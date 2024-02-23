Как на Украине ограничивали использование русского языка

23 февраля 2014 года на Украине отменили закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за регионами право наделять отдельные языки, в том числе русский, статусом региональных

ТАСС-ДОСЬЕ. Десять лет назад, 23 февраля 2014 года, на Украине был отменен закон "Об основах государственной языковой политики" 2012 года, который закреплял за регионами право наделять отдельные языки, в том числе русский, статусом региональных. Документ предоставлял этот статус русскому языку и языкам нацменьшинств в тех местностях, где они являлись родными как минимум для 10% населения. ТАСС подготовил материал о том, как и в каких сферах на Украине ограничивали использование русского языка.

Ситуация в 1990-2000-х годах

После провозглашения независимости Украины ее власти взяли курс на воссоздание украиноязычной среды, особенно в центральных, восточных и южных регионах, где исторически преобладало русскоязычное население. Власти страны реализовали ряд программ по переводу на украинский язык сферы образования, СМИ и др. Эти меры неоднозначно были восприняты на Украине, особенно в традиционно русскоязычных регионах. Значительная часть населения предпочитала использовать русский язык, который не был признан официальным, но которому конституция гарантировала свободное развитие, использование и защиту, как и языкам национальных меньшинств.

После прихода к власти в 2005 году Виктора Ющенко ситуация изменилась. Во время своей предвыборной кампании будущий президент обещал в случае победы на выборах обеспечить неуклонное соблюдение 10-й статьи Конституции Украины, гарантирующей свободное развитие и защиту русского языка, использование его наравне с украинским в местах компактного проживания русскоязычного населения, в том числе в сфере образования. Кроме того, Ющенко обнародовал проект указа "О защите прав граждан на использование русского и других языков национальных меньшинств Украины при оказании государственных услуг", который он обязался подписать сразу после инаугурации. Предвыборные обещания позволили кандидату заручиться поддержкой русских организаций Крыма, Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Однако после избрания Ющенко все декларируемые им меры по защите прав русскоязычного населения не были исполнены.

На Украине начался процесс вытеснения русского языка из различных сфер государственной и общественной жизни. Сократилось количество русскоязычных школ, судопроизводство было переведено на государственный (украинский) язык. В 2006 году на телевидении и радио были установлены квоты на вещание на государственном языке на уровне 75%, спустя два года - 80% (действовали до 2012 года).

В 2006 году советы Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Одесской областей, городов Севастополя, Днепропетровска, Донецка, Луганска, Кривого Рога и другие приняли постановления о придании русскому языку статуса регионального. При этом местные власти руководствовались не только конституцией страны, но и Европейской хартией региональных языков, которая была ратифицирована Украиной в 2003 году и вступила в силу с 2006 года. Однако решения областных и городских советов вызвали протест официального Киева, который расценил их как "угрожающие национальной безопасности". Против выступили и политические силы националистического толка, организовавшие в стране ряд пикетов и акций протеста. Органы прокуратуры оспорили решения местных властей, в итоге многие из них были отменены.

Закон "Об основах государственной языковой политики" 2012 года

В 2012 году, в годы президентства Виктора Януковича, в Верховную раду был внесен проект закона "Об основах государственной языковой политики". Он предоставлял русскому языку статус регионального там, где русский являлся родным как минимум для 10% населения, и давал ему равные права наравне с государственным украинским языком. Авторами проекта выступили народные депутаты Украины Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов, а также представители правозащитных организаций, представляющих интересы национальных меньшинств - русскоязычного, еврейского, венгерского, румынского.

Закон вызвал широкий общественный резонанс. В стране прошли акции как противников, так и сторонников его принятия. В Раде рассмотрение документа сопровождалось демаршами и потасовками между депутатами, спикер парламента Владимир Литвин подал в отставку (не принята). Против закона выступили многие государственные, политические, общественные деятели. Власти ряда регионов заявили, что откажутся исполнять новые правовые нормы в случае их принятия. Национальная комиссия по вопросам защиты общественной морали требовала от президента Виктора Януковича наложить вето на законопроект, отметив, что документ в том числе "порождает сепаратистские настроения" и противоречит интересам национальной безопасности Украины, ведет к вытеснению украинского языка из всех сфер общественной жизни. Тем не менее, закон был принят Радой и подписан президентом 8 августа 2012 года.

В результате русский язык стал пользоваться защитой как региональный на тех территориях Украины, где количество его носителей превысило 10%. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, таковых административно-территориальных единиц насчитывалось 13 из 27, больше всего носителей русского языка было в Севастополе (90,6%), Крыму (77%), Донецкой (74,9%) и Луганской (68,8%) областях.

