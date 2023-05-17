Что известно о Гагаузии и ситуации вокруг выборов главы автономии

Апелляционная палата Комрата рассмотрит итоги выборов главы Гагаузии 22 мая

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 мая 2023 года стало известно, что Апелляционная палата Комрата рассмотрит итоги выборов главы Гагаузии 22 мая. Такой порядок предусмотрен избирательным кодексом Гагаузии.

По данным ЦИК автономии, победу во втором туре 14 мая одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул (52,34% голосов), ее оппонент Григорий Узун, представляющий Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), получил 47,66%. Официальный Кишинев итоги выборов не признает.

Статус Гагаузии

Гагаузия (Гагауз Ери) - автономно-территориальное образование (АТО) с особым статусом в составе Республики Молдова. В соответствии с положениями Конституции Молдавии, Гагаузия самостоятельно решает вопросы политического, экономического и культурного характера в интересах всего населения.

Расположена в южной части Молдавии, представляет собой четыре изолированных друг от друга анклава. На востоке граничит с Одесской областью Украины. Территория составляет 1 848 кв. км.

Население - 121,7 тыс. человек (данные Национального бюро статистики Молдавии на 2022 год). Национальный состав населения: гагаузы (тюркоязычный народ православного вероисповедания) - 83,8%, болгары - 4,9%, молдаване - 4,7%, русские - 3,2%, украинцы - 2,5%, другие - 0,9% (по результатам переписи населения 2014 года в Молдавии).

Столица - г. Комрат.

Гагаузия административно разделена на три округа - Комратский, Чадыр-Лунгский и Вулканештский, в состав которых входят два муниципия (город с особым статусом) - Комрат и Чадыр-Лунга, один город - Вулканешты, 27 сел.

В автономии три официальных языка: гагаузский, молдавский и русский.

19 августа 1990 года состоялся I Съезд народных депутатов юга Молдавской ССР, на котором была принята "Декларация о свободе и независимости гагаузского народа от Республики Молдова" и провозглашена Республика Гагаузия в составе СССР. 21 августа того же года на чрезвычайном заседании президиума Верховного Совета Молдавской ССР решение о провозглашении республики было признано незаконным, а проведение съезда депутатов - антиконституционным. Несмотря на это решение в качестве непризнанного формально независимого государства Гагаузия просуществовала четыре года. 23 декабря 1994 года на основе достигнутых соглашений парламент Молдавии принял закон об особом правовом статусе Гагаузии. Республика получила статус автономии в составе Молдавии.

Руководящие органы

Высшее должностное лицо автономии - глава (башкан) Гагаузии. Избирается сроком на 4 года. Глава Гагаузии руководит местными органами управления, представляет автономию при решении вопросов внутренней и внешней политики Молдавии, касающихся интересов Гагаузии, и входит в состав молдавского правительства.

Высший представительный орган - Народное собрание Гагаузии, состоит из 35 депутатов, избираемых сроком на 4 года.

Высший орган исполнительной власти - Исполнительный комитет Гагаузии.

Ситуация вокруг выборов главы Гагаузии в 2023 году

С апреля 2015 года главой Гагаузии является Ирина Влах (была переизбрана на второй срок в 2019 году).

Очередные выборы были назначены на 30 апреля 2023 года. На пост главы автономии претендовали восемь кандидатов:

- кандидат от оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул;

- бывший мэр г. Комрат и экс-депутат парламента Молдавии Николай Дудогло;

- действующий посол Молдавии в Турции Дмитрий Кройтор;

- депутат парламента автономии Виктор Петров;

- экс-депутат Народного собрания Гагаузии (парламента), представитель ПСРМ Григорий Узун;

- бывший глава Гагаузии Михаил Формузал;

- экс-депутат парламента автономии Сергей Чернев;

- депутат Национального собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш.

Для победы необходимо было набрать более 50% голосов избирателей.

