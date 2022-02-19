Как проходят сборы находящихся в запасе Вооруженных сил России

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.

Плановое мероприятие

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса подписывает президент РФ.

В соответствии с федеральными законами "Об обороне" от 31 мая 1996 года и "О воинской обязанности и военной службе" от 28 марта 1998 года, резервисты призываются на сборы в Вооруженные силы России, войска национальной гвардии РФ (Росгвардия), органы госохраны и подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, "забронированные за органами государственной власти". Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.

Учебные и проверочные сборы

Сборы резервистов подразделяются на учебные и проверочные (проверка боевой готовности). Срок сборов - не более двух месяцев. Конкретные даты проведения учебных сборов устанавливаются по согласованию с органами исполнительной власти регионов. Даты проверочных сборов определяет Минобороны РФ. Как правило, запасники проходят службу в своем регионе, за исключением обладателей редких воинских специальностей, которых могут отправить и в другие области.

По закону лица, состоящие в запасе, могут быть отправлены на военные сборы не чаще одного раза в течение трех лет. При этом общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за все время пребывания в запасе, не должна превышать 12 месяцев. На время сборов за резервистами сохраняется рабочее место, им полагается выплата среднего заработка и возмещение расходов на проезд, которые компенсируются Минобороны. Одновременно работнику положен оклад по воинской должности и по званию.

Все получившие повестку обязаны в течение двух суток прибыть по месту вызова. За неявку без уважительной причины полагается штраф от 100 до 500 рублей. Уголовная ответственность за уклонение от воинских сборов, в отличие от уклонения от призыва, не предусмотрена.

Резервисты не могут привлекаться к выполнению боевых задач, действовать при введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов. За ними также не закрепляется оружие или техника, дисциплинарный арест к запасникам не применяется.

Количество призываемых резервистов и распределение их контингентов по военным округам России является закрытой информацией и в указах президента РФ не публикуется.

Подписания указов

Указы о сборах в разные годы начиная с 1996 года подписывали президенты Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Чаще всего документ выходил в феврале (восемь раз, в том числе в 2015 и 2019 годах) и январе (семь раз, в том числе в 2009 и 2011 годах). Сборы 2001, 2003, 2004, 2007 и 2013 годах объявлялись указами, которые публиковались в декабре предшествующего года. Трижды (1999, 2017, 2021 годы) указ был подписан в апреле, трижды (2014, 2016, 2020 годы) - в июне. В 2018 году подписание документа пришлось на март.