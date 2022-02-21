Как складывалась ситуация вокруг Донецкой и Луганской народных республик после 2014 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 февраля 2022 года главы провозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Конфликт в Донбассе, образование ДНР и ЛНР

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на юго-востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. Жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать итоги "евромайдана". Одним из требований протестующих стала конституционная реформа, предполагающая федерализацию страны. В Донбассе было сформировано народное ополчение.

7 апреля 2014 года в Донецке был создан Республиканский народный совет, который объявил о суверенитете Донецкой народной республики (ДНР). 27 апреля 2014 года на митинге в Луганске была провозглашена Луганская народная республика (ЛНР). Провозглашенные республики также приняли решение о проведении референдумов о самоопределении.

Начавшиеся в апреле 2014 года столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне провозглашенных республик и агрессии против Украины. Российская сторона неоднократно опровергала эти обвинения.

11 мая 2014 года в Донбассе прошли референдумы, на которых за самоопределение региона в Донецкой области проголосовали 89,7% избирателей, в Луганской - 96,2%. 12 мая был провозглашен государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Киев, а также западные страны итоги плебисцитов не признали.

Попытки политического урегулирования

Для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины была образована контактная группа в составе представителей России, ОБСЕ и Украины. Начались переговоры на различных уровнях в так называемом нормандском формате, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Благодаря этому в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года стороны достигли договоренностей о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня (минские соглашения). Важным пунктом соглашений стало требование о проведении Украиной реформы по децентрализации власти, в том числе принятие закона об особом статусе в составе страны отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Согласно комплексу мер по выполнению минских соглашений особый статус Донбасса предусматривает, в частности, право на языковое самоопределение жителей региона, создание народной милиции и амнистию всем участникам вооруженного конфликта.

Минские соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и являются обязательными для исполнения.

Заморозка конфликта

Однако процесс по урегулированию конфликта в Донбассе фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. Переговоры искусственно затягивались украинской стороной и при президенте Петре Порошенко (занимал пост в 2014-2019 годах), и после прихода к власти в 2019 году Владимира Зеленского. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции их особого статуса, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе, хотя, согласно комплексу мер, процесс передачи должен начаться только после проведения местных выборов в регионе.

За годы конфликта стороны десятки раз договаривались об установлении так называемого режима тишины на линии соприкосновения, но каждый раз он оказывался сорванным. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из минометов, крупнокалиберных и танковых орудий, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями от линии соприкосновения. 21 июля 2019 года в Минске было объявлено об окончательном и бессрочном прекращении огня. Но и оно продержалось недолго, стороны были вынуждены искать дополнительные механизмы соблюдения достигнутых обязательств. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля 2020 года согласовала пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня с целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, введенного 21 июля 2019 года. Эти меры вступили в действие с 27 июля 2020 года. Однако практически сразу же Минобороны Украины издало распоряжение, фактически исключившее из соглашения основной его пункт - о невозможности открывать ответный огонь без попытки сначала задействовать координационный механизм. В этом распоряжении говорилось, что "в случае нарушения противником "режима тишины" и создания угрозы жизни украинским военнослужащим, Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы". Тем не менее благодаря принятию пакета мер число обстрелов к концу 2020 года снизилось в несколько раз по сравнению с первой половиной того же года, или в несколько десятков раз по сравнению с активной фазой конфликта в 2014-2015 годах.

Вопрос опубликования Министерством обороны Украины приказа, в котором должны были быть в полном объеме прописаны обязательства сторон по дополнительным мерам соблюдения "режима тишины" оставался неурегулированным восемь месяцев. Республики Донбасса такие документы приняли сразу. Лишь 7 апреля 2021 года вышел соответствующий приказ Минобороны Украины.

После этого число ежедневных обстрелов стало постепенно снижаться. Однако в течение всех последующих месяцев на линии соприкосновения возникали серьезные инциденты, которые приводили к гибели военнослужащих и мирных граждан, разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

Жертвы и ущерб

По данным ООН на июль 2021 года (более поздние сведения не опубликованы), за годы вооруженного противостояния на юго-востоке Украины погибли более 13 тыс. человек с обеих сторон (около 4 тыс. гражданских лиц), свыше 30 тыс. получили ранения. 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн человек нуждаются в помощи. 10 февраля 2022 года в Следственном комитете РФ сообщили, что с апреля 2014 года при обстрелах украинских военных погибли 2,6 тыс. мирных жителей ДНР и ЛНР, пострадали 5,5 тыс. человек. За почти восемь лет уничтожено и частично разрушено более 2,2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Экономическая блокада Донбасса

Помимо регулярных обстрелов территорий провозглашенных республик, в конце 2014 года Киевом была начата политика экономической блокады Донбасса. С декабря 2014 года, в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко, правительство страны прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты, жители ДНР и ЛНР должны выезжать на подконтрольную Киеву территорию.

В 2017 году украинские радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из Донбасса и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР. После этого в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях и переориентировать поставки продукции и товаров на рынки России и других стран.

С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.

Меры России по поддержке Донбасса

Российские власти на протяжении восьми лет после образования ДНР и ЛНР не рассматривали вопрос об их признании, считая, что Донбассу должен быть предоставлен особый статус в составе Украины, что предусмотрено минскими соглашениями.

