Хронология встреч Владимира Путина с лидерами думских фракций

Президент 15 декабря в Кремле встретится с лидерами думских фракций

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 декабря 2023 года президент России Владимир Путин в Кремле встретится с лидерами думских фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встречи Путина с руководителями депутатских фракций в Госдуме РФ проводятся с 2000 года. Они проходят в разных форматах, в том числе как с лидерами всех фракций, представленных в парламенте, так и с отдельными членами и главами этих объединений.

ТАСС подготовил материал о встречах Путина с лидерами думских фракций, исключая двусторонние встречи.

Депутатские объединения

С 1993 года депутатскими объединениями, представленными в Госдуме, являлись как фракции, так и депутатские группы. В октябре 2007 года в регламент палаты была внесена поправка о том, что единственной формой объединения членов Госдумы может быть только фракция.

Самое большое число депутатских объединений было зарегистрировано в Государственной думе I и III созывов - по девять фракций и групп (на начало работы; в течение созыва их количество менялось). С 2007 года в парламенте были представлены только четыре фракции: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР. После выборов 2021 года в Госдуму прошли пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (СРЗП), ЛДПР и партия "Новые люди".

Руководителями фракций в Госдуме VIII созыва являются: Владимир Васильев ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СРЗП), Алексей Нечаев ("Новые люди"), а также Леонид Слуцкий, который возглавил фракцию ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского.

Хронология встреч

Впервые Путин, занимавший пост и.о. президента России, встретился с руководством думских партий 5 января 2000 года. Тогда в Кремль были приглашены лидеры партий, объединений и блоков, которые вошли в состав Госдумы РФ III созыва, избранной 19 декабря 1999 года. В тот же день, 5 января, Совет Федерации назначил дату проведения досрочных выборов главы государства на 26 марта текущего года. На встрече Путина с лидерами депутатских объединений обсуждались проблемы организации работы парламента и предстоящие президентские выборы.

26 декабря 2000 года Путин встретился с лидерами шести думских фракций и трех депутатских групп, а также с председателем ЦИК Александром Вешняковым и спикером Госдумы Геннадием Селезневым. Основной темой стало обсуждение проекта закона о политических партиях в РФ (принят 11 июля 2001 года).

23 мая 2001 года глава государства встретился с лидерами фракций и депутатских групп Государственной думы III созыва, чтобы обсудить пакет законопроектов по судебной реформе. Президент впервые собрал руководителей депутатских объединений до официального внесения документов в Госдуму для их предварительного совместного обсуждения.

12 июля 2001 года в ходе очередной встречи Путина с лидерами фракций и депутатских групп рассматривалась законодательная деятельность Госдумы, в том числе принятие Земельного кодекса и реформа пенсионной системы.

24 сентября 2001 года президент России провел расширенную встречу в Кремле с лидерами фракций и депутатских групп Государственной думы, в которой также приняли участие члены президиума Госсовета и председатели палат Федерального собрания. Участники встречи обсудили вопросы борьбы с терроризмом после событий в США 11 сентября и формирование российского бюджета, в частности его расходной части.

23 октября 2001 года на очередной встрече были рассмотрены вопросы, связанные с событиями вокруг Афганистана, обострение грузино-абхазского конфликта, закрытие российских баз во Вьетнаме и на Кубе, а также проблемы формирования бюджета и пенсионная реформа.

22 января 2002 года президент и лидеры думских объединений обсудили проблемы с выплатой зарплат в регионах, законопроект об обороте сельскохозяйственных земель и переход армии на профессиональную основу. Кроме того, Путин поддержал предложение Союза правых сил и других депутатских групп о запрете собственникам иметь более 25% акций любого СМИ.

16 марта 2002 года Путин обсудил вопросы законотворческой работы с руководителями депутатских объединений, входящих в состав Координационного совета (КС) центристских фракций и групп Госдумы. Во встрече принимали участие председатель КС, лидер группы "Народный депутат" Геннадий Райков, руководитель фракции "Единство" Владимир Пехтин, руководитель фракции "Отечество - Вся Россия" (ОВР) Вячеслав Володин, председатель депутатской группы "Регионы России" Олег Морозов, а также заместитель руководителя Администрации президента РФ Владислав Сурков.

28 марта 2003 года на встрече президента с лидерами депутатских объединений рассматривалась ситуация вокруг Ирака. Участники встречи призвали к возобновлению политического урегулирования и заявили, что Россия готова к диалогу со всеми сторонами, вовлеченными в иракский конфликт, в том числе с США.

