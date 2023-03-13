История премии The Art Newspaper Russia

Победителей XI премии назовут 14 марта 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта 2023 года будут названы победители XI премии The Art Newspaper Russia.

История премии

В 2012 году стала выходить русскоязычная версия международного издания The Art Newspaper, посвященного мировым новостям искусства. В том же году издатель газеты The Art Newspaper Russia Инна Баженова учредила премию, которой отмечаются представители художественного сообщества за достижения в области искусства за прошедший год и продвижение российского искусства за рубежом.

Награждение премией The Art Newspaper Russia происходит в пяти номинациях: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад". Приз представляет собой статуэтку в виде Спасской башни Московского Кремля и лондонского Биг-Бена, уподобленных стрелкам часов. Автором визуальной концепции награды, подчеркивающей синхронизацию РФ с мировым художественным процессом, является российский скульптор Сергей Шеховцов.

Первое вручение премии The Art Newspaper Russia прошло 4 апреля 2013 года в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж". В 2014-2017 годах и в 2021 году церемония также проводилась в ЦВЗ "Манеж", в 2018-2020 годах и в 2022 году - в столичном Гостином дворе.

Генеральный партнер премии - ювелирная компания Mercury, генеральный информационный партнер - ТАСС.

Лауреаты

Среди лауреатов премии в категории "Выставка года" - "Караваджо. Картины из собраний Италии и Ватикана" (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 2013), "Наталия Гончарова. Между Востоком и Западом" (Государственная Третьяковская галерея, 2014), "Цай Гоцян. Октябрь" (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 2018). В номинации "Музей года" побеждали Еврейский музей и центр толерантности (Москва, 2013), Государственный Эрмитаж (2015) и Государственная Третьяковская галерея (2018, 2022). Среди лауреатов в категории "Реставрация года" - Арсенал в Нижнем Новгороде (2013), библиотека Алвара Аалто в Выборге (2014), дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум" (2019) и Северный речной вокзал Москвы (2021).

В категории "Книга года" были отмечены "История русского искусства первой трети XIX века" Государственного института искусствознания (2013), "Кузьма Петров-Водкин и его школа, 1920-1930-е годы" автора-составителя Ильдара Галеева (2017), "Просто Рим. Образы Италии XXI" Аркадия Ипполитова (2019) и др.

В номинации "Личный вклад" лауреатами становились Роман Абрамович и Дарья Жукова (2014), Виктор Вексельберг (2015), Владимир Потанин (2020) и др.

Премия 2022 года

Вручение премии прошло 6 апреля в Гостином дворе. В категории "Выставка года" награду получил проект французского куратора Жан-Юбера Мартена "Бывают странные сближенья...", включавший свыше 400 произведений искусства и предметов естественно-научных коллекций (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), в номинации "Музей года" была отмечена Третьяковская галерея. В категории "Книга года" премии был удостоен каталог выставки "Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924", прошедшей в Музее русского импрессионизма (Москва), в номинации "Реставрация года" - Театр Гонзаги в Государственном музее-усадьбе "Архангельское". В категории "Личный вклад" премия была присуждена предпринимателю Леониду Михельсону.

Премия 2023 года

Редакция издания The Art Newspaper Russia представила лонг-лист номинантов премии 13 февраля, шорт-лист - 2 марта. Финалисты были определены исходя из публичного резонанса события и профессионального уровня достижения.

В "короткий список" в категории "Музей года" вошли Государственный исторический музей, Музей русского импрессионизма (Москва) и Нижегородский государственный художественный музей.

На победу в номинации "Выставка года" претендуют "Между землей и небом" (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина), "Настройки-3. Общество частных музыкальных представлений" (Дом культуры "ГЭС-2", Москва) и первая международная биеннале "Искусство будущего" (Мультимедиа арт музей, Москва).

В категории "Книга года" представлены "Русские реализмы. Литература и живопись" Молли Брансон, "Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, "бывшая" и другие в искусстве 1917-1939" Надежды Плунгян и каталог выставки "Мельников/Melnikoff", подготовленный специалистами Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева.

В "короткий список" номинации "Реставрация года" включены картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", павильон "Катальная горка" в Ораниенбауме, памятник Минину и Пожарскому работы Ивана Мартоса.

Финалисты категории "Личный вклад" - сооснователи творческого сообщества "Центр мира" в Суздале Евгения Казарновская, Андрей Попов и Дмитрий Разумов, коллекционеры и меценаты Михаил и Елена Карисаловы, основатель и директор ярмарки современного искусства Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель Фонда поддержки современного искусства Ruarts и галереи Ruarts Марианна Сардарова, а также основатель Фонда современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

В 2023 г. в рамках премии впервые состоится вручение специального приза. Им будет отмечен международный выставочный проект, посвященный коллекционерам Сергею Щукину и Ивану Морозову. Участниками проекта были Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный Эрмитаж и фонд Louis Vuitton (Франция). В 2016-2022 гг. в Москве, Санкт-Петербурге и Париже была проведена серия выставок, на которых экспонировались коллекции французского искусства, созданные Щукиным и Морозовым в начале XX в.

Официальный сайт премии: https://www.tanraward.ru/.