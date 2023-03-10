Что известно о притеснении Украинской православной церкви

От монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви потребовали покинуть монастырь до 29 марта "в связи с расторжением договора аренды"

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 марта 2023 года был обнародован документ за подписью и.о. гендиректора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Минкультуры Украины, который требует от монахов Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть монастырь до 29 марта текущего года "в связи с расторжением договора аренды".

Статус православных религиозных объединений на Украине

В октябре 1990 года Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) учредил из более 20 епархий на территории Украинской ССР самоуправляемую Украинскую православную церковь (УПЦ) с правами широкой автономии в составе РПЦ. 27 мая 2022 года собор УПЦ, прошедший в Киеве, принял решение о своей "полной самостоятельности и независимости", внеся соответствующие изменения в устав. Кроме того, собор выразил несогласие с поддержкой Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (Гундяевым) специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. 7 июня 2022 года Священный синод РПЦ заявил, что изменение статуса УПЦ возможно только в рамках канонической (т. е. законной с точки зрения церковного права) процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви.

Параллельно с УПЦ на Украине до декабря 2018 года действовали две крупные неканонические религиозные организации: самопровозглашенные "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ) и "Украинская православная церковь Киевского патриархата". После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти начали активно выдвигать идею создания в стране из нескольких раскольнических группировок новой поместной церкви, которая не была бы связана с канонической Украинской православной церковью и русской церковной традицией. В сентябре 2018 года Константинопольская патриархия заявила о готовности создать под своим патронажем автокефальную церковь на Украине. Синод РПЦ заявил о незаконности действий Константинополя и принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью. 15 декабря 2018 года в Киеве при участии президента Украины Петра Порошенко и делегатов Константинопольской православной церкви на базе так называемого Киевского патриархата и УАПЦ была образована новая религиозная организация, получившая название "Православная церковь Украины" (ПЦУ).

Захваты храмов УПЦ до 2022 года

Начиная с 1989 года группы украинских националистов, сторонники униатской и автокефальной украинской церкви регулярно организовывали захваты и нападения на православные храмы Украинской православной церкви. Поддержку им оказывали как местные власти, так и представители различных организаций украинских националистов. После государственного переворота в феврале 2014 года "Киевский патриархат" активизировал агрессивные действия в отношении приходов УПЦ. По данным Украинской православной церкви, в 2014-2016 годах было захвачено 40 храмов УПЦ. В 2017 году еще 19 храмов УПЦ подверглись нападениям радикалов, в 2018 году - более 10.

Кроме того, в 2018 году на Украине фактически началась подготовка передачи храмов и имущества УПЦ новой религиозной организации, подконтрольной Константинопольскому патриархату.

29 ноября 2018 года в Киево-Печерской лавре спецкомиссия Минкультуры при участии Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального историко-культурного Киево-Печерского заповедника начала опись церковных ценностей, которые были переданы монастырю после его возрождения в 1988 г. Подобная проверка проводилась впервые за 30 лет. Руководитель ПЦУ Епифаний Думенко неоднократно заявлял, что его структура будет добиваться передачи в свое распоряжение главных монастырей УПЦ - Киево-Печерской и Почаевской лавр.

24 декабря 2019 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич) сообщил, что под юрисдикцию ПЦУ добровольно перешли 78 приходов Украинской православной церкви. Еще 220 приходов были незаконно перерегистрированы и приписаны к ПЦУ, а около 100 храмов захвачены рейдерским способом.

6 октября 2021 года митрополит Антоний рассказал, что было зафиксировано около 500 преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, а также 144 случая захвата раскольниками храмов УПЦ.

Закон "о переименовании" УПЦ

В 2016 году в Верховную раду было внесено несколько законопроектов, позволяющих ограничивать или запрещать деятельность УПЦ, передавать ее храмы другой юрисдикции. Более 300 тыс. граждан Украины подписали обращение с требованием не допустить принятия в Раде этих документов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к лидерам стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция), генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Папе Римскому Франциску с призывом воспрепятствовать дискриминации православных на Украине. В 2017 году под давлением общественности Рада отложила обсуждение законопроектов. Однако спустя год парламент вернулся к их рассмотрению.

20 декабря 2018 года Верховная рада приняла поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях" 1991 года, инициированные депутатами от "Народного фронта" и "Самопомощи". 22 декабря 2018 года документ подписал президент Петр Порошенко. Согласно поправкам, религиозные организации, центр которых находится в России, обязаны сообщать об этом в своем полном официальном названии. Фактически закон обязал Украинскую православную церковь изменить свое название на "Российскую православную церковь в Украине". В противном случае устав УПЦ утрачивает юридическую силу, что, как следствие, влечет приостановку всех действующих договоров на аренду храмов и других помещений, пользование землей и т. п. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов отмечал, что подобный механизм позволяет украинским властям отобрать у УПЦ храмы, передав их ПЦУ.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ. Минкультуры подало на это решение апелляцию, однако 22 июля того же года Шестой апелляционный суд Киева отказал в ее удовлетворении. 16 декабря 2019 года Верховный суд Украины также оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры. Одновременно в апреле 2019 года Конституционный суд по предоставлению 49 народных депутатов Украины начал разбирательство о соответствии закона о переименовании конституции.