11 декабря 2003 года Путин встретился с лидерами фракций и депутатских групп Госдумы III созыва, завершающей свои полномочия (7 декабря 2003 года был избран новый состав парламента). Путин поблагодарил депутатов за конструктивную работу и "прорыв в развитии российского законодательства". Во встрече приняли участие спикер Госдумы Геннадий Селезнев, Владимир Пехтин ("Единство - Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Вячеслав Володин (ОВР), Борис Немцов (СПС), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Николай Харитонов (Агропромышленная депутатская группа), Геннадий Райков ("Народный депутат"), Олег Морозов ("Регионы России"), а также заместитель главы кремлевской администрации Владислав Сурков.

8 апреля 2004 года глава государства в Кремле встретился с руководством Совета Федерации и лидерами депутатских объединений Госдумы IV созыва. Встреча в подобном формате стала первой после думских выборов 2003 года и победы Путина на президентских выборах 14 марта 2004 года. В ней, в частности, приняли участие председатель Совета Федерации Сергей Миронов, спикер Госдумы и лидер фракции "Единая Россия" Борис Грызлов, вице-спикер Госдумы, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, руководители фракций КПРФ и "Родина" Геннадий Зюганов и Дмитрий Рогозин, заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Путин подчеркнул, что доминирование одной партии в парламенте не должно препятствовать "конкуренции идей" (по итогам выборов "Единая Россия" получила 223 мандата из 450), призвал к "упорядочению законодательства", а также назвал приоритетными задачами Госдумы предстоящее рассмотрение федерального бюджета, вопросы модернизации налоговой системы, межбюджетных отношений и другие.

15 февраля 2005 года на встрече с руководителями четырех фракций Госдумы - "Единой России", КПРФ, "Родины" и ЛДПР - Путин обсудил резонансный закон о т. н. монетизации льгот и предпринятую 9 февраля думской оппозицией попытку организовать вотум недоверия правительству Михаила Фрадкова за провал в реализации социальной реформы. Президент согласился, что монетизация льгот привела к "необоснованным издержкам", но не поддержал инициативу КПРФ об отставке кабинета министров.

18 мая 2005 года лидеры думских фракций обсудили на встрече с главой государства пути реализации ежегодных посланий президента Федеральному собранию. Путин сказал, что парламентарии должны вместе с правительством исполнять положения посланий и рассматривать их как "программу действий".

11 апреля 2006 года президент РФ вновь обсудил с руководителями депутатских объединений подготовку своего послания Федеральному собранию. Парламентарии представили главе государства предложения к предстоящему выступлению. Кроме того, рассматривались вопросы вхождения России в ВТО, использование средств Стабилизационного фонда и другие.

4 октября 2006 года встреча Путина с руководителями думских фракций была посвящена законодательной работе. Президент призвал депутатов принять четвертую часть Гражданского кодекса, регулирующую вопросы интеллектуальной собственности, поправки в закон об игорном бизнесе, проанализировать действующее законодательство в сфере миграции и другое.

11 марта 2008 года в Екатерининском зале Кремля прошла встреча Путина и избранного президента Дмитрия Медведева с руководством и лидерами фракций Госдумы РФ V созыва, избранной 2 декабря 2007 года. Основным вопросом было обсуждение путей развития России до 2020 года.

19 июля 2012 года Путин, избранный 4 марта на пост президента РФ, впервые после инаугурации провел в Кремле встречу с лидерами четырех фракций Госдумы VI созыва: Андреем Воробьевым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР). Во встрече также участвовали депутаты от фракций. Состоялось обсуждение итогов весенней сессии Госдумы. В частности, президент, говоря о принятых Думой законах, касающихся модернизации политической системы, призвал депутатов "не бояться демократии". Обсуждался также резонансный законопроект о повышении штрафов за клевету и перспективы законотворческой деятельности парламента на предстоящую осеннюю сессию.

30 ноября 2012 года в резиденции Ново-Огарево президент обсудил с руководителями думских фракций подготовку своего послания Федеральному собранию, а также законодательную деятельность Госдумы, в т. ч. по вопросам отмены транспортного налога, финансирования капитального ремонта жилых домов и прочее. Путин поблагодарил депутатов за недавно принятый антикоррупционный закон о контроле над расходами чиновников, а также за работу над федеральным бюджетом 2013 года.

15 мая 2013 года в Сочи в резиденции Бочаров Ручей Путин около двух часов общался с руководителями парламентских фракций. Во встрече участвовали по три представителя от каждого депутатского объединения. Обсуждались текущие вопросы законодательной деятельности Госдумы и подготовка к предстоящим в сентябре 2013 года выборам различного уровня в субъектах РФ. Отдельно Путин пообщался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым в формате "один на один".