Контролирующая парламент Молдавии и правительство проевропейская Партия действия и солидарности своего кандидата не выдвигала и не выражала поддержку никому из участников избирательной гонки.

30 апреля 2023 года ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов. Победителями голосования стали представители партии "Шор" и Партии социалистов Евгения Гуцул и Григорий Узун, получившие 26,47% и 26,40% голосов соответственно.

После первого тура выборов главы Гагаузии представители ЦИК Молдавии заявили о нарушениях избирательного кодекса страны. По их данным, почти все кандидаты превысили допустимый порог пожертвований на избирательную кампанию.

13 мая 2023 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что первый тур выборов в Гагаузии прошел с многочисленными нарушениями. По ее мнению, отсутствие поддержки проевропейского правительства жителями автономии связано с тем, что их некорректно информируют. Она также отметила необходимость ужесточения ограничений телевизионного контента из России, как на остальной территории Молдавии.

Партия "Шор" и ее противостояние с центральной властью

Ранее, в ноябре 2022 года правительство Молдавии направило в Конституционный суд запрос о запрете оппозиционной партии "Шор", которая проводила в Кишиневе акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и кабинета министров. Их участники обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом, указывают на выросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию, критикуют за охлаждение отношений с Россией.

Молдавские власти обвинили партию "Шор" в попытке дестабилизировать ситуацию в стране и нарушении правил финансирования партии. Рассмотрение в КС требования правительства Молдавии о запрете партии "Шор" отложено до 12 июня. Ее лидер Илан Шор заявил, что не признает решение КС, так как Молдавия, по его словам, "является страной с захваченной юстицией". В 2015 году Шор стал одним из фигурантов уголовного дела о хищении $1 млрд из банковской системы Молдавии. В 2017 году он был осужден по этому делу на 7,5 лет, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. Однако в 2019 году ему удалось бежать из страны. По данным молдавских правоохранительных органов, он находится в Израиле. 13 апреля 2023 года Апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илана Шора к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве.

Генеральный комиссариат полиции в начале мая 2023 года обвинил избирательный штаб партии "Шор" в получении денег от некой организованной преступной группы для подкупа избирателей. Полиция опубликовала записи телефонных разговоров предполагаемых активистов партии "Шор", якобы свидетельствующие о фактах подкупа. А в ее избирательном штабе были проведены обыски и задержания.

После второго тура голосования

14 мая 2023 года во втором туре выборов главы Гагаузии победу с результатом 52,34% голосов одержала Евгения Гуцул. Григорий Узун набрал 47,66% и признал поражение.

В своем первом заявлении после опубликованных ЦИК Гагаузии результатов Евгения Гуцул высказалась за восстановление отношений между Комратом и Кишиневом (после прихода к власти проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду власти Гагаузии неоднократно обвиняли Кишинев в нарушении прав гагаузов, давлении на регион, введении цензуры на телевидении и в интернете). Евгения Гуцул также отметила, что выступает за укрепление отношений Гагаузии с Россией, назвав партию "Шор" "пророссийской". Среди первых шагов она намерена открыть представительство молдавского региона в Москве, а также провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию, попавшей под запрет в августе 2022 г. из-за нарушения карантинных норм.

После подведения итогов голосования 16 мая в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники молдавской полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан отказался от взаимодействия с новым руководителем Гагаузии.

Действия центральных властей вызвало возмущение общественности - в Комрате начался стихийный митинг. В тот же вечер депутаты Народного собрания Гагаузии на внеочередном заседании выразили поддержку Евгении Гуцул.

Согласно избирательному кодексу Гагаузии, объявляет выборы состоявшимися, а кандидата - избранным главой автономии Апелляционная палата Комрата. После этого созывается заседание Народного собрания Гагаузии для принятия присяги и вступления в должность нового главы администрации.

Заседание Апелляционной палаты Комрата назначено на 22 мая 2023 года. При этом, как уточнили в ЦИК Гагаузии, она располагает сроком до 10 дней на вынесение решения по этому вопросу.