Разбирательство продолжалось три года. 27 декабря 2022 года Конституционный суд признал закон соответствующим конституции. Согласно этому решению, Госслужба этнополитики и свободы совести Украины в течение месяца со дня вступления документа в силу должна провести экспертизу уставных документов УПЦ на предмет связи с РПЦ. Председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) заявил, что требования закона о переименовании к Украинской православной церкви отношения не имеют. По его словам, в уставных документах УПЦ, заявившей в мае 2022 года о независимости, зафиксировано, что церковь "не управляется никакими центрами за рубежом, а ее административный центр находится в Киеве".

Закон об упрощении перехода приходов в другую юрисдикцию

17 января 2019 года Верховная рада приняла поправки в ряд законов, касающиеся подчиненности религиозных организаций (подписаны 28 января 2019 года). Документ, подготовленный депутатами "Народного фронта", "Блока Петра Порошенко" и "Самопомощи", законодательно регулирует принадлежность лиц к религиозной общине и порядок перехода приходов из одной юрисдикции в другую. Первоначально законопроект содержал положения о "самоидентификации члена религиозной общины", которым при желании мог стать любой гражданин, и давал право местным органам власти решать вопрос о смене подчиненности религиозных организаций. После протестов православной общественности эти положения были исключены из закона. В его окончательном варианте изменение принадлежности храмов от одной юрисдикции к другой возможно по решению не менее двух третей членов религиозной общины (в первой редакции предполагалось принятие такого решения простым большинством голосов).

Захваты храмов в 2022-2023 годах

В 2022 году, после начала специальной военной операции РФ на Украине, участились нападения на храмы УПЦ со стороны украинских националистов и представителей ПЦУ. Местные власти различного уровня стали издавать распоряжения о запрете деятельности УПЦ на своей территории, а также о передаче православных храмов ПЦУ. Всего с марта 2022 года по февраль 2023 года было зафиксировано 81 решение местных властей о запрете деятельности религиозных организаций УПЦ. Советы Львовской, Кировоградской, Черновицкой и Ровенской областей призвали Верховную раду запретить УПЦ на территории страны.

По данным главы юридической службы УПЦ, в 2022 году и в январе - феврале 2023 года произошло около 300 рейдерских захватов общин УПЦ. Кроме того, зафиксировано 10 случаев вандализма в отношении православных храмов.

15 ноября 2022 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением лишить УПЦ прав на аренду Киево-Печерской и Свято-Успенской Почаевской лавр и передать их раскольнической ПЦУ. 2 декабря 2022 г. в Единый государственный реестр Украины было внесено юридическое лицо "Киево-Печерская лавра Православной церкви Украины", что при соответствующем решении властей Украины позволяет переоформить имущество и помещения монастыря канонической УПЦ на ПЦУ.

С 1 января 2023 года по инициативе Минкультуры Украины дирекция Киево-Печерского историко-культурного заповедника в одностороннем порядке прекратила действие договоров аренды Успенского собора и Трапезной церкви с УПЦ. В результате монахам лавры был закрыт доступ в эти храмы.

7 января 2023 года в Успенском соборе под охраной более трех тысяч силовиков было организовано "богослужение" лидера раскольнической ПЦУ Епифания Думенко. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) назвал произошедшее "бесовщиной".

15 февраля 2023 года Хозяйственный суд Киева постановил снести часовню УПЦ, расположенную в центре столицы страны рядом с местом, где некогда находилась Десятинная церковь - первый каменный храм на Руси.

Репрессивная кампания властей в отношении священнослужителей УПЦ

Начиная с октября 2022 года Служба безопасности Украины провела порядка 100 обысков в монастырях, храмах и административных зданиях епархий УПЦ по всей Украине. В качестве мотивировки своих действий представители спецслужбы заявляли о причастности служителей церкви "к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины, и разжигание религиозной розни". В частности, 22 ноября сотрудники СБУ провели масштабные обыски в Киево-Печерской лавре, назвав их "контрразведывательными мероприятиями", призванными не допустить "использования монастыря как ячейки Русского мира".

С осени 2022 года стали проводиться аресты архиереев и священнослужителей УПЦ, в отношении них также стали вводить персональные санкции. Так, под санкции подпали наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел (Лебедь), находящийся на покое митрополит Иосиф (Масленников), управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), председатель отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) и другие иерархи и священнослужители УПЦ.

