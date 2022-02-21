Как Россия признавала независимость спорных территорий

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, подписаны договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи.

Это стало вторым случаем одновременного признания со стороны России независимости двух спорных территорий на постсоветском пространстве после их обращения к РФ. Ранее в 2008 году РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, установив с этими республиками дипломатические отношения. О событиях 2008 года и их предпосылках - в материале ТАСС.

Непризнанные республики

В конце 1980-х годов в Грузии началось движение за независимость автономных территорий - Абхазии и Южной Осетии, которое привело к вооруженному грузино-южноосетинскому (1991-1992) и грузино-абхазскому (1992-1993) конфликтам. На фоне противостояния с Грузией 29 мая 1992 года Верховный Совет Южной Осетии принял Акт провозглашения независимости республики. Абхазия объявила о своем суверенитете после окончания войны - в конституции, принятой 26 ноября 1994 года.

Это решение не было поддержано международным сообществом. Абхазия и Южная Осетия фактически оставались самопровозглашенными непризнанными республиками, неподконтрольными официальному Тбилиси. Кроме того, Абхазия оказалась в политической и экономической изоляции после того, как 19 января 1996 года по инициативе Грузии Совет глав СНГ принял резолюцию, которая наложила экономические санкции на непризнанную республику. Безопасность на территории Южной Осетии и Абхазии, согласно договоренностям о мирном урегулировании, поддерживали Смешанные силы по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне конфликта.

Ситуация начала меняться в начале 2000-х годов 31 мая 2002 года в России был принят закон о гражданстве, который предоставил бывшим гражданам СССР право получить российский паспорт в упрощенном порядке. Это позволило начать кампанию по принятию в гражданство РФ жителей Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти расценили российский закон как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Грузии, поскольку он позволяет осуществлять "скрытую аннексию грузинских территорий".

Косовский прецедент

Вопрос о возможном признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии стал активно обсуждаться в начале 2008 года. Предпосылками послужило осложнение отношений Москвы и Тбилиси, вызванное активизацией действий властей Грузии по вступлению в НАТО, а также поддержка рядом государств-членов Совбеза ООН независимости Косова. Автономия объявила о своей независимости от Сербии 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке (в настоящее время суверенитет Косово признают 98 из 193 стран - членов ООН, среди тех, кто против - Сербия, Россия, Китай, Испания и др.). Россия неоднократно указывала на то, что решение о признании Косова может повлечь за собой правовой прецедент и будет учтено Москвой в своей политике применительно к Абхазии и Южной Осетии.

18 февраля Госдума и Совет Федерации выступили с заявлением о последствиях провозглашения независимости Косова, в котором отмечалось, что отныне существующие территориальные конфликты будут "рассматриваться РФ с учетом косовского сценария". В тот же день на встрече с президентами Абхазии и Южной Осетии Сергеем Багапшем и Эдуардом Кокойты спикер Госдумы Борис Грызлов сказал, что признание статуса Косово создает предпосылки "для выстраивания нового формата отношений России с самопровозглашенными государствами в зоне естественных интересов России, прежде всего, на постсоветском пространстве".

События весны 2008 года

4 и 7 марта 2008 года парламенты Южной Осетии и Абхазии обратились к международному сообществу и Федеральному собранию РФ с просьбой о признании независимости республик.

6 марта Россия вышла из режима экономических санкций в отношении Абхазии, действующего согласно резолюции глав СНГ с 1996 года. Решение Москвы было расценено МИД Грузии как "поощрение сепаратизма в Абхазском регионе".

21 марта Госдума приняла заявление с просьбой к руководству России рассмотреть вопрос о целесообразности признания независимости Абхазии и Южной Осетии в случае возможного вооруженного нападения на них со стороны Грузии или "шагов по форсированному продвижению Грузии в НАТО".

16 апреля президент Владимир Путин поручил правительству организовать поддержку населению двух республик и проживающих в них российских граждан. В частности, кабмину было поручено начать прямое взаимодействие с фактическими органами власти Абхазии и Южной Осетии, включая организацию сотрудничества в торгово-экономической, социальной, научно-технической и других областях, обеспечить правосубъектность юридических лиц, зарегистрированных в республиках, признать документы, выдаваемые физическим лицам, и др. Грузинские власти назвали действия Москвы "попыткой юридического оформления аннексии Абхазского и Цхинвальского регионов". Ряд международных организаций и западных стран, включая НАТО и США, призвали РФ отказаться от своего решения, которое "подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии".

29 апреля Москва предупредила Тбилиси, что даст "адекватный и жесткий ответ" на применение военной силы против российских миротворцев, а также российских граждан, находящихся на территории Абхазии и Южной Осетии. Это заявление прозвучало после того, как российское внешнеполитическое ведомство со ссылкой на Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта сообщило о переброске в верхнюю часть Кодорского ущелья оружия и личного состава вооруженных сил Грузии. Спустя несколько дней в зону конфликта был введен дополнительный контингент российских миротворцев.

