Что известно о Greenpeace

Генпрокуратура 19 мая 2023 года признала организацию нежелательной в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2023 года Генпрокуратура России сообщила о признании нежелательной в Российской Федерации деятельности международной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace International (Нидерланды). В Генпрокуратуре заявили, что по результатам изучения поступивших материалов установлено, что организация "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

История создания

Greenpeace ("зеленый мир") - независимая международная организация, ставящая перед собой цель сохранить природу и мир на планете путем изменения отношения людей к природным богатствам Земли. Организация заявляет, что название отражает сочетание в деятельности организации природоохранного и антивоенного направлений. Она сформировалась в Ванкувере (Канада) на рубеже 1960-1970-х годов из группы энтузиастов, выступавших за мир и против ядерного оружия. В числе основателей были две семейные пары антивоенных активистов из США Дороти и Ирвинг Стоу и Мэри и Джим Болен, перебравшиеся в Канаду в знак протеста против войны во Вьетнаме, и канадские журналисты Бен и Дороти Меткаф и Боб Хантер.

Датой основания Greenpeace принято считать 15 сентября 1971 года, когда была начата их первая совместная акция, ставшая ответом на планы правительства США по проведению подземных ядерных испытаний в сейсмоопасном районе Берингова моря на острове Амчитка (Алеутские острова). Две серии таких испытаний были проведены в 1965 и 1969 годах, вызвав волну общественного протеста в Канаде и США. На 1971 год было запланировано проведение более мощного взрыва, несшего, по мнению экологов, риск возникновения цунами. Тогда группа активистов, принявшая название Комитет Don’t Make a Wave (от ранее придуманного Бобом Хантером лозунга Don’t Make a Wave! - "Не поднимайте волну!") зафрахтовала рыбацкое судно "Филлис Кормак", позднее переименованное в Greenpeace, чтобы отправиться к острову Амчитка для проведения мирной акции протеста. Для финансирования экспедиции был организован благотворительный концерт. Акция стартовала из Ванкувера, но судно было остановлено ВМС США. Однако медиаосвещение экспедиции было настолько масштабным, что заставило власти США отказаться от испытания. Остров Амчитка был объявлен заповедной зоной.

В 1975 году аналогичная акция протеста была организована против атмосферных ядерных испытаний Франции у атолла Муруроа в южной части Тихого океана, а позднее - против советских китобойных судов, что положило начало деятельности Greenpeace по противодействию китобойному промыслу. В 1986 году под влиянием протестов Организации Международная китобойная комиссия приняла мораторий на коммерческую добычу китов.

В 1972 году Комитет Don’t Make a Wave был переименован в Greenpeace, а с начала 1980-х годов офисы Организации начали появляться в различных странах.

В дальнейшем направления деятельности Greenpeace включали: защиту лесов и океанов, сохранение биоразнообразия, сокращение потребления невозобновляемых природных энергоносителей, борьбу за снижение выбросов "парниковых газов" и прекращение использования озоноразрушающих веществ, за запрет ядерных испытаний, сокращение ядерных арсеналов и постепенный отказ от ядерной энергетики, противодействие загрязнению окружающей среды сильно ядовитыми веществами и поиск решения проблем утилизации опасных отходов, выступления против использования генетически модифицированных организмов и др.

Greenpeace воздействует на общественное мнение через печать, просветительские учреждения, проводит ненасильственные акции протеста. Для реализации протестных акций на море Организация располагает собственным флотом.

Greenpeace утверждает, что в своей деятельности опирается на ненасильственность действий и личную ответственность; независимость, в том числе финансовую (организация заявляет, что не поддерживает никакие политические течения и существует за счет частных пожертвований); непредвзятость и отсутствие постоянных врагов или друзей. Greenpeace декларирует, что стремится не только привлечь внимание общественности к природоохранным проблемам, но и проводит исследования, чтобы определить конкретные шаги для их решения.

Структура и финансирование

Greenpeace состоит из 26 независимых национальных и региональных организаций (НРО) с представительством в 55 странах. Для координации их работы в 1979 году был создан офис Greenpeace International в Амстердаме.

Основными органами управления Greenpeace International являются ежегодное общее собрание, в которое входят представители правлений всех НРО, международное правление, команда по стратегии и управлению. В настоящее время временным международным исполнительным директором Организации является Норма Торрес.

Организация финансируется через пожертвования физических лиц и частных фондов и не принимает средств от коммерческих компаний, государств или политических партий.

Greenpeace в СССР и России

Отделение Greenpeace в СССР было создано в 1989 году, в России - в 1992 году. Зарегистрированное как отделение международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис", оно имело два офиса - в Москве и Санкт-Петербурге. Исполнительным директором Greenpeace в России с 1998 году был Сергей Цыпленков. Бюджет организации формировался на основе добровольных пожертвований граждан России (ок. 30 тыс. человек ежегодно), сторонников организации из других стран и отчислений международного офиса Greenpeace International.

Проекты Greenpeace в России затрагивали вопросы изменения климата, лесных пожаров, особо охраняемых природных территорий и возрождения леса, продвижения раздельного сбора отходов и их переработки.