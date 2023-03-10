Как российских спортсменов возвращали к участию в международных соревнованиях

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 марта 2023 г. проходивший в онлайн-формате конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации в нейтральном статусе. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как решается вопрос о возобновлении участия отечественных спортсменов в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г.

Ситуация к началу 2022 года, повод для отстранения

К началу 2022 г. российский спорт находился под сильным давлением из-за обвинений в допинге. От международных соревнований была отстранена Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), российские олимпийцы на Играх в Пекине в феврале 2022 г. были вынуждены выступать под нейтральным флагом.

После начала СВО к обвинениям в употреблении допинга добавились политические мотивы. 28 февраля 2022 г. Международный олимпийский комитет на фоне начала специальной операции ВС РФ на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в международных соревнованиях. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Следуя рекомендации МОК, от соревнований под своей эгидой российские клубы и сборные отстранили Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, Международная федерация хоккея, Международная федерация баскетбола, Международная федерация волейбола и Международная федерация гандбола. В индивидуальных видах спорта россияне были отстранены от соревнований, проводимых под эгидами Международного союза конькобежцев, Международного союза биатлонистов, Международной федерации лыжного спорта, Всемирной федерации стрельбы из лука, Международной федерации санного спорта, Всемирной федерации тхэквондо, Международной федерации плавания, Международной федерации фехтования и др. Международная федерация фехтования отстранила россиян 2 марта 2022 г., лишив их возможности выступить на чемпионате мира по фехтованию, состоявшемся в июле 2022 г. в Каире.

Также 3 марта 2022 г. МПК не допустил россиян до соревнований в рамках XIII зимних Паралимпийских игр в Пекине (Китай; 4-13 марта 2022 г.).

Федерации, отказавшиеся отстранять россиян в 2022 году

Ряд международных спортивных федераций (Международная шахматная федерация, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA), Международный союз велосипедистов, Международная федерация самбо и др.) не отстранил россиян от участия в соревнованиях. При этом отечественные спортсмены сохранили возможность выступать на международной арене лишь в нейтральном статусе. Были случаи, когда россиян, вопреки решениям международных ассоциаций, не допустили до выступлений организаторы отдельных турниров. Например, спортсмены из РФ не были допущены к участию в прошедшем в июне - июле 2022 г. Уимблдонском турнире. В ответ ATP и WTA обвинили организаторов в нарушении правил и решили не начислять рейтинговые очки за участие в Уимблдоне 2022 г.

4 марта Международная ассоциация бокса (International Boxing Association, IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под своей эгидой. 5 октября совет директоров IBA отменил это отстранение. Россияне получили право выступать на соревнованиях под эгидой организации под национальным флагом и с гимном страны. В заявлении IBA отмечалось, что "политика не должна иметь никакого влияния на спорт" и "всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия".

Условия для возобновления выступлений

Международная автомобильная ассоциация 1 марта 2022 г. разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений для пилотов, в частности, отказ от любой государственной символики (в том числе в соцсетях), упоминания о национальности, поддержке действий своей страны. К тому времени единственный российский гонщик "Формулы-1" Никита Мазепин уже лишился места пилота из-за расторжения контракта. Наиболее успешная раллийная команда России "Камаз-мастер" отказалась принимать эти условия.

1 октября 2022 г. глава МОК Томас Бах предложил по похожему принципу допускать россиян и в других видах спорта. Российское спортивное сообщество встретило это предложение негативно, сравнив его с предательством и назвав принуждением к нарушению законов России и Олимпийской хартии.

Дискуссия о возможности допуска россиян к международным соревнованиям

9 декабря 2022 г. на Олимпийском саммите было решено оставить санкции против России в силе.

25 января 2023 г. МОК выступил с рекомендацией о допуске к международным соревнованиям в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции РФ на Украине.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил российским спортсменам принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе выступить на Азиатских играх, при соблюдении условий МОК. Так, с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай) пройдут летние Азиатские игры, в программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин Азиатские игры станут квалификацией на XXXIII летние Олимпийские игры 2024 г. в Париже (Франция). Исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх позднее заявил, что организация разработает специальную систему распределения квот на ОИ-2024 для российских спортсменов, если они будут выступать в Азиатском регионе.

31 января президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что россияне должны участвовать в международных соревнованиях на тех же условиях, что и спортсмены других стран. При этом он подчеркнул, что "дополнительные условия и критерии нами не приветствуются, в особенности те, которые включают некую политическую составляющую, абсолютно неприемлемую для олимпийского движения".

2 февраля МОК пояснил, что рекомендации от 25 января по возвращению российских спортсменов касались только соревнований в Азии и не относились к Олимпиаде 2024 г. При этом Международный олимпийский комитет продолжает разрабатывать варианты допуска россиян к Играм в Париже в качестве нейтральных атлетов.