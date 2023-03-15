Биография экс-главы Чукотского автономного округа Романа Копина

15 марта 2023 года Владимир Путин принял досрочную отставку Копина, который возглавлял регион с июля 2008 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа (АО) Романа Копина, который возглавлял округ с 3 июля 2008 года. По продолжительности пребывания в должности (14 лет и 7 месяцев) Роман Копин занимал второе место среди руководителей субъектов РФ после главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Врио руководителя Чукотского АО назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики.

Роман Валентинович Копин родился 5 марта 1974 года в Костроме.

В 1996 году окончил Волго-Вятскую академию государственной службы (ныне Нижегородский институт управления, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "государственное и муниципальное управление", в 2008 года - Финансовую академию (ныне университет) при правительстве РФ по специальности "финансы и кредит".

С 1994 года работал заместителем директора Нижегородского областного центра молодежных инициатив.

В 1995-1998 годах - инспектор юридического отдела, затем руководитель группы исполнения постановлений по делам о нарушении таможенных правил Костромской таможни.

В 1998-1999 годах работал в костромском региональном филиале акционерного коммерческого банка "СБС-агро".

С 1999 по 2001 год - советник губернатора Чукотского автономного округа Александра Назарова.

С 2001 года занимал должность советника губернатора Романа Абрамовича по экономическим вопросам.

23 декабря 2001 года победил на повторных выборах главы Чаунского района Чукотского АО, набрав 79,04% голосов избирателей. Его основной соперник, предприниматель Сергей Пушкарев, получил 10% голосов.

7 декабря 2003 года Роман Копин был избран руководителем Билибинского района Чукотки, набрав 73,13% голосов (в выборах участвовал в порядке самовыдвижения).

С апреля по июль 2008 года являлся заместителем губернатора Чукотского автономного округа, начальником департамента промышленной и сельскохозяйственной политики.

С 2008 по 2023 года года возглавлял Чукотский автономный округ.

3 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев принял досрочную отставку губернатора округа Романа Абрамовича и назначил Романа Копина временно исполняющим обязанности руководителя региона. 11 июля того же года глава государства внес кандидатуру Копина на рассмотрение регионального парламента, 13 июля депутаты окружной Думы наделили его полномочиями губернатора Чукотского АО. 24 июля того же года Роман Копин официально вступил в должность.

23 июля 2013 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Чукотского АО.

8 сентября 2013 года Роман Копин победил на выборах губернатора Чукотки, получив 79,84% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от ЛДПР Ольга Васина, набрала 9,80%. 24 сентября того же года состоялась инаугурация избранного губернатора.

9 сентября 2018 года он вновь был избран главой Чукотского АО. В выборах участвовал от "Единой России", по итогам голосования набрал 57,83%. Второе место заняла кандидат от ЛДПР, председатель комиссии окружной Думы по регламенту и депутатской деятельности Юлия Бутакова (18,46%). 8 октября того же года Роман Копин официально вступил в должность. Одновременно являлся председателем правительства региона.

Член политсовета чукотского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Входил в высший совет партии (до декабря 2021 года).

Награжден орденом Почета.