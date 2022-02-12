Биография Зинаиды Кириенко

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 февраля 2022 года стало известно о смерти народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале (Дагестанская АССР, ныне - Республика Дагестан) в семье Георгия Константиновича Широкова и Александры Петровны Ивановой. Родители расстались, когда ей было три года. В 1939 году отец был арестован, сведения о его дальнейшей судьбе отсутствуют. Во второй половине 1940-х годов будущая актриса жила с матерью и отчимом, Михаилом Игнатьевичем Кириенко, в Ставропольском крае. При получении паспорта взяла его фамилию и поменяла отчество.

В 1958 году окончила в Москве актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1959-1960 годах - актриса Московского драматического театра на Малой Бронной.

В 1961-1992 годах входила в труппу Театра-студии киноактера (ныне - Государственный театр киноактера, Москва). Была задействована в спектаклях: "Красное и черное" по роману Стендаля, "Гроза" по пьесе Александра Островского, "Бабий бунт" по мотивам романа Михаила Шолохова "Поднятая целина", "Да здравствуют дамы!" по произведению Бранислава Нушича.

Зинаида Кириенко широко известна в качестве киноактрисы. Будучи студенткой, дебютировала в роли колхозницы Нади Вахмистровой в короткометражном драматическом фильме Сергея Герасимова "Надежда" (1954). Среди наиболее известных работ: Наталья Мелехова в экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1957-1958, режиссер Сергей Герасимов), Ирина в драме "Судьба человека" по рассказу Михаила Шолохова (1959, Сергей Бондарчук), Марьяна в драме "Казаки" по мотивам повести Льва Толстого (1961, Василий Пронин), колхозница Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" (1974) и "Судьба" (1977) и др. Последняя роль к настоящему времени - Софья Раевская в историческом сериале "Одна любовь души моей" (2007, Наталья Бондарчук). В общей сложности Зинаида Кириенко снялась в более чем тридцати фильмах и сериалах.

Актриса исполняла песни и романсы, проводила творческие вечера.

В 2008-2011 годах была председателем правления Центрального дома работников искусств (Москва).

Входила в состав президиума Всероссийского общественного движения "Матери России".

Была членом Союза кинематографистов РФ (входит в правление гильдии актеров кино) и Российской академии кинематографических искусств "Ника". Также являлась членом региональной общественной организации "Землячество "Ставропольцы".

В 2021 году была доверенным лицом партии "Справедливая Россия - За правду" на выборах в Госдуму РФ VIII созыва.

Была народной артисткой РСФСР (1977).

Лауреат Государственной премии СССР 1979 года в области литературы, искусства и архитектуры (за роли в фильмах "Любовь земная" и "Судьба").

В 2011 году на I Забайкальском международном кинофестивале (Чита) была отмечена премией "За выдающийся вклад в кинематограф".

Была вдовой. Была замужем за экономистом Валерием Тарасевским (1943-2004). Имела сыновей Тимура (родился в 1961 году) и Максима (родился в 1969 году).

Жизни и карьере актрисы посвящены документальные фильмы "Зинаида Кириенко. Роковая красавица" (2009, режиссер Наталья Казакова) и "Зинаида Кириенко. Зла не помню, обид не держу" (2013, Константин Мурашев), а также книга Аркадия Локтева "Зинаида Кириенко" (1986).