24 апреля 2019 года в целях защиты прав и свобод человека и гражданина президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упростил процесс получения российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. 29 апреля 2019 года другим указом главы государства право на получение российского гражданства в упрощенном порядке было также предоставлено гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях ДНР и ЛНР по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно, и имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, а также документ участника госпрограммы по переселению в РФ соотечественников. 17 июля 2019 года в указ были внесены изменения, согласно которым право на получение российского гражданства в упрощенном порядке получили все жители Донецкой и Луганской областей, постоянно проживавшие на их территориях по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно. Выдача российских паспортов производится на территории Ростовской области. 20 февраля 2022 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что на данный момент более 775 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик получили гражданство РФ.

15 ноября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Речь идет об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими, о признании в РФ сертификатов на товары и услуги, выданных в ДНР и ЛНР, об отмене экспортно-импортных количественных ограничений на перемещение товаров через границу. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот закон "важнейшим шагом в поддержку республик", благодаря которому Россия в полной мере открыла для них свой рынок.

27 января 2022 года президент РФ дал ряд поручений правительству, в том числе в течение трех месяцев рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР и ЛНР, возможности подавать заявления на получение соцвыплат и льгот через портал госуслуг (без прописки на территории РФ).

Обострение обстановки в конце 2021 года - начале 2022 года

С ноября 2021 года в странах Запада и на Украине стали звучать заявления о возможности вторжения России на украинскую территорию, что привело к усилению общей напряженности в Донбассе. Представители ДНР и ЛНР регулярно сообщают об обстрелах вдоль всей линии соприкосновения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередные обвинения Москвы в агрессивных планах "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил возможности провокаций со стороны Киева с целью оправдать попытки силового решения внутриукраинского конфликта.

Инициатива КПРФ о признании ДНР и ЛНР

На фоне обострения ситуации 19 января 2022 года депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". Подписи под документом, помимо Геннадия Зюганова, поставили Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Евгений Бессонов, Николай Осадчий, Алексей Куринный. Комментируя инициативу КПРФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что важно избегать шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Россией республик Донбасса будет означать выход РФ из минских соглашений.

26 января секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сказал, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой. В свою очередь Пушилин заявил, что Донецк будет приветствовать любое решение об оказании военной помощи провозглашенным республикам.

11 февраля в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о завершении консультаций с парламентскими фракциями по проекту обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР. По словам спикера, "Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи населению республик. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" поддержали проект постановления, ЛДПР "выступила более радикально", а партия "Новые люди" сформулирует свою позицию при обсуждении документа.

Как уточнил Володин, совет Госдумы примет решение о том, рассматривать ли проект КПРФ на заседании палаты или направить документ в МИД РФ для получения отзыва, а затем обсудить его "с учетом высказанных позиций".

14 февраля профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления о рассмотрении обращения к главе государства, подготовленного КПРФ. Первый был внесен 19 января авторами обращения и предусматривает, что обращение в случае положительного решения Госдумы должно быть сразу же направлено президенту. Второй вариант внесли в Госдуму 14 февраля депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Водолацкий и Артем Туров. Данный документ предполагает передачу обращения в МИД России для консультаций, после чего, по словам спикера палаты, Дума может вернуться к его рассмотрению.

В тот же день Володин сообщил, что по решению совета палаты вопрос о принятии обращения к президенту будет рассмотрен 15 февраля на основе рейтингового голосования. На пленарное заседание выносятся оба варианта постановления. Принят будет тот, который наберет наибольшее количество голосов.

15 февраля Госдума большинством голосов поддержала постановление, предложенное фракцией КПРФ, согласно которому проект обращения палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства. За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления о направлении текста обращения в МИД для проведения консультаций.

Путин, комментируя в тот же день принятое Госдумой обращение, заявил, что для решения проблем Донбасса необходимо сделать все, но в первую очередь исходить следует "из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений". Он добавил, что депутаты, принимая решения, ориентируются на мнение россиян, подавляющее большинство которых сочувствует жителям Донбасса и надеется, что ситуация там изменится в лучшую сторону. 16 февраля пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства принял к сведению обращение Госдумы, но такое признание не коррелирует с минскими соглашениями.

США, ЕС и НАТО осудили призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР, заявив, что это станет нарушением минских соглашений. Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу с просьбой не признавать "любые решения РФ", которые будут касаться признания независимости ДНР и ЛНР. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев расценит признание Москвой ДНР и ЛНР как "де-факто выход" РФ из минских соглашений.

Эвакуация населения из ДНР и ЛНР, объявление мобилизации

17 февраля 2022 года обострилась ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. ОБСЕ заявила о резком повышении интенсивности боевых действий вдоль линии соприкосновения.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Власти РФ гарантировали им временное убежище, горячее питание и медпомощь, а также выплату по 10 тыс. рублей. На следующий день в Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста беженцев из Донбасса. Все пограничные пункты пропуска в регионе переведены на только на въезд в РФ.

В последующие дни эвакуированных из ДНР и ЛНР начали принимать Воронежская, Курская, Саратовская, Ульяновская, Волгоградская области. Всего, по сообщению МЧС России, беженцев готовы принять более 40 российских регионов, в том числе Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская, Челябинская области, а также граничащая с Россией Абхазия. Всего по состоянию на 21 февраля в ходе эвакуации на территорию РФ прибыли порядка 61 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

19 февраля руководители народных республик подписали указы о всеобщей мобилизации.