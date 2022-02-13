Биография Франка-Вальтера Штайнмайера

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2022 года Федеральное собрание Германии переизбрало Франка-Вальтера Штайнмайера на посту федерального президента. Он получил 1 045 голосов при 737 необходимых.

Происхождение, образование, служба в армии

Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городке Бракельзик под Детмольдом (земля Северный Рейн - Вестфалия, Германия). Его отец был столяром, мать работала на фабрике. Еще в юности Штайнмайер начал интересоваться политикой, одним из наиболее значительных деятелей считал социал-демократа Вилли Брандта, канцлера Германии в 1969-1974 годы.

В 1974-1976 годы он служил в военно-воздушных войсках бундесвера. Во время армейской службы вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). После армии рассматривал возможность заняться журналистикой или архитектурой, но в итоге выбрал профессию юриста.

Изучал право и политологию в Университете имени Юстуса Либига в Гиссене, окончил его в 1982 году. Стажировался в юридических фирмах во Франкфурте-на-Майне и Гиссене, в 1986-1991 годы был научным сотрудником на кафедре общественного права и политологии в Гиссенском университете. Некоторое время работал юридическим советником в приюте для бездомных. В 1991 году получил степень доктора юридических наук, защитив диссертацию о административных мерах по сокращению количества людей без постоянного места жительства. Эта проблема, согласно его признанию, "не давала ему покоя".

Начало карьеры

В 1991 году Штайнмайер получил должность консультанта в области СМИ в правительственной канцелярии социал-демократа Герхарда Шрёдера в Нижней Саксонии и стал одним из ближайших его друзей и последователей. В 1993-1994 годы он руководил личным аппаратом Шрёдера, а в 1994-1996 годы - отделом канцелярии правительства Нижней Саксонии по политическому планированию и межведомственной координации. В 1996-1998 годы возглавлял канцелярию правительства этой земли.

В 1998 году, когда Герхард Шрёдер занял пост канцлера (1998-2005), Штайнмайер перешел в его ведомство, где занял пост статс-секретаря и уполномоченного по координации деятельности спецслужб. В 1999-2005 годы он руководил Ведомством федерального канцлера. В этот период его деятельность не афишировалась, а в прессе его называли "серым кардиналом" и правой рукой Шрёдера. Однако известно, что Штайнмайер был сторонником сближения с Россией, участвовал в подготовке крупного международного проекта "Газпрома" по прокладке по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток", выступал против присоединения Германии к военной операции США против Ирака в 2003 году.

Глава МИД

В 2005-2009 годы и 2013-2017 годы Штайнмайер возглавлял Министерство иностранных дел в первом и третьем коалиционных кабинетах канцлера Ангелы Меркель (2005-2021). Стал первым социал-демократом на этом посту в объединенной Германии. Одновременно в 2007-2009 годы был вице-канцлером ФРГ.

За время пребывания в должности главы МИД он неоднократно участвовал в разрешении кризисных ситуаций. В течении многих лет в составе международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) он представлял страну на переговорах по ядерной программе Ирана, завершившихся подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году. Участвовал в урегулировании грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов в 2008 году. В частности, продвигая поэтапный план, предлагавший "определение статуса Абхазии в составе Грузии".

В феврале 2014 года Штайнмайер выступил одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Обязательства сторон, прописанные в документе, не были выполнены, и на Украине начался политический кризис, результатом которого стало воссоединение Крыма с Россией, которое Штайнмайер назвал "аннексией".

В последующие годы представлял Германию на четырехсторонних переговорах по украинскому кризису в "нормандском формате" (совместно с главами МИД РФ, Украины и Франции) и в октябре 2015 года предложил механизм поэтапной реализации ряда положений минских соглашений, который получил название "формула Штайнмайера". Эта формула устроила все стороны и была согласованна на саммите "нормандской четверки" в октябре 2016 года, но так и не была реализована.

Помимо этого, политик участвовал в переговорах по урегулированию ситуации в Сирии. Покидая должность главы МИД, он назвал военный конфликт в этой стране "хроникой упущенных шансов" и "доказательством некомпетентности Запада".

Парламентская и партийная деятельность, президент ФРГ

В октябре 2007 года Штайнмайер стал заместителем председателя СДПГ, в 2008 году исполнял обязанности председателя партии. На выборах в 2009 году СДПГ выдвигала его на пост канцлера, однако по итогам голосования партия оказалась в оппозиции. В 2009-2017 годы он был членом Бундестага (федеральный парламент). В 2009-2013 годы возглавлял парламентскую фракцию СДПГ.

В феврале 2017 года Штайнмайер был избран президентом Германии (глава ФРГ исполняет преимущественно представительские функции). После вступления в должность в марте 2017 года приостановил членство в партии. В мае 2021 года Штайнмайер объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Позиция по России

Несмотря на существующие противоречия между западными странами и Россией, Штайнмайер не отличается воинственной риторикой в адрес РФ. Он призывает к сохранению диалога, в частности, в формате Группы восьми (неформальное объединение семи экономически развитых стран и РФ), называя его "единственным, в котором Западу можно напрямую говорить с Россией". Он считает, что не надо "давать волю эмоциям" и изолировать Россию, так как "безопасности и стабильности в Европе нельзя достичь без российского участия". В 2016 году в интервью немецкой газете Bild am Sonntag он подверг критике НАТО за проведение масштабных военных учений в Восточной Европе, обвинив альянс в "бряцании оружием" и "нагнетании милитаристских настроений".

При этом Штайнмайер не раз заявлял о разочаровании политическим курсом Москвы. По словам политика, германо-российские отношения продолжают отягощать продолжающийся конфликт на востоке Украины и "аннексия" Крыма. Выступая в 2020 году на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что Россия аннексировала Крым и "это сделало военную силу и насильственное перемещение границ на европейском континенте снова средством политики".

Другая деятельность, личные сведения

Франка-Вальтера Штайнмайера называют сдержанным политиком. СМИ пишут о его способности "молчать о том, о чем не следует говорить", и не поддаваться "идеологическим эмоциям".

В разные годы он был членом попечительских советов общественных и религиозных организаций, в том числе Фонда по борьбе со СПИДом, Фонда трансплантации органов им. Рудольфа Пихльмайра.

Имеет множество зарубежных наград, среди них орден Заслуг (Португалия, 2009), почетный знак за заслуги перед Австрийской Республикой (2016), медаль Лео Бека за сохранение культуры немецкоязычного еврейства (США; 2021). Является почетным доктором вузов нескольких стран, в том числе Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина (2010).

В числе его увлечений - путешествия, футбол (в юности играл на позиции полузащитника), литература и архитектура. Любит классическую музыку и джаз. Своей пагубной привычкой называет курение.

С 1995 года женат на Эльке Бюденбендер (по образованию юрист), с которой познакомился во время учебы в университете. У них есть дочь Меррит. В 2010 году стал донором почки для своей супруги, в связи с этим на время оставил политику.

Исповедует протестантизм.