Отмена закона о языковой политике

После государственного переворота на Украине 22 февраля 2014 года и прихода к власти сторонников евроинтеграции официальный Киев начал активную политику по подавлению прав русскоязычного населения.

23 февраля, на следующий день после госпереворота, Верховная рада проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики" 2012 года. Совет Европы выразил сожаление по данному поводу, а верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Турс заявила, что решение Рады может привести к "последующему обострению" в стране. Отмена закона вызвала бурные протесты на востоке Украины - в Крыму, Донбассе, Одессе и др., где преобладало русскоязычное население. С целью не допустить эскалации и. о. президента Украины Александр Турчинов отказался подписывать решение Верховной рады, пока парламент не примет новый закон о языке. Однако этого так и не произошло. В 2015 году Конституционный суд (КС) Украины открыл производство по представлению 57 народных депутатов на предмет соответствия закона о языковой политики конституции. Оно началось в 2016 году и продлилось почти два года. 28 февраля 2018 года КС признал закон не соответствующим конституции, он утратил силу.

Фактически все годы, что КС вел производство по языковому закону, официальный Киев продолжал курс на вытеснение русского языка из всех сфер политической и общественной жизни и дискриминацию русскоязычного населения. Эта политика, начатая при Петре Порошенко, пришедшем к власти в 2014 году, была продолжена и при Владимире Зеленском, избранном президентом в 2019 году.

Введение языковых квот на телевидении и радио в 2016-2017 годах

16 июня 2016 года украинский парламент принял поправки к закону "О телевидении и радиовещании" (вступили в силу 8 ноября 2016 года), которые установили языковые квоты на радио. Телерадиокомпании обязали обеспечивать не менее 60% суточного объема радиовещания информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке. Доля песен на украинском языке в радиоэфире была установлена в размере не менее 35% суточного объема вещания, а если эфир радиостанции более чем на 60% заполнен песнями на языках Евросоюза, то не менее 25%. При этом песни на госязыке должны были звучать в прайм-тайм с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

23 мая 2017 года по инициативе президента Петра Порошенко Верховная рада приняла поправки в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым доля вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио была увеличена до 75% в неделю, на местном - до 60% (во временных промежутках между 07:00 и 18:00, 18:00 и 22:00). До 75% возросла и доля новостных программ на украинском языке. За невыполнение этих требований законом был установлен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора телерадиокомпании. Все компании, которые вещают на языках нацменьшинств, должны обеспечить не менее 30% объема вещания на украинском языке. Национальные телеканалы обязаны транслировать фильмы и передачи иностранного производства только на государственном языке. Исключением стали программы и фильмы, созданные до 1 августа 1991 года, которые должны сопровождаться украинскими субтитрами.

Кроме того, на Украине была прекращена трансляция российских телеканалов и телепрограмм, запрещена демонстрация российских фильмов, введен запрет на ввоз российской издательской продукции с "антиукраинским содержанием". Под запретом оказались и артисты, внесенные в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Для остальных был установлен особый порядок организации гастролей, согласно которому артисты из РФ могут выступать в стране только по разрешению СБУ.

Запрет на русский язык в сфере образования

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании" (подписан Петром Порошенко 25 сентября). Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на русском и других языках сохранялись только в начальной школе, а с пятого класса все учащиеся должны быть переведены на обучение на украинском языке. С 2020 года предписывалось перевести на украинский всю систему образования.

Закон вызвал негативную реакцию как в России, так и в восточноевропейских государствах, выходцы из которых образуют диаспоры на Украине. В частности, в Будапеште заявили, что Венгрия будет блокировать все международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по языковым вопросам между украинской властью и венграми Закарпатья. 27 сентября Государственная дума приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Российские парламентарии указали на то, что новый документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям и является "актом этноцида" русского народа на Украине. 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования. В результате в 2018 году в закон были внесены некоторые изменения, в частности, до 2023 года был отложен полный переход на украинский язык школ с преподаванием на языках ЕС.

Продолжив новую политику в сфере образования, 16 января 2020 года Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании" (подписан Владимиром Зеленским 13 марта), предусматривающий сокращение преподавания на русском языке и языках национальных меньшинств начиная с пятого класса средней школы. Наибольшей дискриминации подверглось русскоязычное население: для них не менее 80% обучения должно проходить на украинском языке. Национальным меньшинствам, говорящим на языках стран - членов ЕС, отведено не менее 20% учебного процесса на украинском языке с постепенным увеличением этого показателя до 60% в старшей школе. Исключение сделано лишь для "коренных народов", которые могут обучаться на своем родном языке вместе с изучением украинского (закон о коренных народах от 21 июля 2021 года исключил русских, а также представителей большинства нацменьшинств из списка коренных народов Украины, предоставив этот статус только крымским татарам, караимам и крымчакам).

