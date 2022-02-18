Биография нового руководителя Роспатента Юрия Зубова

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 февраля 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрия Зубова, занимавшего до этого должность заместителя главы ведомства. На посту руководителя Роспатента Юрий Зубов сменил Григория Ивлиева, который возглавлял службу с 2015 года.

Юрий Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве.

В 2001 году окончил факультет менеджмента и социально-информационных технологий Московского государственного университета культуры и искусств (ныне Московский государственный институт культуры) по специальности "Информационные системы в социально-культурной сфере".

Кандидат педагогических наук. В 2006 году в Московском государственном университете культуры и искусств защитил диссертацию по теме "Современные педагогические технологии внутрифирменной профессиональной подготовки специалистов отрасли книжного дела".

В 2000-2008 годы занимался развитием бизнеса в ООО "Торговый дом "Библио-глобус", входил в состав наблюдательного совета холдинга.

В 2008-2012 годы - начальник отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования Министерства культуры РФ.

В 2013 году - заместитель начальника управления - начальник отдела мониторинга оценок качества профессионального образования управления государственных услуг Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

В 2013-2016 годы - заместитель начальника управления информационных технологий ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России".

В 2016 году - заместитель директора, в 2016-2018 годы - директор Федерального института промышленной собственности.

19 ноября 2018 года был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса (2009).