Эскалация и вооруженный конфликт в августе 2008 года

В конце июля - начале августа 2008 года началась эскалация грузино-южноосетинского конфликта. Министерство обороны Южной Осетии сообщало о концентрации грузинских войск у границы непризнанной республики. Обстрелам с грузинской стороны подверглись Цхинвал и ряд других населенных пунктов. Власти Южной Осетии объявили о частичной эвакуации мирных жителей.

В ночь на 8 августа власти Грузии в нарушении международных договоренностей о мирном урегулировании грузино-южноосетинского конфликта развернули полномасштабную военную операцию против Южной Осетии. 9 августа в вооруженный конфликт вступила Абхазия. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе. Операция по принуждению Грузии к миру завершилась 12 августа разгромом грузинских войск.

Обращение к России о признании независимости

20 августа 2008 года парламент Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к руководству РФ с просьбой признать независимость республики. 21 августа это обращение поддержал всенародный сход Абхазии, который прошел в Сухуме.

В тот же день, 21 августа, народный сход жителей Южной Осетии обратился к российским властям с просьбой о признании независимости. В принятом документе подчеркивалось, что большинство жителей региона являются гражданами РФ, а любая попытка включить республику в состав Грузии окончится геноцидом южноосетинского народа.

22 августа парламент Южной Осетии обратился к российскому руководству с просьбой о признании независимости, исходя из права наций на самоопределение и "невозможности сосуществования Грузии и Республики Южная Осетия в одном государстве".

Обращение российского парламента к президенту России

22 августа 2008 года стало известно, что 25 августа состоится экстренное заседание Госдумы о рассмотрению обращения к президенту о признании Абхазии и Южной Осетии. Верхняя палата российского парламента также сообщила о созыве внеочередного заседания.

25 августа Совет Федерации принял обращение к президенту РФ Дмитрию Медведеву с призывом признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Документ был принят единогласно, за него проголосовали 130 членов палаты, присутствовавшие на заседании. Перед российскими парламентариями выступили президенты Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш. Как подчеркивалось в документе, обращение было принято исходя из "стремления народов Южной Осетии и Абхазии к независимости, миру и стабильности" и принимая во внимание неоднократные обращения республик о признании их независимости. Сенаторы отметили, что "отказ Грузии от подписания соглашения о неприменении силы и последовавшие в начале августа 2008 года ее агрессивные действия <...> окончательно лишили грузинское руководство права претендовать на то, чтобы народы Южной Осетии и Абхазии зависели от его авантюристической политики, приведшей к гуманитарной катастрофе".

В тот же день Государственная дума РФ единогласно (за - 447 депутатов) приняла аналогичное обращение к президенту РФ. В нем подчеркивалось, что нынешняя эскалация возникла не как "результат раскольнических усилий неких мифических сепаратистов", а как итог "многовекового противостояния проживающих в регионе народов, которые не смогли преодолеть ни прежние, ни нынешние руководители Грузии". По мнению депутатов, попытки Грузии построить "моноэтническое общество "для грузин" вплоть до упразднения статуса автономии Южной Осетии, ставка на военно-силовое превосходство и последняя агрессия поставили под угрозу существование этносов, лишив постконфликтный процесс какой-либо политической перспективы". Госдума также обратилась к парламентам государств - членов ООН и международным организациям с просьбой поддержать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. В своем заявлении глава государства подчеркнул, что принял решение на основании обращений руководства республик, положений устава ООН, декларации 1970 года о принципах международного права, Хельсинкского заключительного акта СБСЕ 1975 года и других основополагающих международных документов. По словам президента, власти Грузии "избрали геноцид для решения своих политических задач", перечеркнув тем самым возможность мирного существования осетин, абхазов и грузин в одном государстве. При этом грузинское руководство готовилось к войне при "политической и материальной поддержке внешних покровителей". В сложившейся ситуации президенты Южной Осетии и Абхазии, "основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов", обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета.

9 сентября Российская Федерация установила дипломатические отношения с Республикой Абхазии и Республикой Южная Осетия. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой.

15 сентября президенты России и Южной Абхазии подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 17 сентября аналогичный документ был подписан лидерами РФ и Южной Осетии.

Кроме России независимость Республики Южная Осетия и Республики Абхазия признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. В 2011 году в этот список входили также Тувалу и Вануату. Однако впоследствии эти два островных государства установили дипломатические и консульские отношения с Грузией, что де-факто повлекло за собой аннулирование признания Южной Осетии и Абхазии.