Как и для кого упрощали прием в российское гражданство

18 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в российское гражданство граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в российское гражданство граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ТАСС подготовил материал о том, как и кому глава государства своими указами предоставлял право на упрощенное приобретение российского гражданства с 2019 года.

Полномочия президента РФ

В 2019 году президент РФ был наделен правом определять своими указами в гуманитарных целях категории иностранцев и лиц без гражданства, которые могут претендовать на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Соответствующие поправки были внесены в действующий на тот момент закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31 мая 2002 года. Поправки были подписаны 27 декабря 2018 года, вступили в силу 29 марта 2019 года. Эти изменения позволили принять в гражданство РФ тех, кто проживал в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходили вооруженные конфликты или неконституционная смена политического режима.

26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве РФ. Согласно документу, президент РФ может своими указами определять в гуманитарных и иных целях категории иностранцев и лиц без гражданства, которых могут принять в гражданство России без учета всех или отдельных требований закона о гражданстве РФ.

Кому было предоставлено упрощенное приобретение гражданства

24 апреля 2019 года Путин подписал указ №183 о предоставлении лицам, "постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", права обращаться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Срок рассмотрения таких обращений был определен в три месяца (при необходимости дополнительной проверки документов - до шести месяцев). Заявления на приобретение гражданства принимали специально уполномоченные территориальные органы МВД РФ. 4 мая 2022 года в документ внесли поправки, согласно которым формулировка "отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины" была изменена на "территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики".

29 апреля 2019 года указом главы государства №187 право на получение российского гражданства в упрощенном порядке было предоставлено еще нескольким категориям лиц. Возможность приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке получили граждане Украины и лица без гражданства (и их близкие родственники), которые родились и проживали в Крыму и Севастополе и выехали за пределы этих территорий до 18 марта 2014 года. Кроме того, упрощенный порядок получения гражданства был предоставлен лицам, проживавшим в "отдельных районах" Донецкой и Луганской областей по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно (и их ближайшим родственникам), которые имеют легальный статус в России (разрешение на временное проживание, вид на жительство, временное убежище и др.). Указ распространялся также на иностранцев и лиц без гражданства, их супругов и родственников по прямой нисходящей линии, которые сами (либо их родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых) были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР в советский период. Еще одной категорией лиц, получивших право на получение гражданства в упрощенном порядке, стали граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии (и их близкие родственники), родившиеся на территории РСФСР и имевшие советское гражданство.

17 июля 2019 года в указ №187 были внесены изменения, согласно которым право на получение российского гражданства в упрощенном порядке получили все жители Донецкой и Луганской областей, постоянно проживавшие на их территориях по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно.

25 мая 2022 года Путин подписал указ, по которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины стал действовать упрощенный порядок получения российского гражданства. Поправки были внесены в указ главы государства №183 от 24 апреля 2019 года, которым такой упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик.

30 мая 2022 года глава государства определил упрощенный порядок получения российского гражданства для детей-сирот и недееспособных лиц из Донбасса и с Украины (соответствующие изменения были внесены в указы №183 и №187). Установлено, что заявления о приеме в гражданство РФ таких лиц могут подавать их опекуны и попечители, являющиеся гражданами РФ, ЛНР, ДНР или Украины, а также руководители организаций для детей-сирот, образовательных, медико-социальных учреждений, находящихся на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

11 июля 2022 года указом Путина возможность упрощенного получения гражданства России была распространена на жителей всей территории Украины. Соответствующие изменения были внесены в указы главы государства №183 и №187.

30 сентября 2022 года президент РФ подписал указ, согласно которому право на получение гражданства России в упрощенном порядке получили иностранцы, заключившие в период проведения специальной военной операции на Украине контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на один год. Кроме того, гражданство в упрощенном порядке получают супруги, родители и дети таких лиц.