С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине, в соответствии с законодательством, перешли на государственный язык. Возможность продолжать обучение на русском сохранена только для учеников начальных классов, которые поступили в школу до 1 сентября 2018 года.

Закон о тотальной украинизации

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. Документ, вызвавший критику со стороны русскоязычного населения и национальных меньшинств, получил название "закон о тотальной украинизации". Он был принят спустя четыре дня после выборов, в ходе которых действующий глава государства Петр Порошенко, который и являлся основным лоббистом нового закона, уступил победу Владимиру Зеленскому. Зеленский еще до вступления в должность обещал провести "тщательный анализ" закона на предмет соблюдения конституционных прав и интересов всех граждан Украины. Однако позднее власти пришли к выводу, что фундаментальные положения документа "не нуждаются в корректировке".

Требование перехода на украинский язык касается всех сфер государственной и общественной жизни, за исключением исполнения религиозных обрядов и частного общения. Закон установил, что единственным государственным официальным языком в стране является украинский, и обязал граждан страны использовать его во всех сферах общественной жизни. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке, претендентов на получение украинского гражданства обязали сдавать языковой экзамен, был установлен запрет на использование русского языка и языков нацменьшинств в сфере образования и др. При этом попытки введения многоязычия рассматриваются в соответствии с законом как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, и строго караются.

Политика тотальной украинизации продолжилась с принятием закона 2021 года "О коренных народах Украины" и закона 2022 года "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", которые окончательно исключили русских из-под правовой защиты государства. В июле 2021 года Конституционный суд Украины в ответ на жалобу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" о дискриминации русскоязычного населения вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. Согласно постановлению суда, "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту, как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

В 2023 году по рекомендации Венецианской комиссии и Совета Европы в закон о нацменьшинствах были внесены поправки, смягчающие ограничения для групп населения, языками которых являются официальные языки ЕС. В то же время ограничения в использовании русского языка стали бессрочными. 20 ноября 2023 года спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что власти не признают существования русского национального меньшинства и такая позиция Киева нашла понимание у Европейской и Венецианской комиссий.

Ситуация после начала СВО на Украине

После признания в феврале 2022 года РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик и начала российской специальной военной операции на Украине началась новая кампания по запрету русского языка в образовательной и культурной сферах.

16 апреля 2022 года уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил заменить изучение русского языка в школах другими предметами и пересмотреть учебную программу по литературе. В июне того же года рабочая группа при министерстве образования приняла решение исключить из программы украинских школ литературные произведения российских и советских авторов. По словам представителей министерства, в программе зарубежной литературы останутся те русские писатели, творчество которых или они сами тесно связаны с Украиной. Среди них Николай Гоголь, Владимир Короленко, Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров. Полный запрет на преподавание русского языка в школах был введен местными властями в Киеве, Николаевской, Одесской областях и др. Были закрыты кафедры преподавания русского языка в вузах. 21 октября 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русский язык "должен исчезнуть с территории Украины вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов населения".

Из библиотечных фондов стали изымать произведения русской литературы. Только с февраля по ноябрь 2022 года в публичных библиотеках Украины было списано около 11 млн книг на русском языке. Кроме того, в июне 2022 года. Верховной радой был принят закон, запрещающий к ввозу в страну книг и издательской продукции из России (подписан президентом в июне 2023 года), запрещены российская музыка и гастроли российских исполнителей. Начался демонтаж памятников русским писателям, в том числе Александру Пушкину (в 2022-2023 годах снесено более 30 памятников поэту), были переименованы топонимы, связанные с именами классиков русской и советской литературы, и другие.

27 января 2023 года администрация Киево-Могилянской академии, одного из самых старых и престижных вузов на Украине, официально запретила использование русского языка в межличностном общении. Это решение поддержал уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь, который предложил распространить данную практику на все высшие учебные заведения страны.

В продолжение политики по запрету русского языка 9 ноября 2023 года украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания полностью ограничил трансляцию 16 видеосервисов, которые позволяют смотреть российские телеканалы и фильмы. В перечень запрещенных попали, в частности, онлайн-кинотеатры "Амедиатека", Filmix, платформа Kion.