Как в Китае боролись с распространением COVID-19

С 8 января 2023 года для приезжающих в эту страну отменяется обязательный карантин

ТАСС-ДОСЬЕ. С 8 января 2023 года для приезжающих в Китай отменяется обязательный карантин, введенный на фоне распространения COVID-19 в 2020 году. Теперь тем, кто собирается посетить КНР, достаточно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 48 часов до отправления, и передать его китайской таможне вместе с декларацией о состоянии здоровья.

Вспышка заболевания

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Вскоре было установлено, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа (SARS-CoV-2). 22 января 2020 года ВОЗ назвала вспышку заболевания "национальной чрезвычайной ситуацией" для Китая. 30 января ВОЗ признала вспышку эпидемии международной чрезвычайной ситуацией, а 11 марта объявила о пандемии заболевания, получившего название COVID-19 (от Corona Virus Disease, т. е. "болезнь, вызываемая коронавирусом", выявленным в 2019 году).

Карантинные меры в Ухане были введены еще 23 января - жителям запретили покидать город, было прекращено транспортное сообщение. 24 января карантин был введен во всех городах провинции Хубэй, по всей стране были отменены мероприятия, приуроченные к празднованию нового года по китайскому календарю, закрыли кинотеатры и туристические объекты. Не соблюдавшие карантинные меры подпадали под статью 115 УК КНР "Преступление, угрожающее общественной безопасности, опасным способом", которая предусматривает тюремные сроки.

В середине февраля 2020 года количество инфицированных в Китае достигло пика - 15 тыс. за сутки. В дальнейшем благодаря противоэпидемическим мероприятиям властей по принципу "нулевой терпимости" к COVID-19 (строгий карантин и санкции за его несоблюдение, ограничение на перемещение, введение в эксплуатацию новых госпиталей и др.), а также международной помощи темпы прироста существенно снизились. Так, достигнув к концу февраля 2020 года с начала эпидемии отметки в 80 тыс. зараженных, к концу 2021 года эта цифра увеличилась лишь на 35 тыс. (115 тыс.; 4,6 тыс. умерших).

Ситуация в 2022 году

В начале 2022 года международные и китайские эксперты, принимая во внимание меры властей КНР по ограничению распространения COVID-19 и массовую вакцинацию (к началу 2022 года в Китае было сделано 2,7 млрд прививок, хотя бы одну дозу получили 89% жителей, более 85% - вакцинированы двумя дозами), заявляли о том, что среди всех стран Китай справился с коронавирусом наилучшим образом. И даже несмотря на распространение в мире штамма "омикрон", Китай не стал переносить сроки проведения Олимпиады в Пекине (февраль 2022 года), приняв строжайшие меры предосторожности. В частности, была предусмотрена так называемая система замкнутого цикла, подразумевающая минимизацию контактов с внешним миром, согласованные условия пребывания, питания, передвижения.; прибывающие на Олимпиаду лица должны были быть вакцинированы как минимум за 14 дней до поездки в Китай, иностранные болельщики не были допущены на соревнования.

Однако уже в марте в Китае был зафиксирован рост числа бессимптомных носителей коронавируса во множестве городов, в том числе в финансовой столице Китая Шанхае с населением порядка 25 млн человек. Это привело к ужесточению противоэпидемических мер, названных в некоторых СМИ самыми жесткими с 2020 года. Локдаун для некоторых районов мегаполиса начали вводить с 28 марта, а 1 апреля закрыли уже весь город. Власти Шанхая смягчили противоэпидемические меры и отменили домашний карантин для большей части жителей города лишь в июне.

1 сентября ввели локдаун из-за COVID-19 власти города Чэнду (административный центр провинции Сычуань, юго-запад Китая) с населением 21 млн человек (с 1 по 4 сентября там было проведено массовое ПЦР-тестирование; в последние две недели августа было зафиксировано 600 заболевших COVID-19 и около 300 бессимптомных носителей коронавируса).

В ноябре начала ухудшаться эпидемическая обстановка в 13-миллионном Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, центральный Китай). Росту заболеваемости в городе предшествовала вспышка на местном заводе по производству телефонов iPhone тайваньской компании Foxconn. Накануне рабочие завода вышли на массовые протесты из-за противоэпидемических ограничений и задержки выплат. Это вылилось в стычки с силами правопорядка. 24 ноября власти Чжэнчжоу объявили о введении локдауна на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом (отменен 30 ноября).

В конце ноября в Пекине, Шанхае, Нанкине, Чунцине, Ухане и других китайских городах прошли протесты. Одним из поводов для массовых акций послужил произошедший 24 ноября пожар в многоэтажном доме в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (погибли 10 человек). В китайских СМИ появлялась неподтвержденная информация, что из-за локдауна пожарные не смогли своевременно добраться до места ЧП, а жители покинуть свои квартиры. Власти это опровергли. Участники акций критиковали чрезмерно жесткие меры властей Китая по борьбе с COVID-19, требуя отмены локдаунов и возвращения к нормальной жизни. После протестов власти заявили о необходимости оптимизировать меры профилактики, а китайские СМИ начали публиковать информацию об относительной безвредности штамма "омикрон".

7 декабря власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране. С этого времени введение зон высокого риска осуществляется не по территориально-административным единицам, а "по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам". Кроме того, бессимптомные инфицированные и люди с легким течением болезни могут выбирать между карантином в медицинском учреждении и домашней самоизоляцией. Также было отменено обязательное ПЦР-тестирование для категорий населения, чья работа не связана с повышенным риском заражения или не подразумевает контактов с детьми или лицами пожилого возраста. Сертификат о ПЦР-тестировании не нужен при путешествиях между регионами КНР, крупные компании и организации оставляют за собой право самостоятельно определять меры профилактики и борьбы с распространением COVID-19.

После ослабления антиковидных ограничений в Китае было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают медицинские специалисты, это ослабленные штаммы, вследствие чего болезнь протекает преимущественно в щадящей форме, вероятность летального исхода чрезвычайно низкая. 26 декабря Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения сообщил о том, что, по решению Госсовета КНР, COVID-19 будет исключен из списка заболеваний так называемого класса "А", в отношении которых действуют особые ограничения пограничного контроля.