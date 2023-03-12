Как строил карьеру новый министр обороны Китая Ли Шанфу

Он служил на космодроме Сичан 31 год

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Всекитайское собрание народных представителей (парламент) в воскресенье утвердило назначение генерала Ли Шанфу на должность министра обороны КНР.

Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду (административный центр юго-западной китайской провинции Сычуань). Он военный во втором поколении - его отец Ли Шаочжу участвовал в гражданской войне в Китае, а также в антияпонской войне и дослужился до заместителя командующего железнодорожными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

30 лет на космодроме

С 1978 по 1982 год Ли Шанфу учился в Оборонном научно-техническом университете НОАК (город Чанша, административный центр провинции Хунань). После окончания вуза он в качестве технического специалиста начал работу на космодроме Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Именно с космосом связана большая часть карьеры Ли Шанфу - он служил на космодроме в общей сложности 31 год. В 2003 году, в возрасте 45 лет, Ли Шанфу был назначен на должность начальника космодрома, а в 2006 году получил звание генерал-майора.

Во время его руководства в 2007 году космодром Сичан принял участие в испытаниях китайского противоспутникового оружия. С его территории с мобильной пусковой установки была запущена ракета, которая поразила на орбите китайский метеоспутник. В 2010 году с космодрома была запущена автоматическая лунная миссия "Чанъэ-2".

Другие должности

В 2013 году Ли Шанфу стал начальником штаба Главного управления вооружений и военной техники НОАК, которое отвечало за техническое переоснащение вооруженных сил и разработку новых вооружений, а в 2014 году был назначен на должность замначальника этого ведомства.

В 2016 году Ли Шанфу стал заместителем командующего и начальником штаба Войск стратегической поддержки НОАК, которые были созданы в результате инициированной в 2015 году масштабной военной реформы. В сентябре 2017 года его назначили начальником Управления развития вооружений Центрального военного совета КНР, которое также было создано в результате реформы. На этом посту он сменил Чжан Юся, который был назначен заместителем председателя Центрального военного совета НОАК.

По итогам XIX съезда Коммунистической партии Китая в 2017 году Ли Шанфу вошел в состав Центрального комитета, а в 2019 году получил звание генерала.

В сентябре 2018 года Ли Шанфу попал под санкции правительства США за то, что, как утверждает американское правительство, санкционировал покупку Китаем российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и 10 истребителей Су-35. В частности, ему нельзя пользоваться услугами американской финансовой системы и запрещен въезд в США. По мнению китайских обозревателей, это может осложнить контакты между оборонными ведомствами двух стран.