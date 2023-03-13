Что известно о банке Signature Bank

Банк, входивший по состоянию на конец 2022 года в топ-30 крупнейших банков США по размеру депозитов, был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2023 года президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться ужесточения регулирующих норм для американской банковской системы. Это заявление прозвучало на фоне краха двух американских банков, один из которых Signature Bank, специализировавшийся на криптовалюте.

Создание, расширение

Signature Bank был основан в Нью-Йорке 1 мая 2001 года бывшими менеджерами Republic National Bank of New York - Джозефом Депаоло, Скоттом Шеем и Джоном Тамберлейном. Изначально имел несколько представительств в Нью-Йорке и был ориентирован на обслуживание владельцев предприятий и топ-менеджеров. К февралю 2003 года активы увеличились с $50 млн до $950 млн. В марте 2004 года банк завершил IPO (первая публичная продажа акций) и начал торговлю акциями на бирже Nasdaq под тикером SBNY. На тот момент он стал одним из крупнейших банков США, а также одним из самых быстрорастущих в стране, несмотря на то что география его представительств ограничивалась только Нью-Йорком.

Последующие годы

В 2005 году Signature Bank вышел за пределы Нью-Йорка, учредив в штате Арканзас дочернюю кредитную организацию Signature Bank of Arkansas. Постепенно банк расширил свою деятельность и стал предоставлять кредиты на все виды недвижимости. В 2012 году через дочерние структуры занялся лизингом транспортных средств и промышленного оборудования, а также обслуживанием юридических фирм. В 2017 году активы банка достигли $50 млрд.

В 2018 году Signature Bank открыл первое представительство на западном побережье США - в Сан-Франциско (шт. Калифорния). Впоследствии расширил сеть отделений в южной Калифорнии и штате Невада, а также на востоке страны в Северной Каролине.

В том же году было принято решение о работе с криптовалютой. Так, в начале 2019 года Signature Bank запустил свою платежную платформу Signet на основе блокчейна. В 2021 году 16% депозитов банка было в криптовалюте. В начале 2023 года эта доля достигла 30%, что сделало его одним из крупнейших игроков на рынке криптовалют. Кроме того, в 2019 году Signature Bank запустил подразделение для работы с венчурным капиталом. По состоянию на 31 декабря 2022 года у Signature Bank было 40 филиалов, $110,4 млрд активов и $88,6 млрд общих депозитов, что делало его 30-м крупнейшим банком в США по размеру депозитов.

Основными держателями акций банка на начало 2023 года были инвестиционные компании The Vanguard Group - 11,17%, Capital Research and Management Company - 7,74% и BlackRock - 5%. Последним генеральным исполнительным директором Signature Bank был Джозеф Депаоло.

Крах

Клиенты начали забирать деньги из Signature Bank после краха 10 марта 2023 года калифорнийского Silicon Valley Ban, банкротство которого стало крупнейшим случаем после кризиса 2008 года. В совместном заявлении Министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов говорится, что Signature Bank закрыт из-за системных рисков.