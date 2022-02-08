Какие российские и советские фильмы номинировали на "Оскар"

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2022 года стало известно, что короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" вошел в число претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм". ТАСС подготовил материал об отечественных фильмах и мультфильмах, номинировавшихся на эту престижную американскую премию.

Регламент

Номинантов (не более четырех - пяти) на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм" (до 2019 года - "Лучший фильм на иностранном языке") из списка лент, предложенных национальными оскаровскими комитетами, отбирает за месяц до официальной церемонии Американская академия кинематографических искусств и наук. От РФ фильмы выдвигает Российский оскаровский комитет под председательством народного артиста России Павла Чухрая (возглавил комитет в 2021 году, сменив умершего народного артиста РСФСР Владимира Меньшова).

В остальных категориях номинирование происходит в рамках самой Американской академии, причем в большинстве из них претенденты на награду не из США являются скорее исключением. Относительно много картин зарубежного производства обычно представлено в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Статистика

Первым советским номинантом и обладателем "Оскара" была лента "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. В 1942 году она стала одним из четырех лауреатов в категории "Лучший документальный фильм". Всего за историю премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" было представлено девять советских и семь российских лент, из них четыре получили награду. В категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" были одна советская и пять российских номинаций (победу одержала одна работа).

Две советские работы номинировались в категории "Лучший документальный короткометражный фильм": "Жизнь в зоопарке" (1947, объединение "Арткино") и "Воспоминания о Павловске" (1985, режиссер Ирина Калинина).

Один раз советская лента претендовала на награду в категории "Лучшая музыка к фильму" - это был фильм-опера Веры Строевой "Хованщина" по сочинению Модеста Мусоргского (1962).

"Лучший фильм на иностранном языке"

Первым советским номинантом (и лауреатом) в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1969 году стала эпопея Сергея Бондарчука "Война и мир", снятая по роману Льва Толстого.

В 1970 году вторым соискателем стал трехсерийный фильм Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского.

Затем среди советских номинантов были фильмы:

"Чайковский" режиссера Игоря Таланкина (1972);

"...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1973);

"Дерсу Узала" Акиры Куросавы (1976, совместное производство СССР и Японии, второй советский фильм-лауреат);

"Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого (1979);

"Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981, третий советский фильм-лауреат);

"Частная жизнь" Юлия Райзмана (1983);

"Военно-полевой роман" Петра Тодоровского (1985).

После распада СССР первой российской номинацией был фильм "Урга - территория любви" Никиты Михалкова (1993). В 1995 году его же фильм "Утомленные солнцем" был номинирован и получил премию. Затем от России на награду претендовали фильмы:

"Кавказский пленник" Сергея Бодрова (1997);

"Вор" Павла Чухрая (1998);

"12" Никиты Михалкова (2008);

"Левиафан" (2015) и "Нелюбовь" (2018) Андрея Звягинцева.

"Лучший анимационный короткометражный фильм"

В 1990 году на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" был номинирован советский мультфильм "Корова", созданный на Свердловской киностудии режиссером Александром Петровым, а затем еще три его картины. Все они были выполнены в технике живописи по стеклу: "Русалка" (1998), "Старик и море" (1999, победа в категории) и "Моя любовь" (2008).

В 2009 году на "Оскар" был номинирован короткометражный мультфильм "Уборная история - любовная история" российского режиссера Константина Бронзита. В 2016 году на премию претендовала еще одна его работа - "Мы не можем жить без космоса".