Кого из бывших губернаторов приговорили к реальным срокам заключения

Всего с 1996 года к уголовной ответственности привлекли 20 действующих и 15 бывших глав регионов

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 января 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в более 450 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, бывший глава региона признан виновным в незаконном хранении оружия. ТАСС подготовил материал о том, кто еще из бывших глав регионов был приговорен к реальным срокам заключения.

Статистика

Всего в России с 1996 года к уголовной ответственности были привлечены 20 действующих и 15 бывших глав регионов. Из них 19 человек, включая Ивана Белозерцева, приговорены судом к лишению свободы. При этом 13 бывших глав регионов получили реальные сроки заключения, 6 - условные.

В отношении четверых - Александра Хорошавина (Сахалинская область), Никиты Белых (Кировская область), Вячеслава Гайзера (Республика Коми) и Сергея Фургала (Хабаровский край) - были возбуждены новые уголовные дела. Гайзеру, Хорошавину и Белых по ним уже вынесены вердикты. Следствие по второму делу Фургала завершено.

Самым суровым из тех, что российские суды выносили в отношении экс-губернаторов, стал приговор бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу - 22 года колонии строгого режима.

Сергей Фургал - 22 года

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года. 9 июля 2020 года его задержали по подозрению в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На следующий день Фургал был арестован. 20 июля того же года президент РФ отрешил его от должности в связи с утратой доверия главы государства. В конце 2021 года стало известно, что в отношении Фургала и других лиц было заведено еще несколько уголовных дел по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконном участии в предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества и другом. Эти уголовные дела связаны с хищением активов МСП Банка, их объединили в одно производство. 2 февраля 2023 года коллегия присяжных заседателей признала бывшего губернатора виновным в организации убийств и покушения на убийство, а также в незаконном приобретении оружия. 10 февраля 2023 года Люберецкий горсуд Московской области приговорил Сергея Фургала к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийствах и покушении на убийство. При этом из приговора исключили эпизоды с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности. Дело о хищении активов банка направлено в суд.

Александр Хорошавин - 15 лет

Александр Хорошавин возглавил Сахалинскую область в 2007 году. 3 марта 2015 года он был задержан по подозрению в получении взятки. 25 марта 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Хорошавин был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства. Экс-глава Сахалина был обвинен в получении от местных предпринимателей взяток на общую сумму 522 млн рублей, а также легализации незаконно полученных денежных средств. 9 февраля 2018 года суд Южно-Сахалинска приговорил его к лишению свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. 20 июня 2018 года стало известно, что СК России предъявил Хорошавину обвинения по еще 20 фактам получения взяток от граждан, планировавших принять участие в выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска в 2014 году. Общая сумма взяток составила более 100 млн рублей. 28 апреля 2022 года Южно-Сахалинский городской суд признал экс-губернатора виновным по данному делу. С учетом первого приговора общий срок лишения свободы составил 15 лет.

Леонид Маркелов - 13 лет

Леонид Маркелов возглавлял Республику Марий Эл с 2001 года. 6 апреля 2017 года президент РФ принял отставку главы Марий Эл по его личной просьбе. Спустя несколько дней, 13 апреля, Маркелов был задержан по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, глава республики получил от учредителя птицефабрики "Акашевская" более 235 млн рублей за оказание покровительства. Позднее Маркелову были предъявлены обвинения в незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину он не признал. 24 февраля 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил бывшего главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 235,3 млн рублей.

Вячеслав Гайзер - 11 лет

18 сентября 2015 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении действующего главы Коми Вячеслава Гайзера и некоторых других лиц уголовное дело о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, участники преступной группы незаконно завладели высокорентабельными предприятиями региона. 30 сентября 2015 года Гайзер был отправлен в отставку в связи с утратой доверия главы государства. Позднее ему были предъявлены новые обвинения: в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и в получении взяток. Ущерб, причиненный республике, составил порядка 4,5 млрд рублей. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал Вячеслава Гайзера виновным в мошенничестве, легализации имущества, получении взяток и приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. В июле 2020 года экс-главе Коми предъявили обвинение в превышении полномочий при выделении земельных участков под строительство в Сыктывкаре, нанесенный ущерб был оценен в 8,8 млн рублей. 20 апреля 2021 года суд приговорил Гайзера к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, но освободил его от наказания в связи с истечением срок давности уголовного преследования.

Александр Соловьев - 10 лет

4 апреля 2017 года был задержан глава Удмуртии Александр Соловьев, руководивший республикой с 2014 года. В отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. В тот же день Соловьев был снял с должности в связи с утратой доверия президента РФ. Бывшему главе Удмуртии предъявили обвинение по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (на общую сумму более 140 млн рублей) от подрядных организаций, получивших госконтракты на строительство мостов. Соловьев полностью признал вину, однако впоследствии в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд республики приговорил его к лишению свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. 18 марта 2021 года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство бывшего главы Удмуртии, освободив его от тюремного наказания в связи с болезнью. Соловьев умер 24 июля 2023 года.

