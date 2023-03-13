Биография лауреата Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ

Японский писатель умер в возрасте 88 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2023 года стало известно, что в возрасте 88 лет умер японский писатель Кэндзабуро Оэ, лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года.

Происхождение, образование, литературный дебют

Кэндзабуро Оэ родился 31 января 1935 года в деревне Осэ (ныне часть поселка Утико, префектура Эхимэ) в центре японского острова Сикоку. Его семья владела небольшим бумажным производством. В 1944 году лишился отца и бабушки. Эти события, по его словам, стали для него тяжелым психологическим потрясением. С этого времени он стал проводить много времени за чтением книг. Читал в основном произведения японских, французских и русских классиков, переложил в укороченном варианте для одноклассников роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Впоследствии он вспоминал, что русская литература в наибольшей степени повлияла на его становление в качестве писателя.

В 1954-1959 годах Кэндзабуро Оэ учился на филологическом факультете Токийского университета, специализировался на французской литературе (дипломная работа была посвящена творчеству французского экзистенциалиста Жан-Поля Сартра). В этот период он написал первые рассказы и пьесы. В 1958 году был удостоен высшей национальной литературной награды для дебютантов - премии Акутагавы - за рассказ "Содержание скотины". К началу 1960-х годов стал одним из ведущих писателей-интеллектуалов своего поколения. Первые его работы имели политическую направленность и были связаны с конкретными событиями в жизни страны. Так, после потрясшего Японию убийства в 1960 году лидера Социалистической партии Японии Инэдзиро Асанумы вышла его повесть "Семнадцатилетний" (1961). Также исследовал проблемы самоидентификации современной японской молодежи, за что его прозвали японским Сэлинджером. Тема духовных исканий молодых людей - центральная в его творчестве.

Писатель, преподаватель, общественный деятель

В 1961 году в рамках европейского турне Кэндзабуро Оэ встретился в Париже с Сартром и Симоной де Бовуар, вместе с ними он принял участие в демонстрации против военных действий Франции в Алжире. По возвращении выпустил сборник путевых заметок "Голос Европы и мой собственный голос" (1962).

В 1963 году у Кэндзабуро Оэ родился сын с врожденным заболеванием мозга (впоследствии он стал известным в Японии композитором), что послужило основанием для написания книги "Личный опыт" (1964). Ее тема - взаимоотношения отца и умственно отсталого сына - впоследствии была развита в романах "Футбол 1860" (1967), "Объяли меня воды до души моей" (1973), "Записки пинчраннера" (1976) и др.

В 1979 году им был издан роман "Игры современников" (1979), в котором Оэ, используя фольклор, мифы и иносказания, выстроил альтернативную модель японской государственности в противовес существующей монархии. Эта линия была продолжена в другом крупном произведении - "Письма милому прошлому" (1987).

Кэндзабуро Оэ известен как противник ядерного оружия. Он неоднократно посещал Хиросиму, опубликовал серию эссе "Хиросимские записки" (1965), а также участвовал во Всемирной конференции по запрещению атомных бомб (1963). Оэ - один из основателей антивоенного объединения японских деятелей культуры "Статья 9", выступающего за недопущение пересмотра девятой статьи конституции Японии (запрещает стране иметь собственные вооруженные силы).

Выступал с лекциями во многих вузах мира, в т. ч. в Принстонском университете (1996) и Свободном университете Берлина (1999).

Признание

Кэндзабуро Оэ называют основоположником послевоенной японской литературы. Он автор более 20 повестей и романов, множества эссе, путевых заметок, полемических статей. Сам писатель определяет свой стиль как "гротесковый реализм".

В 1994 году Кэндзабуро Оэ был награжден Нобелевской премией по литературе "за то, что он с поэтической силой сотворил воображаемый мир, в котором реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод". Он стал вторым японским писателем, удостоенным этой награды (первый - Ясунари Кавабата, 1968).

Среди многочисленных литературных наград Оэ японские премии - Танидзаки (1967), Номы (1973), а также итальянская "Гринцане Кавур" (1996).

Кавалер ордена Почетного легиона (Франция, 2002). В октябре 1994 года он отклонил награду японского правительства - Орден культуры. Тогда Оэ подчеркнул, что не может принять орден от государства, идеалы которого так часто оспаривал.

Его произведения переведены на многие языки.