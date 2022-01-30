Биография Леонида Куравлева

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января 2022 года стало известно, что на 86-м году жизни умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев.

Происхождение и образование

Леонид Вячеславович Куравлев родился 8 октября 1936 году в Москве в семье Вячеслава Яковлевича (1909-1979) и Валентины Дмитриевны (1916-1993) Куравлевых. Его отец работал слесарем на авиационном заводе, мать была парикмахером.

В 1953 году после неудачной попытки поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова) устроился на работу в артель "Оптик" Мосгорхимпромсоюза.

В 1955 году поступил на актерское отделение ВГИКа, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. Окончил вуз в 1960 году.

Профессиональная деятельность

В 1960-1992 годах Леонид Куравлев входил в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова).

Будучи студентом, в 1958 году дебютировал в кино, исполнив роль солдата-сапера в фильме - курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной картиной в карьере Куравлева стала приключенческая лента Михаила Швейцера "Мичман Панин" (1960), в которой он сыграл матроса.

Среди его наиболее известных киноработ: шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).

Также он снимался в фильмах: "Когда деревья были большими" (1961, Лев Кулиджанов), "Ваш сын и брат" (1965, Василий Шукшин), "Начало" (1970, Глеб Панфилов), "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" по мотивам романа Даниэля Дефо (1972, Станислав Говорухин), "Ты - мне, я - тебе!" (1976, Александр Серый), "Ищите женщину" (1982, Алла Сурикова), "ТАСС уполномочен заявить..." по роману Юлиана Семенова (1984, Владимир Фокин), "Опасно для жизни!" (1985, Леонид Гайдай), "Ширли-мырли" (1995, Владимир Меньшов), "Турецкий гамбит" по роману Бориса Акунина (2005, Джаник Файзиев).

Последняя роль - отец Леонтий в фильме "Весь этот джем" (2015, Александр Андраникян). В общей сложности Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ.

Звания, награды

Народный артист РСФСР (1977).

Леонид Куравлев был награжден орденами "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

Удостоен специального приза "За творческий вклад в российский кинематограф" на кинофестивале "Виват кино России!" (1999, Санкт-Петербург).

Личные сведения

Был женат на Нине Васильевне Куравлевой (1939-2012). Дочь - Екатерина (род. 1962, психотерапевт). Сын - Василий (род. 1978, кандидат экономических наук, преподаватель).

Признание

Жизни и карьере актера посвящены документальные фильмы "Леонид Куравлев. На мне узоров нету" (2013, режиссер Максим Володин), "Леонид Куравлев. Афоня и другие" (2016, Георгий Ананов) и "Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!" (2016, Илья Ульянов), а также книга "Леонид Куравлев и его режиссеры" (1989, автор Лев Рыбак).

В 2010 году в Ярославле была установлена скульптура героя Леонида Куравлева - сантехника Афони из одноименного фильма.