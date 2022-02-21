История обращений Владимира Путина к гражданам России

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России по поводу признания Донецкой и Луганской народных республик независимыми государствами.

ТАСС рассказывает об обращениях российского президента к гражданам РФ в разные годы.

Статистика обращений

За период с 2000 года Владимир Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз - на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.

Наибольшее количество выступлений - пять - было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Выступление 23 июня 2020 года, в котором президент подвел итоги трехмесячной работы по борьбе с распространением инфекции, стало самым продолжительным по времени: оно длилось 51 минуту. Последнее к настоящему моменту телеобращение президента состоялось 16 сентября 2021 года - в преддверии выборов в Госдуму.

Хронология обращений

24 марта 2000 года и. о. президента РФ Владимир Путин призвал избирателей принять участие в выборах главы государства, назначенных на 26 марта. Он заявил, что "день выборов станет точкой отсчета нового времени". При этом Владимир Путин подчеркнул, что граждане будут выбирать не только президента, "чья обязанность поднять хозяйство, вернуть стране ее престиж и ведущую роль в мире, восстановить управляемость России", но и Верховного главнокомандующего.

17 мая 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин объявил гражданам о намерении укрепить вертикаль власти. В частности, глава государства предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять глав региональных органов власти в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством.

22 июня 2001 года Владимир Путин выступил с обращением по телевидению и радио в связи с 60-летней годовщиной начала Великой Отечественной войны.

26 октября 2002 года, после освобождения заложников в Театральном центре на Дубровке, президент поблагодарил всех граждан России за "выдержку и единство". Обращаясь к родным и близким погибших, Владимир Путин сказал: "Мы не смогли спасти всех. Простите нас".

11 марта 2004 года Владимир Путин призвал избирателей прийти на президентские выборы и назвал участие в них "уникальным правом влиять на ход событий в своем Отечестве".

4 сентября 2004 года, после теракта в Беслане (Северная Осетия), глава государства в своем обращении к гражданам выразил поддержку всем, потерявшим своих близких, и заявил, что в ближайшие время будут приняты меры по созданию новой системы взаимодействия сил и средств на Северном Кавказе, а также о разработке новой "антикризисной системы управления".

23 апреля 2007 года Владимир Путин выступил по телевидению со специальным обращением в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства принес свои соболезнования его семье и сообщил, что 25 апреля будет объявлено днем общенационального траура.

2 марта 2012 года Владимир Путин призвал граждан страны прийти и проголосовать на президентских выборах 4 марта.

15 сентября 2016 года, в преддверии выборов депутатов Государственной думы, Владимир Путин заявил, что участие в них является гражданским долгом для каждого и "проявлением искренних чувств к своей стране".

16 марта 2018 года накануне президентских выборов Владимир Путин призвал граждан страны принять участие в голосовании, подчеркнув при этом право каждого избирателя на свободный выбор.

23 марта 2018 года, после обнародования ЦИК результатов президентских выборов, Владимир Путин, набравший 76,69% голосов, поблагодарил своих сторонников, сказав, что "чувствует внутреннюю потребность" обратиться к ним напрямую. Он заявил, что выполнит все предвыборные обещания, и отметил, что России "необходим настоящий прорыв".

29 августа 2018 года президент выступил с обращением к гражданам по вопросу изменения пенсионного законодательства, предложенного правительством. Президент подчеркнул, что предлагаемые изменения необходимы для обеспечения "устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы вперед". Вместе с тем, глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо предложенных правительством 63, ввести меры социальной защиты граждан т. н. предпенсионного возраста и др.

25 марта 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса в стране и мире. Президент сообщил, что намеченное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится, его конкретная дата будет определена позднее в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. В своем выступлении глава государства также предложил ряд мер по поддержке граждан и бизнеса. Кроме того, он объявил рабочие дни с 30 марта по 3 апреля выходными.

2 апреля 2020 года президент РФ вновь выступил с обращением к гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. Он также сообщил, что главам субъектов РФ будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. По словам президента, именно руководители регионов должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации на своей территории.

19 апреля 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам страны, поздравив их с праздником Пасхи. Он отметил, что празднование "проходит в условиях вынужденных ограничений", необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент подчеркнул, что для решения возникающих проблем у России "все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения".

23 июня 2020 года в своем обращении президент поблагодарил граждан страны за то, что они достойно "прошли через самый опасный этап эпидемии, через все <...> сложности режимов вынужденных ограничений и самоизоляции". Владимир Путин отметил, что "в целом мы заставили эпидемию отступить", а российское здравоохранение показало, что "способно эффективно реагировать на экстренные ситуации" и "в короткие сроки наращивать свои возможности". Президент объявил о дополнительных мерах по поддержке граждан и стимулированию развития ключевых отраслей экономики. Отдельно глава государства остановился на теме помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями. Для целевого финансирования лечения и реабилитации таких пациентов Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку подоходного налога с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год.

30 июня 2020 года, накануне основного дня общероссийского голосования, Владимир Путин призвал граждан страны принять участие в плебисците по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ. Обращение было записано в Ржевском районе Тверской области, где президент принял участие в церемонии открытия мемориала, посвященного советским воинам, павшим в сражениях подо Ржевом в 1942-1943 годов

16 сентября 2021 года президент РФ обратился к гражданам России с призывом принять участия в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва.