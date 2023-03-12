Что известно о кинопремии "Оскар"

В Лос-Анджелесе 12 марта пройдет 95-я церемония вручения наград

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе, в театре Dolby, пройдет 95-я церемония вручения премии "Оскар". ТАСС подготовил материал об истории этой премии, правилах ее присуждения и лауреатах.

История премии

"Оскар" присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Вручать награды в области кино предложил в 1927 году один из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луис Майер.

Первая церемония награждения состоялась 16 мая 1929 году в Лос-Анджелесе в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Лучшим фильмом стала картина "Крылья" Уильяма Уэллмана, специального приза были удостоены Чарли Чаплин за фильм "Цирк" и первый в мире полнометражный звуковой фильм "Певец джаза", лучшим актером был признан Эмиль Яннингс (Германия), сыгравший в фильмах "Путь всякой плоти" и "Последний приказ".

Первоначально лауреаты "Оскаров" объявлялись за три месяца до награждения, затем их имена стали сообщать газетам накануне вручения, а с 1941 года карточки с именами победителей запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

В 1930 года состоялась первая радиотрансляция церемонии, в 1953 году - телевизионная трансляция на США и Канаду. В настоящее время "Оскар" транслируют почти во всех странах мира.

С 2002 года награды вручают на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название Kodak).

Название премии и статуэтка

Официальное название премии - "Награда Академии за заслуги". Неофициальное - "Оскар". Оно закрепилось за ней в 1930-е годы, когда так стали называть статуэтку, вручаемую ее лауреатам. Приз представляет собой позолоченную фигурку рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего перед собой меч. Его авторы - художник Седрик Гиббонс и скульптор Джордж Стэнли. "Оскаром", по одной из версий, рыцаря назвала библиотекарь Академии Маргарет Херрик, которой он напомнил ее кузена, носившего прозвище "дядя Оскар".

Изначально награда изготавливалась из бронзы. Во время Второй мировой войны из-за дефицита металла Академия вручала статуэтки из гипса, впоследствии их стали выполнять из британия (сплав олова и сурьмы). С 2016 года они изготавливаются из бронзы, покрытой 24-каратным золотом. Высота статуэтки - 34 см, масса - 3,85 кг. С тыльной стороны на катушку наносится гравировка с уникальным номером, на статуэтке также крепятся таблички с именем лауреата. Всего к 2023 году их было вручено 3 140.

Регламент

На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. В настоящее время премия присуждается в 23 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший иностранный художественный фильм", "Лучший анимационный полнометражный фильм".

Лауреаты "Оскара" определяются по итогам голосования членов Американской киноакадемии. Сегодня в ее составе более 10 тыс. человек, они разделены на 17 гильдий (отделений) по различным профессиям (актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и т. д.).

На первом этапе голосования представители каждой профессии выбирают кандидатов на премию в своих категориях (лучшего актера выбирают актеры, лучшего режиссера - режиссеры и т. д.), за претендентов в номинации "Лучший фильм" голосуют все члены Академии, а лучший фильм на иностранном языке определяется комитетом в составе представителей всех гильдий. После официального объявления номинантов проводится второй этап голосования, в его ходе голоса за лауреатов отдают академики всех гильдий. Лауреатов специальных премий, которые вручаются нерегулярно, определяют специальные комитеты Академии. В число спецпремий входят почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, премии в области науки и техники, награды им. Гордона Сойера (за технологические достижения), Джина Хершолта (за гуманитарные заслуги), Ирвинга Тальберга (за продюсерский вклад).

Новые стандарты

С 2024 года начнут действовать новые стандарты, которых должны будут придерживаться авторы картин, претендующие на премию в номинации "Лучший фильм". Так, ведущую роль второго плана должен играть представитель расовых меньшинств, не менее 30% исполнителей второстепенных ролей должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людьми с ограниченными возможностями, аналогичные требования также применяются и к остальным привлеченным к работе над картиной (техперсонал, дистрибуторы, маркетологи, кинопрокатчики и т. п.), а основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями. По меньшей мере необходимо соблюсти два стандарта.

Рекорды

Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец. Возвращение короля" (2003, Питер Джексон). Лидером по количеству полученных как наград, так и номинаций - 26 и 59 - является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн, удостоившаяся статуэтки в номинации "Лучшая актриса" четыре раза. Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, получившему четыре "Оскара".

Рекорд по просмотрам принадлежит 70-й церемонии вручения "Оскаров" (1998) - 57,2 млн зрителей, антирекорд установила 93-я церемония (2021) - 10,4 млн.

Лауреаты из СССР и России

Советские и российские фильмы шесть раз становились лауреатами "Оскара". В 1943 году победителем в категории "Лучший документальный фильм" стал "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина (1942). Четыре картины получали награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке": в 1969 году - "Война и мир" Сергея Бондарчука, в 1976 году - "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (совместное производство СССР и Японии), в 1981 году - "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, в 1995 году - "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова. В 2000 году премии в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" был удостоен мультфильм Александра Петрова "Старик и море".

Оскар-2023

Номинанты на 95-ю церемонию были объявлены 24 января 2023 года Лидером по количеству номинаций - 11 - стала фантастическая комедия "Все везде и сразу" режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. Кроме этой ленты, за звание лучшего фильма борются картины "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона, "Говорят женщины" Сары Полли, "Тар" Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински и "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, а также биографический фильм "Элвис" австралийца База Лурмана, трагикомедия Мартина Макдоны "Банши Инишерина" совместного производства США, Великобритании и Ирландии и британо-американо-германская экранизация романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" швейцарского режиссера Эдварда Бергера.

В премии за лучшую режиссуру представлены Стивен Спилберг, Мартин Макдона, Тодд Филд, Рубен Эстлунд, а также Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Номинации в категории "Лучшая актриса" в этот раз удостоились Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райзборо ("Ради Лесли"), Мишель Уильямс ("Фабельманы") и Мишель Йео ("Все везде и сразу"). За звание "Лучшего актера" поборются Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить").

В категории "Лучший фильм на иностранном языке", помимо "На Западном фронте без перемен", представлены аргентино-американская драма "Аргентина, 1985", бельгийская драма "Близко", польский драматический роуд-муви "Иа" и ирландская драма "Тихоня".

В категории "Лучший короткометражный документальный фильм" в число номинантов вошла российская картина "Выход" (Haulout) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии. Она была снята в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году, съемки длились в течение трех месяцев. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении десяти лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей. "Выход" стал первым случаем российской номинации в этой категории.

Церемония награждения во всех номинациях будет транслироваться в прямом эфире (в 2022 году восемь номинаций не были показаны). Ведущим будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.