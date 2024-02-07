Что известно о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2"

Шведская прокуратура 7 февраля объявила о закрытии дела о диверсии на "Северных потоках"

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2024 года прокуратура Швеции объявила о закрытии дела о диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

ТАСС подготовил материал об этом акте международного терроризма и его расследовании.

Газопроводы

В 1990-х годах российская компания "Газпром" начала изучать варианты строительства экспортного газопровода по дну Балтийского моря в Центральную Европу, чтобы обойти территории Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. В 2000 году Еврокомиссия одобрила его предварительный проект и присвоила ему статус трансъевропейской сети, призванной обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов в Европу. В 2010-2012 годах был построен газопровод "Северный поток". Проект был реализован международным консорциумом, в который входили "Газпром", немецкие корпорации Wintershall Holding и E.ON Infrastruktur, нидерландская компания Gasunie и французская Engie. Он соединял побережье России под Выборгом (Ленинградская область) с побережьем Германии в городе Лубмин (северо-восток страны). Из Германии газ транспортировался в Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и другие страны.

"Северный поток" состоял из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Общая протяженность морского участка составляла 1 224 км. Затраты на строительство составили порядка €7,4 млрд. В 2021 году по "Северному потоку" в ЕС было поставлено 59,2 млрд куб. м газа (загрузка - 107%) - повтор рекорда 2020 года. Всего на долю "Северного потока" приходилось 32% всех экспортных поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье.

После завершения строительства "Северного потока" его акционеры начали переговоры о прокладке второй очереди газопровода, которая получила название "Северный поток - 2". В отличие от первого газопровода, его единственным владельцем стал "Газпром", европейские энергетические компании остались в проекте в качестве инвесторов, которые предоставили половину его финансирования - €4,75 млрд.

Газопровод в целом повторял характеристики и трассу первого "Северного потока", но его начальную точку расположили не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области).

Строительство "Северного потока - 2" началось в 2018 году, но прерывалось из-за санкций, наложенных на проект администрацией президента США Дональда Трампа. Газопровод был построен к декабрю 2021 года, в него осуществлялась техническая закачка газа. Однако немецкие регулирующие органы так и не дали разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Подрыв

В ночь на 26 сентября 2022 года с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Тогда же были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. В пресс-службе оператора газопровода уточнили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока". Датское энергетическое агентство сообщило, что в море попало большое количество газа. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

28 сентября Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма (ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса РФ). В тот же день в Германии предположили, что трубы газопровода могут навсегда стать непригодными для использования из-за ЧП.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований по факту подрыва газопроводов, но отказались подключить к ним Россию.

В середине октября 2022 года европейские СМИ опубликовали сделанные под водой фотографии поврежденного газопровода. Спустя месяц после взрывов к осмотру места происшествия были допущены специалисты "Газпрома" и Nord Stream.

Факт диверсии был подтвержден шведскими спецслужбами 18 ноября, на месте взрывов были найдены следы взрывчатки.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В пресс-службе Еврокомиссии назвали выводы расследования Херша "спекуляциями" и отказались их комментировать. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что в статье Херша "нет ни крупицы правды" и заявил о непричастности США к взрывам.

16 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не сомневается в ответственности США за ЧП на "Северных потоках".

21 февраля по запросу России в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по теме подрыва газопроводов. Однако резолюций на нем принято не было.

1-2 марта на встрече глав МИД стран G20 в Индии российская и китайская стороны добивались включения в итоговую декларацию параграфа по взрывам на "Северных потоках", однако эта инициатива была отклонена странами Запада.

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая "проукраинская группировка", которая действовала без ведома властей США. В издании Die Zeit тогда же вышла публикация, в которой говорилось, что германские следователи установили судно, которое использовали диверсанты. Компания, которая его арендовала, якобы принадлежала гражданам Украины и была зарегистрирована в Польше.

8 марта газета The Times проинформировала, что европейским разведкам известно имя "частного спонсора" диверсий. Его личность не раскрывалась спецслужбами, но речь шла о состоятельном украинце, который якобы не связан с президентом Владимиром Зеленским и его правительством.

27 марта 2023 года Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию о международном расследовании диверсий на "Северных потоках", инициаторами которой были Россия и Китай. За голосовали три страны (Россия, Китай и Бразилия), против не проголосовал никто, 12 воздержались. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

6 февраля 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия неоднократно запрашивала данные по расследованиям диверсии на "Северных потоках", но ни разу не получила ответ.