12 августа 2014 года президент провел встречу с главами и членами депутатских фракций в Ялте (Крым). Путин поблагодарил парламентариев за принятие законов, связанных с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией, и обсудил с депутатами дальнейшее развитие двух регионов. Президент также высказался на тему возможного изменения российской конституции, указав, что об этом "можно и нужно думать, но <...> очень аккуратно". Кроме того, на встрече поднимался вопрос об участии РФ в международных договорах. По словам Путина, Россия готова выходить из таких соглашений в одностороннем порядке, "если это отвечает интересам страны".

14 июля 2016 года в Москве президент РФ провел встречу с руководителями фракций Госдумы VI созыва - Владимиром Васильевым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР). На ней были рассмотрены итоги работы палаты за пять лет и ход кампании по выборам ее нового созыва в сентябре 2016 года.

23 сентября 2016 года Путин на встрече с руководителями депутатских фракций Госдумы VII созыва, избранной 18 сентября (Владимиром Васильевым, "Единая Россия"; Геннадием Зюгановым, КПРФ; Владимиром Жириновским, ЛДПР; Сергеем Мироновым, "Справедливая Россия"), обсудил законопроектную деятельность нового состава палаты. Президент, в частности, призвал обратить особое внимание на принятие бюджета, оставив приоритетными расходы на социальную сферу и оборону. Кроме того, Путин предложил парламентариям избрать спикером палаты первого заместителя главы своей администрации Вячеслава Володина, прошедшего в Госдуму от партии "Единая Россия" (избран на пост спикера 5 октября). На встрече также обсуждался вопрос об организации работы Госдумы, в т. ч. о распределении руководящих постов в парламентских комитетах. При этом Путин заявил о необходимости уважительного отношения фракции большинства - "Единой России" - к другим парламентским партиям.

В ночь с 5 на 6 марта 2020 года Путин встретился с лидерами думских фракций Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым (Справедливая Россия") по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Встреча, планировавшаяся на 5 марта, сдвинулась из-за многочасовых российско-турецких переговоров на высшем уровне. Обращаясь к лидерам думских объединений, президент поблагодарил их за работу над изменениями основного закона и попросил консолидировано поддержать законопроект по внесению поправок в Конституцию РФ. Законопроект, внесенный главой государства, был принят Госдумой 11 марта 2020 года, подписан президентом 14 марта. 1 июля 2020 года изменения в Конституцию РФ были одобрены на общероссийском голосовании.

6 октября 2020 года президент провел встречу с руководителями четырех парламентских фракций Госдумы VII созыва в видеоформате. Обсуждались меры по восстановлению экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии. По итогам встречи Путин дал поручение правительству изучить вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, согласился с предложением о предоставлении льгот в области демографии регионам с неблагополучной ситуацией в этой сфере. Кроме того, была рассмотрена инициатива об увеличении федеральной части избирательного списка кандидатов на парламентских выборах (в 2021 году список был расширен с 10 до 15 человек).

17 февраля 2021 года состоялась очередная встреча главы государства с лидерами думских фракций в режиме видеоконференции. В ней приняли участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия"), Сергей Неверов ("Единая Россия"), а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Участники обсудили ход реализации послания президента Федеральному собранию, работу нынешнего созыва палаты и предстоящие выборы в Госдуму VIII созыва. Путин, в частности, призвал к сохранению суверенитета и недопущению внешнего вмешательства в выборы. Президент обратил внимание и на деятельность иностранных IT-компаний и интернет-платформ, блокирующих российские СМИ и пользователей, назвав это серьезным вызовом для России. На встрече были рассмотрены также вопросы социальной поддержки населения, в т. ч. расширение использования маткапитала.

7 июля 2022 года Путин провел встречу с руководством нижней палаты парламента и лидерами парламентских фракций - Владимиром Васильевым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Сергеем Мироновым (СРЗП), Алексеем Нечаевым ("Новые люди"), Леонидом Слуцким (ЛДПР). Президент пообщался с депутатами на следующий день после закрытия весенней сессии Госдумы VIII созыва. Глава государства отметил, что Дума показала достойные результаты во время сессии, причем вклад в это внесли все без исключения фракции, и поблагодарил парламент за решительную и быструю работу после начала специальной военной операции на Украине и оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. На встрече обсуждались СВО и ситуация в Донбассе, отношения России с Западом и адаптация к санкциям со стороны недружественных стран, поддержка российских военных и другие вопросы.