваш сын и брат" (1965, Василий Шукшин), "Начало" (1970, Глеб Панфилов), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" по мотивам романа Даниэля Дефо (1972, Станислав Говорухин), "Ты - мне, я - тебе!" (1976, Александр Серый), "Ищите женщину" (1982, Алла Сурикова), "ТАСС уполномочен заявить..." по роману Юлиана Семенова (1984, Владимир Фокин), "Опасно для жизни!" (1985, Леонид Гайдай), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), "Турецкий гамбит" по роману Бориса Акунина (2005, Джаник Файзиев).

Последняя роль - отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.

Звания, награды

Народный артист РСФСР (1977).

Леонид Куравлев был награжден орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

Удостоен специального приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на кинофестивале "Виват кино России!" (1999, Санкт-Петербург).

Личные сведения

Был женат на Нине Васильевне Куравлевой (1939-2012). Дочь - Екатерина (род. 1962, психотерапевт). Сын - Василий (род. 1978, кандидат экономических наук, преподаватель).

Признание

Жизни и карьере актера посвящены документальные фильмы "Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (2013, режиссер Максим Володин), "Леонид Куравлев. Афоня и другие" (2016, Георгий Ананов) и "Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!" (2016, Илья Ульянов), а также книга "Леонид Куравлев и его режиссеры" (1989, автор Лев Рыбак).

В 2010 году в Ярославле была установлена скульптура героя Леонида Куравлева - сантехника Афони из одноименного фильма.

Теги
РоссияКуравлев, Леонид ВячеславовичУмер Леонид Куравлев
Биография руководителя Росжелдора Алексея Дружинина
Ранее он занимал пост исполнительного директора Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава
Читать полностью