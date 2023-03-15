Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов

15 марта 2023 года Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова временно исполняющим обязанности главы региона

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. Прежний руководитель региона Роман Копин, руководивший округом более 14 лет, досрочно покинул пост по собственному желанию.

Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве.

Окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе. Выпускник четвертого потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (т. н. школы губернаторов).

В 1992-1994 годах работал менеджером в фирмах "Истэк", "Верещагин и К".

В 1994-1998 годах - экономист, старший экономист, ведущий экономист, начальник сектора, заместитель начальника отдела, заместитель директора управления, начальник отдела Московского акционерного банка содействия предпринимательству.

В 1998-2002 годах - заместитель начальника управления банка "Российский капитал", консультант управления инвестиционной компании "Тройка диалог".

В 2002-2005 годах - директор департамента, управляющий директор акционерного коммерческого банка "Доверительный и инвестиционный банк".

В 2005-2009 годах - заместитель руководителя службы корпоративной политики Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании, глава, заместитель главы представительства компании "Сибур-Европа лтд" (Швейцария).

В 2009-2011 годах -- заместитель генерального директора ЗАО "Сибур-моторс", генеральный директор ОАО "Полиэф".

В 2011-2014 годах - генеральный директор "Сибур-ПЭТФ". Одновременно с 2013 по 2014 года - директор полиэфирной цепочки ООО "Сибур".

С марта 2014 года был директором обеспечения поддержки бизнеса, советником генерального директора ООО "Сибур".

8 сентября 2013 года избирался депутатом Государственного собрания -- Курултая Республики Башкортостан V созыва от партии "Единая Россия" (баллотировался по единому республиканскому избирательному округу в составе Прибельской региональной группы №38).

В 2018 года возглавлял благотворительный фонд поддержки социальных проектов ПАО "Сибур холдинг" "Формула хороших дел".

С 9 января 2019 года по 15 декабря 2021 года - вице-губернатор Курганской области (глава региона - Вадим Шумков).

Входил в состав курганского регионального политсовета партии "Единая Россия".

9 июня 2022 года был назначен первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики Сергея Козлова.

Имеет благодарность президента РФ (2020).