Вячеслав Дудка - 9 лет и 6 месяцев

Вячеслав Дудка возглавлял Тульскую область с 2005 года, в июле 2011 года сложил полномочия досрочно. 15 августа 2011 года в отношении экс-главы региона было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Он обвинялся в незаконном выделении корпорации "Гринн" земельного участка под строительство гипермаркета за вознаграждение в размере 40 млн рублей. 22 июля 2013 года Советский суд Тулы приговорил Дудку к лишению свободы на срок 9,5 года в исправительной колонии строгого режима и штрафу 900 тыс. рублей. 9 июня 2018 года он вышел на свободу на основании условно-досрочного освобождения.

Никита Белых - 8 лет лишения свободы

24 июня 2016 года в отношении Никиты Белых, который руководил Кировской областью с 2009 года, было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Белых был задержан с поличным в одном из московских ресторанов. 28 июля 2016 года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. По версии следствия, глава области получил от руководства двух предприятий региона около €600 тыс., пообещав им свое покровительство. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей. 6 июля 2021 года стало известно, что в отношении Белых возбудили новое дело о превышении должностных полномочий. Оно касалось неправомерного распределения денежных средств в ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация", в результате чего местному бюджету был причинен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. 26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Андрей Нелидов - 8 лет

24 сентября 2015 года в Петрозаводске был задержан экс-глава Республики Карелия (2010-2012), директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов. По версии следствия, в 2015 году он получил от предпринимателей более 4,6 млн рублей за предоставленную возможность беспрепятственной торговли на территории музея-заповедника. 2 марта 2018 года Петрозаводский суд приговорил Нелидова к 8 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 27,5 млн рублей. В конце марта 2021 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Николай Подгорнов - 7 лет

В феврале 1996 года в отношении губернатора Вологодской области Николая Подгорнова было возбуждено уголовное дело о взяточничестве. В мае того же года он был отстранен от должности. В ходе расследования Подгорнову также были предъявлены обвинения в хищениях, злоупотреблении служебным положением, присвоении авторских прав и другие - всего более 20 эпизодов по шести статьям Уголовного кодекса РФ. 2 декабря 1998 года Вологодский областной суд признал экс-губернатора виновным лишь в незаконном приобретении деталей к служебному автомобилю. Суд приговорил его к году лишения свободы условно, однако отменил приговор в связи с амнистией. В 1999 году Верховный суд РФ по иску прокуратуры отправил дело на новое рассмотрение. 28 октября 1999 года Подгорнов получил реальный срок заключения - 7 лет в колонии общего режима. 5 июня 2000 года он вышел на свободу по амнистии, объявленной в мае 2000 года.

Владимир Торлопов - 6 лет и 6 месяцев

6 октября 2016 года бывшему главе Республики Коми (2002-2010) Владимиру Торлопову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и легализации денежных средств. Обвинение было предъявлено в рамках расследования уголовного дела об организованном преступном сообществе в Коми, по которому проходили экс-глава республики Вячеслав Гайзер и несколько чиновников региона. Торлопов признал свою вину. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. При этом суд снял с экс-губернатора обвинения в создании организованного преступного сообщества. 12 июля 2021 года Ухтинский горсуд удовлетворил ходатайство Торлопова об условно-досрочном освобождении.

Николай Денин - 4 года

Глава Брянской области Николай Денин (возглавлял регион с 2004 года) 9 сентября 2014 года был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ, а 7 ноября 2014 года в отношении него было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в незаконном выделении в 2011-2012 годах более 21,8 млн рублей из областного резерва птицефабрике "Снежка", подконтрольной семье Денина. 19 ноября 2015 года Советский районный суд Брянска приговорил бывшего губернатора к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 21,8 млн рублей. В конце апреля 2018 года Денин был освобожден условно-досрочно.

Александр Прохоров - 3 года

В октябре 2000 года губернатор Смоленской области Александр Прохоров (возглавлял регион с 1998 года) стал фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании средств при реконструкции Старой Смоленской дороги. Согласно обвинению, область лишилась 56 млн рублей из 274 млн рублей, выделенных на дорожные работы. В 2002 году Прохоров проиграл выборы губернатора Смоленской области, заняв второе место. 30 января 2003 года ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий. 22 сентября 2004 года Ленинский районный суд Смоленска приговорил бывшего губернатора к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Прохоров был освобожден в зале суда по амнистии, объявленной к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.