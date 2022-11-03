Случаи обменов пленными после начала специальной военной операции на Украине

3 ноября стало известно об обмене пленными по формуле "107 на 107"

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 ноября 2022 года Министерство обороны РФ сообщило, что с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских граждан. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, из общего числа освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик. Минобороны РФ не комментирует каждый случай обмена пленными в ходе специальной военной операции (СВО). Как заявлял 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "в целом обменный процесс постоянно идет в том или ином виде".

О первом после начала СВО обмене сообщила 21 марта 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подтвердила ранее появившиеся сведения о том, что девять российских военнослужащих вернулись домой в обмен на мэра Мелитополя Ивана Федорова (российские войска установили контроль над этим городом 26 февраля).

23 марта Министерство иностранных дел РФ сообщило, что состоялся второй обмен пленными. На следующий день Татьяна Москалькова уточнила, что он был произведен по формуле 10 на 10. Также состоялся обмен 11 гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", оказавшихся в плену после начала спецоперации.

5 апреля Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что Россия и Украина провели обмен в формате 86 на 86 человек.

29 июня состоялся крупнейший после начала СВО обмен пленными 144 на 144. На следующий день представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинцев обменяли на военнослужащих ВС РФ, а также бойцов ДНР и ЛНР. Он отметил, что обмен прошел по указанию верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

22 сентября Пушилин рассказал об очередном обмене пленными с Украиной. Тогда были освобождены 55 военнослужащих союзных сил, в том числе четыре рядовых ДНР и один ефрейтор ЛНР. Кроме того, Киев передал российской стороне украинского политика Виктора Медведчука, задержанного украинскими силовыми органами в апреле Киеву были возвращены 215 человек, в том числе представители украинских националистических батальонов.

13 октября в МО РФ сообщили, что 20 российских военнопленных в результате переговоров были возвращены с подконтрольных Киеву территорий Украины.

17 октября Минобороны сообщило, что в результате обмена на родину возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 г. Украинской стороне были переданы 108 женщин-военнослужащих ВСУ.

29 октября, по данным Минобороны, в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 50 российских военнослужащих. По словам Пушилина, обмен пленными проходил по формуле "50 на 50".