По информации СБУ, в 2022 году спецслужба возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" были подвергнуты митрополиты Васильковский Иоасаф (Губень), Тульчинский Ионафан (Елецких), Вышгородский Павел, митрополит Черкасский Феодосий (Снегирев) и др. В феврале 2023 года украинский суд приговорил к 7 годам тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с Россией священника УПЦ, захваченного украинскими силовиками на подконтрольной им территории Краснолиманского района ДНР.

Украинского гражданства были лишены 18 епископов и священнослужителей УПЦ. В их числе митрополиты Ионафан и Мелетий, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней (Середний), наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений (Яковенко), митрополит Хустский Марк (Петровцев), архиепископы Бучанский Пантелеймон (Бащук) и Арцизский Виктор (Быков) и др.

Законодательные инициативы по запрету УПЦ на Украине

2 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по сути, направленное на запрет УПЦ. Документ поручил правительству внести на рассмотрение Верховной рады "законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций". Государственной службе по этнополитике и свободе совести было поручено провести религиоведческую экспертизу устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью. Кроме того, документ предписал проверить наличие правовых оснований и соблюдение условий использования УПЦ госимущества, которое находится на территории Киево-Печерской лавры. Силовым структурам было поручено "активизировать мероприятия по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины".

9 декабря 2022 года профильные комитеты одобрили и рекомендовали Верховной раде рассмотреть четыре законопроекта, внесенных депутатами фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и другими, касающихся ограничения прав, лишения имущества и запрета религиозных организаций, принадлежащих УПЦ.

Первый документ направлен на лишение налоговых льгот "религиозных организаций, связанных с РПЦ". Второй законопроект предлагает принять обращение Верховной рады к кабмину Украины о передаче в безвозмездное пользование ПЦУ Почаевской и Киево-Печерской лавр.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования деятельности религиозных организаций" упрощает процедуру перехода общин (приходов), епархий, монастырей и других структур УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Документ в том числе предусматривает возможность смены подчиненности епархий, монастырей, братств, миссий, для чего требуется простое большинство голосов их "общего собрания" (при этом состав участников данного собрания в законопроекте никак не регламентируется, что оставляет широкое поле для злоупотреблений). Проект закона также устанавливает запрет передавать государственное или коммунальное имущество в аренду, безвозмездное пользование или ссуду религиозной организации, связанной с РПЦ.

Законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" де-факто запрещает деятельность УПЦ и лишает церковь права на владение и пользование имуществом. Вводится запрет на использование слова "православный" в названии любых организаций, за исключением получивших разрешение или подчиненных раскольнической ПЦУ. Документ также устанавливает запрет деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РПЦ (фактически - общин УПЦ). Их договоры с юридическими лицами Украины, связанные с использованием имущества, должны быть прекращены досрочно.

19 января 2023 года кабинет министров Украины представил в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций". Документ вводит запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых находится в России. Законопроект разрешает в судебном порядке - по иску прокурора или Государственной службы по этнополитике и свободе совести - прекращать деятельность религиозных организаций в случае выявления каких-либо нарушений законодательства.

30 января 2023 года предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) направил обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с притеснениями со стороны украинских властей. В УПЦ охарактеризовали происходящее на Украине как дискриминацию граждан по религиозному признаку и выразили надежду на получение "поддержки и защиты на международном уровне".

1 февраля 2023 года Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины опубликовала результаты религиоведческой экспертизы устава УПЦ. Ведомство заявило о наличии церковно-канонической связи УПЦ с Русской православной церковью. Согласно решению Госэтнополитики, "нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ" свидетельствует о том, что "УПЦ продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения". В Украинской православной церкви назвали эти выводы "грубой манипуляцией и попыткой нарушения права на свободу вероисповедания".

Статистические данные

Согласно "Отчету о сети религиозных организаций в Украине по состоянию на 1 января 2021 года", опубликованному Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, УПЦ являлась крупнейшей конфессией на Украине. Из зарегистрированных в стране 37 049 религиозных организаций 12 406 относились к УПЦ.

По данным УПЦ, по состоянию на 29 декабря 2022 года в церкви было 53 епархии и 114 архиереев, 12 148 приходов, 12 551 священник. В 262 монастырях на территории Украины проживали 4 620 монахов и монахинь. В 18 духовных учебных заведениях УПЦ учились 1 154 студента дневной формы обучения. Крупнейшие монастыри: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра и Свято-Успенская Почаевская лавра.

В отчете Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести указывается, что на 1 января 2021 года под юрисдикцией т. н. Православной церкви Украины находилось 7 188 общин, 79 монастырей, 233 монашествующих, 4 572 священнослужителя, 26 учебных заведений с 635 учащимися.