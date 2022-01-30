Биография Виктора Мережко

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января 2022 года стало известно, что на 85-м году жизни умер народный артист России, режиссер, сценарист и актер Виктор Мережко.

Происхождение и образование

Виктор Иванович Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне поселок Южный Азовского района Ростовской области). В детстве Виктор Мережко с семьей часто менял место жительства (Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край), в 1952 году переехал в село Русская Поляна Черкасской области на Украине.

В 1961 году во Львове окончил технологический факультет Украинского полиграфического института (ныне Украинская академия печати) по специальности "инженер-технолог", в 1968 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) по специальности "кинодраматург", где учился в мастерской Алексея Спешнева, затем - в мастерской Ильи Вайсфельда.

По окончании средней школы работал рубщиком леса, затем в Архангельске - грузчиком на лесозаводе.

В 1961-1964 годах после окончания Украинского полиграфического института по распределению работал инженером-технологом в издательстве "Молот" (Ростов-на-Дону). В это же время начал писать сценарии, работал сценаристом в городской любительской киностудии и в итоге решил поступать во ВГИК.

Профессиональная деятельность

Во время учебы Мережко во ВГИКе по его сценарию на "Мосфильме" режиссер Леонид Миллионщиков снял короткометражный фильм "Зареченские женихи" (в ролях Евгений Леонов и Олег Видов). Затем последовали короткометражки "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968).

Дебютом Виктора Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стал детский фильм "Тигры на льду" (1971; режиссеры - Валентин Козачков, Альберт Осипов). Всего по сценариям Виктора Мережко снято более 50 фильмов и сериалов, в то числе "Здравствуй и прощай" (1972; Виталий Мельников), "Трын-трава" (1976; Сергей Никоненко), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978; Леонид Марягин), "Уходя - уходи" (1978; Виктор Трегубович), "Родня" (1981; Никита Михалков), "Полеты во сне и наяву" (1982; Роман Балаян), "Забавы молодых" (1987; Евгений Герасимов), "Собачий пир" (1990; Леонид Менакер), "Курочка Ряба" (1994; Андрей Кончаловский), "Провинциалы" (2002; Владимир Краснопольский, Валерий Усков) и др. Одной из последних картин, вышедших по его сценарию стала мелодрама "Входя в дом, оглянись" режиссеров Андрея Малюкова и Сергея Кешишева (2019). В фильмах по сценариям Мережко играли советские и российские актеры: Олег Табаков, Нонна Мордюкова, Юрий Богатырев, Олег Янковский, Людмила Зайцева, Ирина Купченко, Александр Збруев и другие.

По сценариям Виктора Мережко снято 12 мультфильмов, среди них: "Василиса Прекрасная" (1977; Владимир Пекарь), "Премудрый пескарь" (1979; Валентин Караваев), "Кот Котофеевич" (1981; Галина Баринова), "Лиса Патрикеевна" (1982; Галина Баринова), "Волчище - серый хвостище" (1983; Галина Баринова), "Приключения пингвиненка Лоло" (1986-1987; Геннадий Сокольский, Кэндзиро Ёсида).

Помимо киносценариев, Виктор Мережко - автор более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. Самые известные - "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале", "Двое с большой дороги", "Кавказская рулетка".

В 2000-х гг. Виктор Мережко занялся режиссурой. Среди снятых им фильмов и сериалов - "Новогогодние мужчины (2004), "Красная комната" (2006), "Белая ночь, нежная ночь" (2007), "Сонька Золотая Ручка" (2006), "Сонька. Продолжение легенды" (2010), "Подземный переход" (2012), "Хуторянин" (2013). Последняя режиссерская работа - четырехсерийная социальная драма "Не ждали" (2019).

Кроме того Виктор Мережко снимался в кино в эпизодических ролях: "Если есть паруса" (1969), "Прости" (1986), "Дикий пляж" (1990), "Рэкет" (1992), "Крот" (2001), "Замыслил я побег" (2003), "Дед Иван и Санька" (2012) и другие.

В разные годы вел на телевидении программы, посвященные кино: "Кинопанорама" (1989-1994), "Мое кино" (1994-2002). Был одним из создателей телеканала "ТВ-6 Москва", первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации.

Виктор Мережко являлся членом правления Союза кинематографистов России, членом Союза писателей России. Вместе с Юлием Гусманом основал Российскую академию кинематографических искусств "Ника", был ее первым президентом, затем - членом президиума и почетным членом Совета академии. Являлся один из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок".

Был председателем попечительского совета Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Звания, награды

Народный артист РФ (2014). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988). Лауреат Государственной премии СССР (1987, за сценарий к фильму "Полеты во сне и наяву").